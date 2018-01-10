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Мнение

Готовы прислуживать Европе. Польша избавляется от министров-русофобов

09:2310.01.2018
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© AP Photo / Alik KepliczБывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фотоБывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Девятого декабря, по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, были уволены министры иностранных дел (Витольд Ващиковский) и обороны (Антоний Мачеревич). Оба политика известны в качестве знатных русофобов. Мачеревич — один из идеологов версии теракта в деле о польском президентском Ту-154, который разбился в Смоленском аэропорту с государственной делегацией на борту. Но явно не это было причиной их отставки. Как не являются причиной отставки и резкие заявления Ващиковского в адрес Украины, которые министр иностранных дел Третьей Речи Посполитой, не скупясь отпускал в адрес Киева в последние полгода. Тем не менее данное смещение нельзя рассматривать как рутинный процесс ротации правительства.

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Матеуш Моравецкий занял пост премьер-министра после отставки Беаты Шидло, подавшей соответствующее заявление 7 декабря. При этом бывший премьер вошла в состав нового кабинета, заняв в нем пост вице-премьера. Практически Беата Шидло и Матеуш Моравецкий обменялись должностями.

Уже при утверждении нового правительства ходили слухи, что Мачеревич и Ващиковский могут потерять свои портфели. Тем не менее оба были переутверждены. Но как выяснилось, ненадолго. Не исключено, что прошедший между переутверждением и отставкой месяц был потрачен новым премьером на поиск фигур, способных заменить двух министров.

Ставший новым министром иностранных дел Яцек Чапутович начал работу в польском внешнеполитическом ведомстве в 1990 году, на два года раньше Ващиковского, пришедшего в МИД в 1992-м. Он занимал высокие должности вице-директора департамента, директора департамента, заместителя госсекретаря МИД, руководителя дипакадемии. Занимал он высокие должности на госслужбе и вне структуры Министерства иностранных дел. В 1988-1990 годах был близок к Леху Валенсе и входил в руководство "Солидарности".

© Фото : Ministerstwo Obrony NarodowejБывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото

Биография нового польского министра иностранных дел — биография человека три десятилетия вовлеченного в определение приоритетов польской внешней и внутренней политики. От него нельзя ожидать резких перемен в отношении России. И не только потому, что он непосредственно участвовал в выработке текущей политики. Мне уже когда-то приходилось писать, что на польскую политику в отношении России влияют фантомные боли, связанные с комплексом несостоявшейся империи.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Польша долгое время конкурировала с Россией за право стать великой восточнославянской империей и в начале XVII века была близка к окончательному успеху. Если бы не Минин и Пожарский. Позже страна оказалась включена в состав России. С тех пор в польском обществе русофобия является доминирующим трендом. Поляки рассматривают Россию как более удачливого конкурента и заодно как угрозу своей независимости. Мы можем констатировать неадекватность такого восприятия, но мы не можем его изменить (по крайней мере изменить быстро). Поэтому любая польская власть (социалистическое правительство президента Квасьневского, либеральное правительство премьера Туска и консервативные правительства президентов Качиньского и Дуды) будут настроены антироссийски. Вопрос только в градусе русофобии.

Главное отличие Яцека Чапутовича от Витольда Ващиковского заключается в большей гибкости и дипломатичности. Кроме того, Чапутович обладает репутацией человека более интеллигентного, связанного с научными и медийными кругами, способного выстраивать с западными партнерами неформальные конструктивные контакты. Если коротко, то министра Чапутовича проще "продать"

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Архивное фото

западному общественному мнению, чем министра Ващиковского.

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на встречу группы «Вышеградская четверка» в Брюсселе. 14 декабря 2017
© AFP 2017 / John Thys
Эксперт: самые "отчаянные" польские министры оказались за бортом политики
Аналогичная ситуация и с преемником министра обороны. В отличие от Антония Мацеревича, Мариуша Блащака трудно назвать акцентуированным радикальным националистом. При этом он тоже плоть от плоти польской политической системы и будет проводить в жизнь тот же политический курс (который определяется не только правительством и не столько президентом Дудой, сколько лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским).

Поскольку же, как было сказано, невозможно ожидать от действующего поколения польских политиков пересмотра основ взглядов на российском направлении, то замена министров явно связана с обострившейся в последнее время польско-европейской конкуренцией. Так как инициатором обострения был Ярослав Качиньский, а правительство и министры только выполняли его волю, то замена вызвана не намерением сменить курс, а попыткой подобрать более эффективных исполнителей.

Что мы видим? Оба новоназначенных министра не склонны к лобовым резким заявлениям. Они способны аргументировать свою позицию так, чтобы она оказалась приемлемой для западного обывателя. Они могут при помощи европейских СМИ обращаться к народам через головы политиков. С ними германским и французским оппонентам будет значительно труднее бороться, чем с Ващиковским и Мацеревичем, которым европейская пресса с легкостью пришила ярлык неадекватных националистов-радикалов.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Походный марш Мачеревича: вздрогни Польша — Путин близко
Главное же, что эти министерские замены лежат в русле общих изменений, связанных с личностью премьера. Матеуш Моравецкий выгодно отличается от Беаты Шидло (более чем послушно исполнявшей политические указания Ярослава Качиньского) тем, что имеет смешанное польско-еврейское происхождение, причем подчеркивает данный факт. Польша — страна с глубокими антисемитскими традициями. После 1945 года евреев в стране почти не осталось и далеко не только по немецкой вине. Но родственников Моравецкого как раз спасли от холокоста поляки.

С этим премьером дискутировать об исторической вине Германии берлинским политикам будет куда труднее, чем с Беатой Шидло.

Таким образом, отставки Ващиковского и Мацеревича являются продолжением политики смены ключевых политических фигур, ответственных за дискуссию с Евросоюзом, которая началась со смены главы правительства. Руководство Польши явно стремится осложнить Берлину и Парижу медийную дискредитацию польской позиции, предлагая общественному мнению фигуры интеллектуалов европейского типа, еще и с удачно подобранной родословной.

© AP Photo / Francois MoriПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото

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