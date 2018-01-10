Американская ракета нанесла удар по российской секте

Виктор Мараховский
Первый запуск культовой частной космической компании SpaceX в 2018 году прошел, как всегда, ярко. Ракета Falcon, нагруженная секретным военным спутником под кодовым названием Zuma, взлетела, а через восемь минут ее первая ступень красиво вернулась на землю и села ровно. Со второй ступенью тоже не наблюдалось никаких проблем.
Проблема возникла только одна, в самом конце.
Секретный спутник Zuma, заказанный американской оборонкой и стоивший "от одного миллиарда долларов и выше", отчего-то не попал на орбиту, а упал в океан.
По большому счету ЧП произошло пусть дорогостоящее и неприятное, но вовсе не невероятное. Космос — это очень высоко и сложно. Добиться, чтобы 100 500 различных элементов, созданных разными командами, всегда и обязательно работали без проблем, — такое на нынешнем уровне развития техники едва ли возможно. Время от времени у всех что-нибудь не взлетает или падает.
Мы, собственно говоря, — не об этом. Мы — совсем о другом.
Если зайти на отечественный портал любителей техники и прогресса Geektimes, то он в день, когда стало известно о потере Zuma, выложил большой красивый текст — на момент написания этой колонки он висел там главным — "Нащупает ли дно российская космонавтика в 2018-м?"
Заголовки другого популярного российского ресурса в конце минувшего года были еще веселее: "Кто угробил российскую космонавтику", "Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику". А 27 декабря, когда запущенный Россией ангольский Angosat некоторое время не выходил на связь, возник даже преждевременно торжествующий заголовок "Запущенный Россией на ее деньги ангольский спутник станет мусором" (не стал — ну, бывает). В перечисленных радостно-похоронных текстах, конечно, тоже поминается SpaceX, которому российская космическая отрасль не конкурент.
Что тут важно отметить.
Наличие проблем в российском космосе не отрицает никто, включая курирующего отрасль вице-премьера Д. О. Рогозина. Нельзя отрицать также и успехи так называемого частного космоса, хотя в ситуации, когда конечными заказчиками и спонсорами запусков выступают почти исключительно государственные агентства США или подчиненных им государств, говорить о Частном Космосе не вполне уместно.
Беда в другом. Беда — в религиозной по сути и глубоко пропагандистской картине мира, заполняющей головы сотен тысяч (а возможно, и миллионов) наших соотечественников. Символ их веры можно изложить примерно так:
"1. У нас все казенное, а у них все частное. Поэтому у нас только пилят, а у них реально конкурируют.
2. У нас все постоянно падает и проваливается, а у них все прогрессирует с поразительной быстротой.
3. У нас все убыточно, а у них все прибыльно. А если у них убыточно, или падает, или взрывается, или проваливается, то все это — болезни роста.
4. (Пункт для верующих-фундаменталистов). Пока у нас пилят казну, у них одинокий Илон Маск, идеалист и визионер, тащит на себе в сверкающее будущее упирающееся человечество".
Чтобы понять, что речь идет именно о своеобразной религии, а не о здравом смысле, достаточно провести мысленный эксперимент.
Кстати, новость. Вполне реальная, из Гонконга, от 2017 года. Только эта новость не про "Лады", а про "Теслы". Это их перестали покупать, как только государство прекратило спонсировать продажи.
Кстати, АвтоВАЗ — многолетний главный объект шуток про безнадежность отечественной промышленности — может по итогам 2017 года выйти не только на операционную (уже вышел), но и на чистую прибыль. И это несмотря на то, что компания по-прежнему контролируется неэффективным государством через "Ростех".
А вот у Tesla Motors — под непрестанные сообщения о росте продаж и инвестиций — завершился четырнадцатый, кажется, год сплошной убыточности. Причем эта убыточность только в третьем квартале минувшего года составила 619 миллионов долларов. Если в рублях, то это 35 миллиардов.
Но Маск — это все равно конкуренция и светлое будущее, а российские госкорпорации — это все равно попил и вчерашний день.
…При желании можно найти вполне объективные причины этого странного "патриаутизма". Россия вступила в индустриальную эпоху с некоторым запозданием по сравнению с западными странами. В XX веке страна пережила две разрушительные мировые войны на своей территории плюс одну гражданскую, два падения государственного строя и вдобавок болезненное изменение границ. Этого было вполне достаточно, чтобы сформировалась традиция яростного скептицизма в отношении всего, что Родина вообще может производить.
Традиции, особенно религиозные, не любят умирать и постоянно ищут пути к отступлению. Возможно, в наступившем году "Роскосмос" решит свои проблемы и осуществит запланированные три десятка орбитальных запусков. Если они пройдут успешно, то секта патриаутов отступит куда-нибудь в область смартфонов. И так далее.
Ну, а пока по ней нанесен только один удар — и его она переживет. То есть мы еще не раз услышим истории про то, что у нас все падает, а у них взлетает.