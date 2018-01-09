Совсем мертвый сезон. В Литве назвали агентом КГБ Донатаса Баниониса

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Актеру Донатасу Юозасовичу Банионису с точки зрения нынешней литовской элиты "не повезло" многократно.

Во-первых, он родился в семье настоящего литовского коммуниста, профессионального революционера. Его отец, Юозас Банионис, еще до Октябрьской революции, в июле 1917 года стал сначала председателем литовской секции социал-демократов при Смоленском комитете РСДРП(б), а уже в 1918-м вел революционную (с точки зрения нынешних властей — подрывную) работу у себя на родине, в ставшей независимой Литве. За что в 1919-м был отправлен в тюрьму. А в 1929 году был вынужден бежать из "литовского национального рая" аж в Бразилию, но и там не успокоился: выпускал коммунистическую газету.

В 1931-м вернулся в Литву, где был связан с коммунистическим подпольем, а после присоединения Прибалтики к СССР и установления там советской власти "работал на партийных, административных и хозяйственных должностях". При этом, что самое интересное, маленький Донатас с десятилетнего возраста, после развода родителей, остался жить именно с отцом-коммунистом.

Во-вторых, сам Донатас Юозасович с 1960 года член КПСС.

Более того, член ЦК КП Литовской ССР, депутат Верховного Совета СССР девятого созыва.

Дважды лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

Ну и вот. Шестого января 2018 года, через три с половиной года после смерти девяностолетнего мастера, "Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы" окончательно разоблачил этого коммуниста и двурушника: "В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (якобы псевдоним Донатаса Баниониса. — Прим. ред.) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США" (с).

После чего "агент Бронос" поставлял Комитету государственной безопасности СССР информацию о деятельности литовской эмиграции в США. А перед поездками получал "инструкции о том, какая информация важна для КГБ и с кем следовало бы завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР" (с).

В общем — классический враг литовского народа и государственности.

…Что тут самое смешное: в результате "громких разоблачений" ничего не изменилось.

Донатас Банионис как был, так и остается одним из величайших актеров ХХ века, достоянием не только советской, российской и литовской, но и мировой культуры. Его работы в "Никто не хотел умирать", "Маленьком принце", "Мертвом сезоне", "Красной палатке", "Гойе", "Командире счастливой "Щуки", гениальном "Солярисе" Андрея Тарковского и "Бегстве мистера Мак-Кинли" и сейчас остаются классикой не только советского, но и мирового кино. А его Клетчатого в великолепном дуэте с Олегом Далем из "Приключений принца Флоризеля" до сих пор цитируют.

А по его театральным работам — от Павла Корчагина до Гранд-Скубика в классическом для мирового модерна "Самоубийце" Николая Эрдмана — будут учиться актерскому мастерству молодые артисты в Москве, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, других европейских и мировых столицах.

А независимая Литовская республика, которая когда-то была "европейской культурной витриной СССР", останется маленьким провинциальным европейским государством, глухоманью. У которой когда-то, при "проклятой советской власти", конечно, была блестящая кинематографическая школа: Витаустас Жалакявичус (это после его "Никто не хотел умирать" Банионис стал настоящей кинозвездой), Робертас Верба, Аглимантас Пуйпа. Были шикарные актеры, известные и любимые на территории всей гигантской тогда страны.

Теперь этого нет.

Есть мини-нация, которая, согласно данным Всемирного банка, находится в списке стран мира, исчезающих быстрее всего (и без того маленькую Литву с момента обретения независимости и вступления в Европейский союз в 2004 году покинуло около трети жителей).

Так что просто констатируем: Банионис теперь полностью наш.