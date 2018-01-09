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Совсем мертвый сезон. В Литве назвали агентом КГБ Донатаса Баниониса

08:0009.01.2018
(обновлено: 08:10 09.01.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкДонатас Банионис в фильме Мертвый сезон. Архивное фотоДонатас Банионис в фильме Мертвый сезон. Архивное фото
© РИА Новости
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Актеру Донатасу Юозасовичу Банионису с точки зрения нынешней литовской элиты "не повезло" многократно.

В Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Во-первых, он родился в семье настоящего литовского коммуниста, профессионального революционера. Его отец, Юозас Банионис, еще до Октябрьской революции, в июле 1917 года стал сначала председателем литовской секции социал-демократов при Смоленском комитете РСДРП(б), а уже в 1918-м вел революционную (с точки зрения нынешних властей — подрывную) работу у себя на родине, в ставшей независимой Литве. За что в 1919-м был отправлен в тюрьму. А в 1929 году был вынужден бежать из "литовского национального рая" аж в Бразилию, но и там не успокоился: выпускал коммунистическую газету.

В 1931-м вернулся в Литву, где был связан с коммунистическим подпольем, а после присоединения Прибалтики к СССР и установления там советской власти "работал на партийных, административных и хозяйственных должностях". При этом, что самое интересное, маленький Донатас с десятилетнего возраста, после развода родителей, остался жить именно с отцом-коммунистом.

Во-вторых, сам Донатас Юозасович с 1960 года член КПСС.

© РИА Новости / Улозявичюс АудрюсПерейти в фотобанкНародный артист СССР, лауреат Государственных премий Донатас Банионис
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс
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Народный артист СССР, лауреат Государственных премий Донатас Банионис

Более того, член ЦК КП Литовской ССР, депутат Верховного Совета СССР девятого созыва.

Дважды лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народного артиста СССР Баниониса‍ обвинили в Литве в работе на КГБ

Ну и вот. Шестого января 2018 года, через три с половиной года после смерти девяностолетнего мастера, "Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы" окончательно разоблачил этого коммуниста и двурушника: "В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (якобы псевдоним Донатаса Баниониса. — Прим. ред.) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США" (с).

После чего "агент Бронос" поставлял Комитету государственной безопасности СССР информацию о деятельности литовской эмиграции в США. А перед поездками получал "инструкции о том, какая информация важна для КГБ и с кем следовало бы завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР" (с).

В общем — классический враг литовского народа и государственности.

…Что тут самое смешное: в результате "громких разоблачений" ничего не изменилось.

Донатас Банионис как был, так и остается одним из величайших актеров ХХ века, достоянием не только советской, российской и литовской, но и мировой культуры. Его работы в "Никто не хотел умирать", "Маленьком принце", "Мертвом сезоне", "Красной палатке", "Гойе", "Командире счастливой "Щуки", гениальном "Солярисе" Андрея Тарковского и "Бегстве мистера Мак-Кинли" и сейчас остаются классикой не только советского, но и мирового кино. А его Клетчатого в великолепном дуэте с Олегом Далем из "Приключений принца Флоризеля" до сих пор цитируют.

© РИА Новости / Рудольф АлфимовПерейти в фотобанкЛитовский актер Донатас Банионис в роли Криса Кельвина в фильме "Солярис". 1972 г. Режиссер Андрей Тарковский.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Литовский актер Донатас Банионис в роли Криса Кельвина в фильме "Солярис". 1972 г. Режиссер Андрей Тарковский.

А по его театральным работам — от Павла Корчагина до Гранд-Скубика в классическом для мирового модерна "Самоубийце" Николая Эрдмана — будут учиться актерскому мастерству молодые артисты в Москве, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, других европейских и мировых столицах.

Бездомный. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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А независимая Литовская республика, которая когда-то была "европейской культурной витриной СССР", останется маленьким провинциальным европейским государством, глухоманью. У которой когда-то, при "проклятой советской власти", конечно, была блестящая кинематографическая школа: Витаустас Жалакявичус (это после его "Никто не хотел умирать" Банионис стал настоящей кинозвездой), Робертас Верба, Аглимантас Пуйпа. Были шикарные актеры, известные и любимые на территории всей гигантской тогда страны.

Теперь этого нет.

Есть мини-нация, которая, согласно данным Всемирного банка, находится в списке стран мира, исчезающих быстрее всего (и без того маленькую Литву с момента обретения независимости и вступления в Европейский союз в 2004 году покинуло около трети жителей).

Так что просто констатируем: Банионис теперь полностью наш.

Яркий и темпераментный Донатас Банионис
© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкВ последние годы актер жаловался на сердце: шесть лет назад он похоронил свою супругу, и у него начались проблемы со здоровьем. Ему вшили сердечный стимулятор, затем он прошел длительный курс реабилитации.Известный литовский актер Донатас Банионис
© РИА Новости / Александр Поляков
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В последние годы актер жаловался на сердце: шесть лет назад он похоронил свою супругу, и у него начались проблемы со здоровьем. Ему вшили сердечный стимулятор, затем он прошел длительный курс реабилитации.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДонатас Банионис создал в кино около 80 образов, наиболее известные из которых Константин Ладейников в "Мертвом сезоне", Крис Кельми в "Солярисе", Вайткус в "Никто не хотел умирать". За роль в фильме "Никто не хотел умирать" Банионис получил Первый приз Венецианского кинофестиваля, приз МКФ в Карловых Варах и Государственную премию СССР.Донатас Банионис в роли Вайткуса в фильме Никто не хотел умирать
© РИА Новости
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Донатас Банионис создал в кино около 80 образов, наиболее известные из которых Константин Ладейников в "Мертвом сезоне", Крис Кельми в "Солярисе", Вайткус в "Никто не хотел умирать". За роль в фильме "Никто не хотел умирать" Банионис получил Первый приз Венецианского кинофестиваля, приз МКФ в Карловых Варах и Государственную премию СССР.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВия Артмане (справа) в роли Оны и Донатас Банионис (слева) в роли Вайткуса в фильме "Никто не хотел умирать"(режиссер Витаутас Жалакявичюс).В. Артмане и Д. Банионис в фильме Никто не хотел умирать
© РИА Новости
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Вия Артмане (справа) в роли Оны и Донатас Банионис (слева) в роли Вайткуса в фильме "Никто не хотел умирать"(режиссер Витаутас Жалакявичюс).
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНародный артист Литовской ССР Донатас Банионис на встрече с школьниками, город Паневежис.Донатас Банионис на встрече с школьниками
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис на встрече с школьниками, город Паневежис.
© РИА Новости / Мосфильм (1966)Перейти в фотобанкИз-за литовского акцента в фильмах Донатаса Баниониса озвучивали Зиновий Гердт, Игорь Ефимов, Петр Шелохонов, Георгий Жжёнов, Владимир Заманский, Александр Демьяненко. Собственный голос актера можно услышать в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", где он, играя пастора, разговаривал с Деточкиным без дубляжа и пересчитывал деньги по-литовски.И. Смоктуновский и Д. Банионис в фильме Берегись автомобиля
© РИА Новости / Мосфильм (1966)
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Из-за литовского акцента в фильмах Донатаса Баниониса озвучивали Зиновий Гердт, Игорь Ефимов, Петр Шелохонов, Георгий Жжёнов, Владимир Заманский, Александр Демьяненко. Собственный голос актера можно услышать в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", где он, играя пастора, разговаривал с Деточкиным без дубляжа и пересчитывал деньги по-литовски.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВсенародную славу Банионису принесла роль разведчика Ладейникова в фильме "Мертвый сезон". Как признавался сам актер, на пробах к фильму он не особо старался, поскольку считал, что роль не его, кинематограф преподносил разведчиков - высоких, стройных красавцев. Фильм "Мертвый сезон" поломал эти стереотипы. В одном из интервью Банионис рассказывал, что стал "крестным отцом" президенту Владимиру Путину. "До встречи с Путиным я только слышал о том, что именно после просмотра "Мертвого сезона" Путин решил пойти в разведчики. Но когда мы были в Кремле, то он сказал мне: "А вы — мой крестный отец".Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Всенародную славу Банионису принесла роль разведчика Ладейникова в фильме "Мертвый сезон". Как признавался сам актер, на пробах к фильму он не особо старался, поскольку считал, что роль не его, кинематограф преподносил разведчиков - высоких, стройных красавцев. Фильм "Мертвый сезон" поломал эти стереотипы. В одном из интервью Банионис рассказывал, что стал "крестным отцом" президенту Владимиру Путину. "До встречи с Путиным я только слышал о том, что именно после просмотра "Мертвого сезона" Путин решил пойти в разведчики. Но когда мы были в Кремле, то он сказал мне: "А вы — мой крестный отец".
© РИА Новости / В. МалышевПерейти в фотобанкДонатас Банионис с женой Оной Банионене и сыном.Донатас Банионис с женой и сыном
© РИА Новости / В. Малышев
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Донатас Банионис с женой Оной Банионене и сыном.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНародный артист Литовской ССР Донатас Банионис в гримерной перед спектаклем "Гедда Габлер". Город Паневежис.Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис в гримерной перед спектаклем "Гедда Габлер". Город Паневежис.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПо мнению критиков, Банионис блестяще владел техникой внутреннего перевоплощения, поэтому так ярко и темпераментно актер сыграл главную роль в фильме "Гойя, или Тяжкий путь познания".Донатас Банионис в фильме Гойя, или Тяжкий путь познания
© РИА Новости
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По мнению критиков, Банионис блестяще владел техникой внутреннего перевоплощения, поэтому так ярко и темпераментно актер сыграл главную роль в фильме "Гойя, или Тяжкий путь познания".
© РИА Новости / Владимир ПервенцевПерейти в фотобанкДонатас Банионис, вьетнамская актриса Тхюи Ван и вьетнамский режиссер Нгуен Лыонг Дык, VII Московский международный кинофестиваль.Донатас Банионис, Тхюи Ван и Нгуен Лыонг Дык
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Донатас Банионис, вьетнамская актриса Тхюи Ван и вьетнамский режиссер Нгуен Лыонг Дык, VII Московский международный кинофестиваль.
© РИА Новости / В. МалышевПерейти в фотобанкВсе свое свободное время актер посвящал чтению и работе над текстами.Заслуженный артист Литовской ССР Донатас Банионис
© РИА Новости / В. Малышев
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Все свое свободное время актер посвящал чтению и работе над текстами.
© РИА Новости / Рудольф АлфимовПерейти в фотобанкУ Баниониса часто спрашивали, почему Тарковский на главную роль в "Солярисе" пригласил именно его. На этот вопрос у актера не было ответа. "Андрей мне это не объяснял, - рассказывал Банионис в одном из интервью. - Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что это будет совершенно другой "Солярис", чем в романе Лема. Но сниматься я не боялся, потому что знал, что у Андрея это будет настоящее произведение". Донатас Банионис называл "Солярис" одной из загадочных картин, "которую мало кто до конца понимает".Кадр из фильма Солярис
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
У Баниониса часто спрашивали, почему Тарковский на главную роль в "Солярисе" пригласил именно его. На этот вопрос у актера не было ответа. "Андрей мне это не объяснял, - рассказывал Банионис в одном из интервью. - Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что это будет совершенно другой "Солярис", чем в романе Лема. Но сниматься я не боялся, потому что знал, что у Андрея это будет настоящее произведение". Донатас Банионис называл "Солярис" одной из загадочных картин, "которую мало кто до конца понимает".
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