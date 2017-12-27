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"Секретный доклад ГРУ": русские тролли опозорили Washington Post

08:2427.12.2017
(обновлено: 10:11 27.12.2017)
0176482
© 2017 Associated Press Evan VucciСайт газеты Washington Post на экране в здании редакции. Архивное фотоСайт газеты Washington Post на экране в здании редакции. Архивное фото
© 2017 Associated Press Evan Vucci

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В списке преступлений Кремля против цивилизованного мира — пополнение. "Вашингтон пост" опубликовала статью об операции ГРУ по дезинформации на Украине в 2014 году.

Материал основан на "секретном докладе ГРУ", попавшем в распоряжение газеты. Да-да, там так и написано — не рассказ кремлевского инсайдера, который читал этот документ и поделился информацией с редакцией, а сам секретный доклад, оказавшийся в руках журналистов "Вашингтон пост".

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Российские пранкеры разыграли постпреда США при ООН
Издание пересказало его содержание. Оно вполне банальное: после того как Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, российская военная разведка развернула сеть из "множества" фейковых аккаунтов в социальных сетях. Эти аккаунты должны были "представлять обычных людей со всей Украины", якобы разочарованных Евромайданом.

Газета сообщила, что для проведения операции дезинформации было отобрано 30 украинских групп в социальных сетях и 25 англоязычных изданий.

Помимо разочарования в "революции достоинства", фальшивые аккаунты должны были дискредитировать "участников протестов", вешая на них необоснованные ярлыки нацистов. "Вашингтон пост" привела цитату из секретного доклада: "Используя наши аккаунты в фейсбуке, мы запускали комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций".

Кроме того, издание описало методичку, по которой якобы работали эти аккаунты. В частности, там фигурировало ценное указание российским военным разведчикам — при создании аккаунтов не использовать собственные фотографии, а загружать чужие.

Да, именно так. Не использовать свои фотоснимки.

Виртуальная нереальность
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Виртуальная нереальность

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Не болтай! Кто и как шпионит за Россией
Трудно, конечно, поверить, но одно из самых влиятельных и респектабельных мировых СМИ публикует все вполне серьезно.

Кстати, в статье ни разу не упомянуты правильное название или аббревиатура российской военной разведки: Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — ГУ ГШ ВС РФ. Это заставляет подозревать, что в загадочном документе, имеющемся в распоряжении редакции, также фигурирует широко известная, но уже давно не имеющая официального статуса аббревиатура ГРУ, что, безусловно, добавляет анекдотичности ситуации.

Данная публикация заставляет в стотысячный раз задаваться вопросом: что это? И что вообще происходит с западными СМИ?

Разумеется, можно предположить, что "Вашингтон пост" просто продолжает свою антироссийскую линию и сама пошила этот невероятно кривой фейк, из которого со всех сторон торчат нитки.

Заставка программы StopFake news
© StopFake.org
Стоп, это фейк! За что пропагандисты из Украины получили премию в США
Однако представляется, что в реальности дело обстоит все-таки несколько более сложно.

Думается, что издание на самом деле получило некий документ, который ей выдали за "секретный доклад ГРУ", приняло его за чистую монету и сделало на его основе статью.

Это видится тем более вероятным, учитывая тему, находящуюся в центре сюжета. Украинские события трехгодичной давности уже давно потеряли свою актуальность для политической повестки США. Если бы американские журналисты (или спецслужбы) решили пустить новую антироссийскую информационную волну, они наверняка выбрали что-то более свежее и актуальное.

Не говоря уже о том, что тема предупреждений о фашистах на Майдане теперь звучит откровенно издевательски для Запада. Три года назад предостережения Москвы о популярности националистических, антисемитских и ксенофобских настроений среди "боевой" части Майдана вызывали насмешки со стороны Запада и обвинения в адрес Кремля в клевете на рвущийся к свободе и демократии народ Украины.

Компания Facebook на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ныне правота России стала настолько очевидной, что о растущей опасности националистических и неонацистских настроений на Украине пишут даже самые мейнстримные западные медиа. Свежая публикация в "Вашингтон пост" по факту лишь напоминает о том, что Москва с самого начала говорила об этой угрозе.

Все это заставляет подозревать, что за публикацией в "Вашингтон пост" стоят не происки американских журналистов и спецслужб, одержимых антироссийской повесткой, а розыгрыш со стороны российских троллей. Примерно как пранкеры Лексус и Вован регулярно разыгрывают высокопоставленные фигуры по всему миру — как известно, их последней жертвой стала постпред США в ООН Никки Хейли.

Фрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фото.
CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS
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Создается впечатление, что кто-то задался целью довести уровень профессионализма западных СМИ (да и государственных структур) до плинтуса, скармливая им самые фантастические и абсурдные небылицы и заставляя верить в максимально недостоверные фальшивки.

Впрочем, наверное, эту мысль лучше дальше не развивать. А то ведь с американских медиа станется залезть в "Википедию" и выяснить, что у ГУ ГШ ВС РФ, по неофициальным данным, есть Управление Двенадцать-бис, якобы занимающееся информационными войнами, и уверовать, что в фейковых скандалах западных СМИ действительно виноваты русские спецслужбы с трех- и более буквенными аббревиатурами.

Страсти по интеллекту
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Страсти по интеллекту
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