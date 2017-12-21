Впервые в истории: Польшу лишают права голоса в ЕС

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Терпение евробюрократии лопнуло. Еврокомиссия впервые за всю историю существования Евросоюза применила в отношении страны — члена ЕС дисциплинарные меры, предусмотренные в статье 7 Договора о Европейском союзе. Применение статьи 7 считается "ядерным вариантом" европейской политики в силу серьезности последствий, которые включают возможность лишить провинившуюся страну права голоса в структурах ЕС, что фактически превращает пострадавшую страну в современный эквивалент колонии: все обязанности в отношении Брюсселя и структур Евросоюза сохраняются, а возможности как-то отстаивать свои интересы в европейских структурах исчезают. Есть основания полагать, что введение антироссийских санкций открыло в Евросоюзе настоящий "ящик Пандоры": теперь Брюсселю кажется, что любую геополитическую проблему можно решить с помощью правильно подобранного санкционного пакета и обвинений в попрании демократических идеалов. Будет справедливо, если первой жертвой внутриевропейской санкционной политики станет как раз Польша, которая так активно добивалась введения санкций против России.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил в твиттере, что ему жаль применять такие меры в отношении Польши, но другого выхода не было: "С тяжелым сердцем мы активировали статью семь (Договора о Европейском союзе. — Прим. ред.). Но факты не оставляют нам выбора. У нас нет других вариантов. Дело не только в Польше, это вопрос всего Евросоюза в целом. Мы все еще надеемся начать продуктивный диалог". Российские читатели, которые за несколько лет уже хорошо изучили особенности политического лексикона европейских чиновников, безусловно поймут, что под "продуктивным диалогом" в данном случае понимается "тотальная капитуляция".

С формальной точки зрения Польшу пытаются наказать за отступление от демократических ценностей и принятие законов, которые якобы лишают судебную власть независимости от исполнительной, но, как и в случае с российскими санкциями, это всего лишь предлог.

Вместе с выходом Великобритании из Евросоюза именно Польше досталась роль главного защитника американских интересов внутри ЕС, что, с точки зрения самой Варшавы, должно обеспечить Польше определенные привилегии, а также возможность безнаказанно заниматься политическим шантажом Брюсселя и Берлина. Достаточно вспомнить хотя бы попытки правительства Польши получить от Германии в 2017 году репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой Войны. Только очень наивные польские националисты могли поверить, что официальное заявление Бюро анализа польского сейма о том, что Германия должна выплатить 48,8 миллиарда долларов, может остаться безнаказанным. Другой важной привилегией, на которую рассчитывало польское правительство, является возможность демонстративно игнорировать миграционные квоты, которые были навязаны Брюсселем всем странам ЕС. Жесткий и недвусмысленный отказ принять и содержать "ближневосточных беженцев", с одной стороны, стал одним из базовых элементов поддержки правящей партии "Право и справедливость", а с другой стороны — вечной пиар-проблемой для Ангелы Меркель, которой пришлось объяснять своим избирателям, почему поляки могут отказаться от приема и содержания мигрантов, а немцы — нет.

Смелость правительства премьера Беаты Шидло и сменившего ее Матеуша Моравецкого обусловлена протекцией Вашингтона и результатами недавнего визита Дональда Трампа в Варшаву. Приехав в Польшу, Трамп пообещал местному политическому истеблишменту всяческую поддержку, а польские СМИ наперебой писали о том, что его визит — это историческое событие, которое переводит Польшу в ранг главного союзника США в Евросоюзе. Основной акцент послания Трампа был сделан на героизме Польши в контексте истории Второй мировой, из чего многие польские политики сделали вывод, что Вашингтон одобряет и поддерживает провокационную политику в отношении России и особенно Германии. Уже тогда британская "Гардиан" писала, что в Европе создалось впечатление, будто "визит Трампа — это поддержка польского правительства, которое конфликтует с Евросоюзом". Впечатление оказалось правильным, но очередной кавалерийский наскок польской политической элиты на экономические интересы Германии закончился для нее плачевно.

Дело в том, что статус "главного союзника США в Европе" предполагает значительные расходы и риски: нужно покупать американское оружие, нужно покупать очень дорогой американский СПГ и нужно пытаться во всем перечить Германии, особенно когда дело касается российско-немецких проектов, таких как "Северный поток — 2". Польша уже подавала в Европейский суд на Германию с целью заблокировать половину мощностей уже построенной нитки "Северного потока", а сейчас активно добивается через своих представителей в Еврокомиссии запрета на строительство "Северного потока — 2", приводя в поддержку своей позиции откровенно русофобские аргументы о необходимости "сдерживания России", а также политической поддержки Украины за счет "Газпрома" и немецких потребителей электроэнергии.

"Мы считаем, что Nord Stream 2 — проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции "Щецин".

Берлин логично предпринял ответные меры, снова продемонстрировав, что Польша никогда не учится на исторических ошибках. Каждый раз, когда Варшава полагается на клятвенные обещания западных держав, которые гарантируют полную политическую, военную и экономическую поддержку в борьбе с соседями Польши, это заканчивается предательством и исторической катастрофой для нее самой. Вот и на этот раз, положившись на безусловную поддержку Вашингтона, премьер Моравецкий не учел, что Польша — это все-таки член ЕС, а не НАФТА, и ее экономика напрямую зависит от действий Еврокомиссии и Берлина, а не от благосклонности администрации Трампа. Ангела Меркель и ее сторонники в Еврокомиссии нагло, но эффективно скопировали классический прием американской внешней политики. Американцы систематически находят нарушения прав человека и проблемы с демократией в тех странах, где обнаруживается нефть или газ, которые бы хотели добывать и продавать американские компании. Специалисты Еврокомиссии в срочном порядке обнаружили нарушения прав человека и предательство европейских идеалов демократии в стране, бросившей вызов немецким интересам в ЕС. Ангела Меркель вполне может обратиться к польскому политическому истеблишменту с парафразом гоголевского вопроса: "Ну что, ляхи, помог вам ваш Трамп?"

Несколько дней назад государственные СМИ Польши сообщали, что Берлин фактически стоит на коленях перед Варшавой, а Ангела Меркель предлагает польскому руководству размен: Германия отказывается от "Северного потока — 2" в обмен на отказ Польши от требований репараций. Радости польских комментаторов не было предела. После вчерашнего решения Еврокомиссии пора говорить о том, от чего будет готово отказаться правительство Моравецкого в обмен на шанс сохранить права страны — члена Евросоюза. Согласно юридической процедуре применения статьи 7 Договора о Европейском союзе, Польше будет предложен список мер, которые нужно будет принять для исправления обнаруженных нарушений "европейских принципов и ценностей". В случае невыполнения этого ультиматума на заседание Европейского совета, то есть высшего политического органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств стран — членов ЕС, будет вынесен вопрос о санкциях против Польши и лишении ее некоторых или всех прав страны — члена Евросоюза при полном сохранении обязанностей.

Вряд ли Берлин пошел бы на инициирование этой процедуры, если бы у Еврокомиссии и немецкого истеблишмента не было уверенности в том, что в конечном счете Европейский совет и Европарламент в случае необходимости завизируют наказание Польши.

Если смотреть на вещи прагматично, то "показательная порка", которую европейская и немецкая бюрократия устроят польскому правительству, принесет значительную пользу отношениям между Евросоюзом и Россией. Жесткие санкции (или серьезная угроза введения жестких санкций) против американских марионеток внутри ЕС вполне могут отучить некоторые страны от дурной привычки саботировать российско-европейское экономическое сотрудничество. "Газпром" — а значит, и российский бюджет — от этого только выиграют.