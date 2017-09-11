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В мире

Репарация на 50 миллиардов. Варшава оценила свой ущерб от Германии

18:5711.09.2017
(обновлено: 19:32 11.09.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, ПольшаПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Польша решила внести свой вклад в перманентный кризис Евросоюза. В Варшаве настойчиво продолжают продвигать тему получения репараций от Германии по итогам Второй мировой войны. Экспертная комиссия сейма подтвердила, что требование денег от Германии законно, и даже назвала точную сумму претензий. По сообщению польского портала TVP Info, Берлин должен компенсировать Варшаве нанесенный ущерб в размере 258 миллиардов довоенных злотых, что в сегодняшнем исчислении составляет 48,8 миллиарда долларов США.

Потеряли больше всех, получили меньше всех

В 40-страничном документе, распространенном комиссией, приводятся "основания" для таких выводов. Эксперты утверждают, что "в пропорции к общей численности населения и размеру национального богатства Польша понесла наибольшие потери в Европе", которые стали результатом войны и немецкой оккупационной политики. А именно "намеренного и организованного уничтожения польского населения, принудительного труда польского населения и преднамеренного уничтожения имущества, в том числе разрушения Варшавы".

© РИА НовостиПерейти в фотобанказрушенные жилые дома в Варшаве в годы Второй мировой войны
© РИА Новости
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азрушенные жилые дома в Варшаве в годы Второй мировой войны

"Утверждение, что Польша имеет право на компенсацию претензий в отношении Германии, обоснованно, а тезисы об их прекращении или ограничении являются необоснованными", — сказано в заключении комиссии польского сейма.

Авторы документа указывают, что до сих пор "Германия выплатила гражданам Польши менее 1% от того, что было выплачено странам Западной Европы, США и Израилю". В то же время жертвами войны в Польше стали, по утверждению экспертов, порядка 10 миллионов человек, тогда как сама Германия потеряла около шести миллионов. Согласно официальной статистике, в годы войны было убито около шести миллионов польских граждан, включая три миллиона польских евреев. Бóльшая часть Варшавы была уничтожена.

Вид на город Пшемысль, Польша. Архивное фото
© Fotolia / haidamac
МИД Польши: вопрос получения военных репараций требует правового анализа

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью местной радиостанции RFM заявил, что с Германией необходимо вести "серьезные переговоры" по поводу репараций. Правда, и сумму претензий он назвал другую: по его словам, материальные потери Польши во Второй мировой войне превысили триллион долларов. Его поддержал и министр обороны Антоний Мацеревич, который обвинил европейских критиков новой польской политики в попытке "стереть историю судьбы поляков в руках Германии из исторической памяти Европы".

"Историческое контрнаступление"

Вопрос о репарациях Варшава стала поднимать после того, как правое польское правительство отвергло резолюцию 1953 года, принятую прежними коммунистическими властями страны, согласно которой Польша отказывалась от любых претензий на репарации от Германии. Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что "Германия много лет отказывалась брать на себя ответственность за Вторую мировую войну", и польское правительство должно перейти в "историческое контрнаступление". Требование репараций, по утверждению экспертов сейма, основывается на целом ряде международных документов, включая Гаагскую конвенцию 1907 года и материалы Потсдамской конференции 1945 года.

Позиция Берлина состоит в том, что в 1953 году вопрос о репарациях был решен "раз и навсегда". Власти страны, правопреемником которой является нынешнее польское правительство, отказались от своего права на компенсацию. Отдельные граждане — угнанные в рабство, выжившие жертвы научных экспериментов и Холокоста на территории Польши — получили возмещение, общая сумма которого составила 600 миллионов немецких марок. При послевоенном перекраивании границ Польша получила значительные территории в Восточной Германии в обмен на земли на востоке, отошедшие СССР. Власти ФРГ считают претензии Варшавы "необоснованными и не подлежащими обсуждению".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год
© РИА Новости
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Жителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год

Немало противников идеи востребования репараций и в самой Польше. Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Щетина расценил ее как "ложную проблему", направленную на разжигание антиевропейских настроений в общей кампании против Европейского союза. Прежде всего — против Германии, отношения с которой в последнее время заметно ухудшаются из-за проводимой в Польше судебной реформы и из-за отказа Варшавы выполнять инициированный канцлером ФРГ Ангелой Меркель план по приему беженцев в ЕС.

Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Польше заявили о репарациях от России по договору вековой давности

Оппозиция обвиняет "Право и справедливость" в попытках отвлечь внимание от политики властей, разжигающей националистические настроения и направленной на сворачивание демократических свобод. Кроме реформы судов, "Право и справедливость" планирует этой осенью принять закон, позволяющий национализировать десятки польских СМИ — газет, журналов и новостных интернет-ресурсов, принадлежащих германским издательским компаниям.

© AP Photo / Czarek SokolowskiПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

Кто последний за репарациями?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на открытии 82-й Международной выставки в Салониках
© Фото : Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Греция настаивает на выплате Германией репараций за Вторую мировою войну
Пример Польши оказался заразительным. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на пресс-конференции в Салониках, что Афины настаивают на выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный во время немецкой оккупации, и возвращении так называемого оккупационного займа. При этом Ципрас надеется, что своим обращением в Европейский суд Польша может создать прецедент.

По оценке казначейства Греции, Германия должна выплатить не менее 278,7 миллиарда евро военных репараций за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941-1944 годах, и за принудительный "оккупационный заем". Однако Германия отвергала все требования Афин возместить ущерб — немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Zloy Pozik
прав был Черчилль- шакал Европы...
19:40
11.09.2017
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sizif8
После окончания войны и пленения немецких войск обнаружились интересные факты. Польские военнопленные, сражавшиеся с оружием в руках оказались первыми по количеству иностранцев в гитлеровских войсках - 237 тыс. чел. Еще более 600 000 поляков служили (добровольно!) в охранных войсках, в ж.д. войсках и других вспомогательных полувоенных подразделениях. Это в несколько раз больше, чем Армия Людова и Армия Крайова, вместе взятые. Так с кем и против кого на самом деле сражались поляки? Может это они должны той же России репарации?
19:59
11.09.2017
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