Третий сорт — не брак? На Украине русским готовят языковую дискриминацию

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Европейская комиссия за демократию через право — по месту нахождения называемая Венецианской — фактически признала, что русский язык, согласно новому закону об образовании, на Украине дискриминируется. В ответ Министерство образования Украины опубликовало свои предложения, якобы учитывающие пожелания европейской общественности. А по факту сделала все наоборот: окончательно признала русских "третьим сортом".

"Нас лишают культуры"

"Для нас русский язык — не только язык общения. Хотя это, конечно, важно. Но еще более важным является приобщение через русский язык к общему для нас культурному пространству", — утверждает учительница русского языка и литературы одной из киевских школ. По ее словам, снижение объемов преподавания русского языка на Украине сделает новые поколения украинцев заметно беднее в культурном отношении.

Общие для россиян и украинцев писатели, за исключением Шевченко, должны перейти в категорию "зарубежных источников", изучение которых будет проходить факультативно.

"Тут есть и другая проблема. Если мы отказываемся с 5-го класса от преподавания технических и точных предметов на русском языке, то фактически теряем значительную часть специальной литературы", — объясняет свое несогласие с новым законом об образовании знаменитый на Украине пластический хирург.

На протяжении десятилетий украинские ученые, инженеры, врачи получали образование и изучали особенности своей профессии по узкоспециальной русскоязычной литературе. И никакой дискриминации в отношении украинского языка в этом не было — чистая прагматика. Многие специальные научные труды выходили небольшими тиражами, не имело смысла с финансовой точки зрения переводить на украинский язык.

"У нас на Украине в библиотечных фондах хранятся многие единичные экземпляры таких трудов. И они со временем станут недоступны нашим детям. А переводить по-новому, но теперь только на украинский язык, вряд ли кто-то будет — невыгодно", — полагает мой собеседник.

И здесь вроде бы есть что возразить. Например, что масса трудов выходит на английском, немецком языках и что русский язык не полностью исключается из системы образования на Украине, а только с 5-го класса.

"Но тут надо исходить из практической точки зрения, — утверждает третий мой собеседник на Украине, судостроитель из Николаева. — Во-первых, почему мы должны усложнять получение образования для наших детей, если русский язык для них — второй родной? А теперь, получается, они должны для углубленного изучения предмета выбирать английский? Своих-то, украинских первоисточников по многим предметам инженерии у нас вообще нет!"

Лингвистическая гибкость украинской власти

Венецианская комиссия скептически отнеслась к закону об образовании. Прежде всего она отметила, что в отношении языков ЕС (венгерского, румынского, польского) закон об образовании является рамочным, то есть не дает полного и точного понимания ситуации, а лишь определяет общие принципы языковой политики. И поэтому говорить о дискриминации в отношении этих языков пока преждевременно.

Что же касается других языков, не входящих в группу ЕС, а это касается только русского языка, то Венецианская комиссия, хотя и в дипломатических выражениях, прямо указывает на дискриминацию: "Менее благоприятное отношение к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы".

И украинская власть тут же, в течение нескольких часов, прошедших после официальной публикации заключения комиссии, проявила гибкость, подразделив национальные меньшинства на три сорта: на тех, с кем заигрывает, тех, кому уступает, и тех, с кем воюет.

Три сорта нацменьшинств Украины

Теперь, согласно разработанному Министерством образования Украины положению, будет три модели использования языков нацменьшинств в образовательном процессе.

Первая модель касается тех, кто не имеет собственного государственного представительства и своей языковой среды. Она предоставляет возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й класс. И относится это к единственному народу — крымско-татарскому. Так президент Порошенко и его команда заранее выделили и противопоставили крымско-татарский народ остальным национальным меньшинствам страны.

Вторая модель — для тех национальных общин, язык которых относится к Европейскому союзу. Здесь до 5-го класса преподавание всех предметов будет идти на языке национального меньшинства, а после этого постепенно, как утверждает Минобразования Украины, будет вводиться преподавание предметов на украинском.

И, наконец, самая многочисленная (даже по официальной статистике) третья группа — русскоязычное население, для которого преподавание всех предметов с 5-го класса будет осуществляться исключительно на государственном, украинском языке. Правда, преподавание русского сохраняется, но лишь как отдельный предмет — то есть в качестве иностранного языка с ограниченным количеством часов.

Таким образом, украинская власть даже вопреки рекомендации Венецианской комиссии делает русскоязычное население "третьим сортом". И здесь расчет команды Порошенко прост: продолжать такими вот иезуитскими методами войну с собственным русскоязычным населением, а следовательно, и с Россией.