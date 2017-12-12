РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Как русский дух начал собирать миллиарды в кино

08:5112.12.2017
(обновлено: 08:54 12.12.2017)
017000
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕлена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия ДьяченкоЕлена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Андрей Сорокин, для РИА Новости

Под занавес года отечественный кинематограф одарил нас двумя произведениями, которые смело можно назвать фильмами-событиями. Причем это даже на фоне беспрецедентно удачного киногода, когда такие кинокартины приходились чуть ли не на каждый месяц с перерывом разве что на объяснимое летнее безвременье.

Один, "Последний богатырь", уже стал абсолютным рекордсменом постсоветского проката среди отечественных фильмов — 7,5 миллиона зрителей с кассой более 1,6 миллиарда рублей. И если прежние лидеры "Сталинград" и "Викинг" в нагрузку к финансовым успехам собрали множество недобрых откликов, то у "Богатыря" эти показатели гармоничны: фильм не только денег с публики стряс, он ей еще и понравился.

Виктор Хориняк в роли Ивана на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Режиссер сообщил о возможном продолжении фильма "Последний богатырь"
Второй, "Легенда о Коловрате", имеет не столь выдающийся успех: за два уик-энда собрано 470 миллионов рублей. Тут не до рекорда — собственно, под угрозой окупаемость (при бюджете 360 миллионов). Однако и прогнозируемые 500-550 млн — более чем достойный показатель. Это означает, по крайней мере, что ядром зрительской аудитории такие фильмы востребованы и ожидаемы.

Близкие родственники – разные судьбы

Оба фильма — родственники по жанру. Это фэнтези по мотивам русских былин ("Богатырь") и русской исторической легенды ("Коловрат").

Идеи в них вложены правильные. В "Последнего богатыря" — традиционная добрая сказочная. А в "Легенду о Коловрате" — даже более глубокая и актуальная, что естественно для героико-военного сюжета. В то же время и чисто художественные неказистости у обоих фильмов симметричны.

Кадр из фильма Легенда о Коловрате. Архивное фото
© Централ Партнершип (2017)
Фильм "Легенда о Коловрате" возглавил российский прокат в выходные
Так почему же у близких родственников настолько разные отношения с успешностью сложились? Давайте порассуждаем.
Предлагаю отталкиваться от важного посыла. Шаблоны массового кинопотребления у нашей публики полностью отформатированы Голливудом. Сейчас, в рассуждениях на конкретную тему, бессмысленно отвлекаться на оценки, хорошо это или плохо. Это просто так есть. Медицинский, социологический и рыночный факт. Согласно коммерческим задачам сюжеты и идеи "Богатыря" и "Коловрата" отформатированы по тем же голливудским (соответственно, "диснееевскому" и "марвеловскому") шаблону.

Так вот: один фильм успешнее другого именно в той степени, в какой авторам удалось правильно или неудачно наложить свои идеи на заморский формат.

Секрет "Последнего богатыря"

Режиссер Дмитрий Дьяченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Режиссер "Последнего богатыря": пытаюсь найти ключ к сердцу зрителя
Из соображений высокого искусства "Последний богатырь" никак не должен был стать хитом.

Мы имеем слабенький сценарий и довольно картонных персонажей. Из них многие так и остались загадкой: откуда и зачем взялись, почему вот так поступают? В первую очередь это к главному герою относится: по ходу действия так и остается непонятным, из какого места и из каких побуждений у жулика-"белого мага" вдруг проклевывается благородство помыслов и поступков. А почему классический былинный Добрыня Никитич предстает дешевым интриганом? А жена его — что за ведьма и откуда взялась? В общем, ни один из значимых персонажей, что называется, не раскрыт — ни в динамике, ни даже в статике. Более-менее цельными и понятными вышли как раз те, которые участвуют в действии непонятно зачем (что-то типа "для ассортимента") — например, Баба Яга и Водяной.

А кино все равно смотрится.

Есть мнение, что это из-за того, что среднехалтурный отечественный сценарий насажен на железный стержень голливудского (диснеевского в данном случае) стандарта: незатейливый, но многократно тиражированный, а потому привычный сюжет, ремесленные ГОСТы работы режиссера, оператора, монтажера и прочих, узнаваемые шаблонные типажи (да еще с детства поименно знакомые). И крайне удачный подбор актеров: в образы все "попали" снайперски.

Кадр из мультфильма Смешарики. Архивное фото
© Фото : Каропрокат
Герои нашего времени: как меняются персонажи российских мультфильмов
Следовательно, все действие развивается в привычном и понятном ключе, к которому нашего зрителя надежно приучил (даже приручил) Голливуд. Мы твердо знаем, что за чем должно следовать, какими должны быть герои, как они по ходу действия изменяются, что хорошо, что плохо и где положен подвох, — все это так и случается.

Например, мы заранее знаем, что по шаблону положено "внутреннее перерождение" Кощея, — оно и происходит. А что непонятно, почему оно произошло, — так это не беда.  Зрители сами додумают "по накатанной".

Результат-то налицо во всех смыслах: зритель получает сказку со внятной итоговой моралью, а авторы — славу и кассовые сборы.

В сухом остатке: приятно, что многообещающим путем пошли наши товарищи. Вот в анонсированной второй части и пожелаем им совершенствования.

Слабые звенья "Легенды о Коловрате"

Президент РФ Владимир Путин во время просмотра фильма Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого Легенда о Коловрате
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин о фильме "Легенда о Коловрате": за душу берет
Во втором фильме-событии похожая схема сработала, но заметно жиже. Это видно и по кассе, и по разноголосице в зрительских откликах.

Рассказать-то в "Коловрате" задумали тоже о хорошем. Тем более исторический сюжет — удачная форма для разумного и вечного, поучительного и воодушевляющего. Собственно, именно на задумке переосмысления легенды о Коловрате в "Легенде о Коловрате" и заработаны практически все хвалебные рецензии.

Да, авторов упрекали в несоответствии фильма деталям летописной "Повести о разорении Рязани Батыем". Но это несправедливо: в кинобылине не грех и документальную историю приукрасить для убедительности. А у нас даже первоисточник на документальную точность не претендует. Настолько не претендует, что до сих пор нет уверенности, является Евпатий Коловрат как таковой персонажем реальным, собирательным или вовсе вымышленным.

Жанр комикса, кроме того, и вовсе не может обойтись без фантазийных мечей в спинных ножнах, медведей с балалайками и теоретических занятий средневекового рязанского спецназа. Что поделать — по инструкции положено.

Но главное — насыщение хрестоматийной сказки актуальными смыслами и ценностями задумано более чем удачно. В первую очередь это относится к "додуманной" сценаристом мотивации Коловрата.

Наш киногерой, в отличие от героя летописной легенды, не просто яростно и безрассудно мстит захватчикам за разорение родного города. Он ведет осмысленные боевые действия, пытается организовать сопротивление в масштабах как минимум  стратегического направления и планирует соединение сил соседних фронтов, то есть княжеств. Выступая против превосходящих сил организованного врага, кино-Коловрат мыслит в категориях государства. Его "партизанский отряд" не сам по себе: он связывает противника боем, цепляется зубами за безымянную высотку, пока командование спешно сосредотачивает главные силы и отводит от линии фронта гражданское население и производственные мощности.

Что, не вышло у Коловрата? Даже в кино не вышло? Что, не было в XIII веке на Руси единого государства? Да, не было. Но сейчас-то есть. Именно поэтому и есть. А сказку мы делаем не о прошлом, а о настоящем и будущем.

А что не вышло у авторов "Легенды о Коловрате"? Почему столь похвальные намерения вылились не в халтуру и не в провал, важно заметить, а в творческую, скажем так, "недоудачу"?

Первое. Это просто неудачно сделано — именно как фильм по голливудским шаблонам. Если ты апеллируешь к "300 спартанцам", "Первому мстителю" и тому подобному, то будь добр ремесленно соответствовать. Зритель, надежно натасканный на эти шаблоны, чует нарушения инструкций спинным мозгом. Мол, что это за сложные метафоры? (А их, между нами говоря, даже и перебор, причем не всегда оправданный.) Не положено.

Соответственно, неряшливо пришпиленный голливудский шаблон, который вытащил к успеху "Богатыря", не вытащил "Коловрата".

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul
Кинопремьеры недели: "Легенда о Коловрате" и документальный "Город кошек"
Второе. Бесспорные смысловые и ценностные посылы, которые таятся во глубине голливудщины и обильного символизма, — стерильно советские. То есть традиционные российские, которые в советской форме в культуре ХХ века были доведены до безукоризненного совершенства. Собственно, по смыслу "Легенда о Коловрате" — это калька с "Брестской крепости" и "28 панфиловцев" (если из недавнего). Причем кадр погибающего, но не сдающегося Коловрата с красным знаменем — свидетельство того, что авторы эту параллель вырисовывали сознательно.

Беда только в том, что такие культурные коды современным зрителем через голливудский комикс не считываются. Возможно (и даже скорее всего), это проблема не жанра, а опять-таки неряшливого исполнения. К тому же современный массовый зритель вообще отучен считывать глубокие ценностно-культурные коды советского ХХ века: Голливуд их вообще не практикует, да и у нас их слишком застенчиво пропагандируют.

Это еще одна причина, почему замечательная и общественно полезная задумка "Легенды о Коловрате" не сработала на 100 процентов.

Но это не в укор: не последний раз живем — со следующего захода, может, и лучше получится.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена