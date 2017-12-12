Российские либералы снова оскандалились. Теперь с премиями и фестивалями

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Российские либералы в массе своей страшно любят украинских радикалов — по их версии, никаких не нацистов, а напротив, борцов за европейское будущее демократической Украины, отважно порвавших с советской империей и на ее костях звонко танцующих свой гопак. Любовь эта настолько зла и горяча, что легко вытесняет из сознания факельные марши с портретами Бандеры, обильное зигование, расправы с инакомыслящими, насилие и прочие шалости радикальных представителей украинского гражданского общества.

Мало того, эта нерассуждающая большая страсть прошла испытание ответным презрением. Многократно украинские лидеры общественного мнения плевали в лицо своим российским визави, поскольку те, ступая по тонкому льду взаимодействия с вечно раздраженными украинским патриотами, то и дело проваливались в холодную воду, будучи обвиненными в зраде, имперской спеси и презрении к добытой незалежности. На что уж Ксения Собчак своя в доску, а возьми да и скажи в эфире — младший, мол, сосед…

И все же между побратимами есть что-то настолько принципиально общее, что позволяет пренебречь недоразумениями и обидами. И это, разумеется, бескомпромиссное и всестороннее презрение к России.

Традиционно оплотом подобных настроений является медийная и артистическая среда в самом широком смысле слова. Именно в недрах гуманитарного сообщества обычно вызревают, а потом с оглушительным треском лопаются, летят на вентилятор и забрызгивают все вокруг известными субстанциями желто-блакитные фурункулы.

Последний по времени скандал развернулся прямо в эти дни. Оргкомитет литературной "Григорьевской премии", доселе мало кому известной, выдвинул в шорт-лист номинантов в числе прочих украинскую поэтку Лизу Непийко, пишущую под псевдонимом Готфрик. На мой непросвещенный вкус, стихи ее откровенно плохи. Не потому, что задуманы в панковской манере, а из-за того, что они просто бездарны. Такого добра навалом в социальных сетях.

Недоумение по поводу выбора оргкомитета, однако, легко развеивается в тот самый момент, когда мы обращаемся к личности самой Непийко. Дамочка, безусловно, феерическая. Киевская версия Божены с поправкой на провинцию. Грязная лексика, пошлая мизантропия, потрясающий напор, выворачивание исподнего в рассказах о том, как лихо она разводит папиков, практикует перверзии и упоенно занимается проституцией, — все, что нынче так модно у новой декадентствующей аристократии в первом поколении. Но и этого было бы совершенно недостаточно для скандала, здесь требовалось что-то особенное — и оно нашлось.

Готфрик, помимо вышеописанного, приняла участие в карательной операции в Донбассе, где, по ее словам, оказывала "психологическую помощь" бойцам добробатов. Кроме того, она много волонтерила, активно привлекая к себе внимание аффективными текстами в поддержку АТО.

Вы верите, что либеральная литературная общественность пренебрегла этими фактами и сосредоточилась исключительно на высоких кондициях ее лирики? Организаторы премии клянутся, что сосредоточены на чистой поэзии…

Лиза — дамочка, как теперь говорят, прошаренная, так что репутационные риски от поездки в логово стратегического врага просчитала и постаралась с максимально допустимой небрежностью сообщить своим украинским побратимам о том, что не придает большого значения ни поездке, ни победе. Назвалась партизанкой, а приз (от одной до четырех тысяч евро) пообещала потратить на нужды бойцов АТО.

Зайдем теперь с другой стороны. В домайданное и майданное время в украинском "Коммерсанте" работала одна санкт-петербургская журналистка, дочь известного литературного критика, назовем ее Аглаей. Как и положено представителю либеральной тусовки, Аглая всей душой поддержала стремление украинцев стать Европой, окончательно оторвавшись от душившей ее империи. Ее крайняя благосклонность к Майдану было широко известна в киевской журналистской среде, но в какой-то момент Аглая внезапно почла за лучшее срочно эвакуироваться из революционного Киева в тихий Санкт-Петербург. Причиной стало усиление агрессивных антирусских и антироссийских настроений, которое задело журналистку лично, а также ее семью.

Но старая любовь и чувство вечной глубокой вины русского либерала перед украинцами не ржавеет, и вот уже стараниями Аглаи Лиза Непийко/Готфрик становится номинанткой литературной премии. Это не остается незамеченным и даже находит отражение в СМИ, а оргкомитет и жюри получают от патриотической публики, в том числе литературной, весьма неприятную обратную связь. Киевские либералы вкупе с российскими побратимами, почитав уничижительные отзывы, тут же вопят об охотнорядстве, раболепии, мохнорылости, густопсовости и верноподданичестве в среде креативного класса.

Параллельно, однако, оказывается, что революционерка Лиза проводит сбор денег у доверчивой публики, мотивируя это необходимостью оплатить уже профинансированную устроителями поездку в Санкт-Петербург. Это так оскорбляет благородных донов, что Лизу из списка вычеркивают, объявив, будто решение было "тяжелым". Злые комментаторы набегают в обсуждение темы, задают ряд ядовитых, но абсолютно правомерных вопросов, натыкаются на запредельную спесь и аффектацию организаторов, да и уходят восвояси.

Но, воля ваша, мотивация исключения Лизы из списка номинантов должна быть проговорена еще раз. Не демонстративная активность майдановки, поддержавшей карательные батальоны и оказывающей им помощь во время того, как они убивают жителей Донбасса, не ее грязный публичный эксгибиционизм, не, наконец, удручающе низкий уровень ее стихов, а невинный сбор денег, такой естественный для разжиревших на отжиме денег у населения майданных волонтеров.

Можем ли мы поверить, что выбор номинантки не имел никакой политической мотивации? Увы, мы поверить в это не можем.

Сама Лиза теперь именует себя "русским поэтом в изгнании", публикует горестные простыни своих симпатизантов в собственную поддержку, выстебывает трусливых петербуржцев и чувствует себя прекрасно. Киевская медийная тусовка тоже довольна — нет ничего слаще, чем обсудить эпический прокол русских, будь они даже либералами.

И вот что характерно — мне ни разу не встречалась информация о том, что какие-то российские союзы, общества, лиги не приняли в свои теплые объятия кого бы то ни было из-за участия в АТО или пробандеровской активности. Здесь в лучшем случае работает формат "пренебречь, пляшем". В худшем — прямая поддержка украинских нациствующих русофобов.

Примерам такого рода несть числа. В свое время ярый ненавистник России Даниил Грачев, покрывший проклятиями несколько квадратных метров социальных сетей, пристроился на НТВ, надел футболку с Путиным, зачистил авгиевы конюшни своего публичного вербального творчества и аккуратно разбил лоб в покаяниях. Однако резонанс был настолько велик, что телеканал счел за лучшее убрать Грачева с глаз долой. Но ведь сначала взял же, взял!

Искать счастья в России пыталась сочинительница программного вирша об окончательном разрыве с русскими "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук. Потом вернулась домой и многократно усилила поддержку карательной операции в Донбассе. Ольга Значкова, загибавшаяся без кружевных трусиков и ЕС, разместила свое объявление о поиске актерской вакансии отчего-то в России. Не найдя там применения своему таланту, вернулась домой. С тех пор ее ненависть к России умножилась, а любовь к Майдану приобрела эпический размах — до такой степени, что она написала донос в СБУ на актеров одного из театров, назвавших революцию гидности государственным переворотом.

Российские же либералы готовы лоб расшибить, чтобы показать преданность своим дорогим украинским побратимам. Иногда это вполне официальные чествования и награждения, иногда партизанщина вроде демонстративного обряжания телеведущих и певцов в цвета украинского флага и толстых намеков на солидарность.

Скандал с выдвижением Лизы Непийко на Григорьевскую премию совпал с другой непристойностью — в программе известного фестиваля документального кино нашлось место сразу двум фильмам, выражающим позицию украинской стороны по конфликту в Донбассе. "Полет пули" ранее уже был показан в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в Москве сеанс был сорван усилиями активистов, считающих постыдным продвижение материалов, романтизирующих деятельность украинских карательных батальонов.

В программу фестиваля были также включены фильм "Война ради мира", живописующий подвиги одиозного батальона "Азов", и лента о главе "крымско-татарского меджлиса" Мустафе Джемилеве, известном своей пламенной русофобией. Эти показы не состоялись, что только дало повод для дальнейших спекуляций о цензуре и мороке тоталитаризма…

Вся эта ситуация остро напоминает 90-е на Украине, когда под мантры о скором признании русского языка вторым государственным, под заклинания Кучмы о вечной и нерушимой дружбе Украины с Россией явочным партизанским порядком все идеологические высоты занимали украинские националисты, уже тогда возглавлявшие комитеты по присуждению премий, жюри фестивалей и конкурсов. Собственно, ягодки того посева мы и собираем сегодня.