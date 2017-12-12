Российские либералы снова оскандалились. Теперь с премиями и фестивалями

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Российские либералы в массе своей страшно любят украинских радикалов — по их версии, никаких не нацистов, а напротив, борцов за европейское будущее демократической Украины, отважно порвавших с советской империей и на ее костях звонко танцующих свой гопак. Любовь эта настолько зла и горяча, что легко вытесняет из сознания факельные марши с портретами Бандеры, обильное зигование, расправы с инакомыслящими, насилие и прочие шалости радикальных представителей украинского гражданского общества.
Мало того, эта нерассуждающая большая страсть прошла испытание ответным презрением. Многократно украинские лидеры общественного мнения плевали в лицо своим российским визави, поскольку те, ступая по тонкому льду взаимодействия с вечно раздраженными украинским патриотами, то и дело проваливались в холодную воду, будучи обвиненными в зраде, имперской спеси и презрении к добытой незалежности. На что уж Ксения Собчак своя в доску, а возьми да и скажи в эфире — младший, мол, сосед…
Традиционно оплотом подобных настроений является медийная и артистическая среда в самом широком смысле слова. Именно в недрах гуманитарного сообщества обычно вызревают, а потом с оглушительным треском лопаются, летят на вентилятор и забрызгивают все вокруг известными субстанциями желто-блакитные фурункулы.
Последний по времени скандал развернулся прямо в эти дни. Оргкомитет литературной "Григорьевской премии", доселе мало кому известной, выдвинул в шорт-лист номинантов в числе прочих украинскую поэтку Лизу Непийко, пишущую под псевдонимом Готфрик. На мой непросвещенный вкус, стихи ее откровенно плохи. Не потому, что задуманы в панковской манере, а из-за того, что они просто бездарны. Такого добра навалом в социальных сетях.
Готфрик, помимо вышеописанного, приняла участие в карательной операции в Донбассе, где, по ее словам, оказывала "психологическую помощь" бойцам добробатов. Кроме того, она много волонтерила, активно привлекая к себе внимание аффективными текстами в поддержку АТО.
Вы верите, что либеральная литературная общественность пренебрегла этими фактами и сосредоточилась исключительно на высоких кондициях ее лирики? Организаторы премии клянутся, что сосредоточены на чистой поэзии…
Лиза — дамочка, как теперь говорят, прошаренная, так что репутационные риски от поездки в логово стратегического врага просчитала и постаралась с максимально допустимой небрежностью сообщить своим украинским побратимам о том, что не придает большого значения ни поездке, ни победе. Назвалась партизанкой, а приз (от одной до четырех тысяч евро) пообещала потратить на нужды бойцов АТО.
Зайдем теперь с другой стороны. В домайданное и майданное время в украинском "Коммерсанте" работала одна санкт-петербургская журналистка, дочь известного литературного критика, назовем ее Аглаей. Как и положено представителю либеральной тусовки, Аглая всей душой поддержала стремление украинцев стать Европой, окончательно оторвавшись от душившей ее империи. Ее крайняя благосклонность к Майдану было широко известна в киевской журналистской среде, но в какой-то момент Аглая внезапно почла за лучшее срочно эвакуироваться из революционного Киева в тихий Санкт-Петербург. Причиной стало усиление агрессивных антирусских и антироссийских настроений, которое задело журналистку лично, а также ее семью.
Параллельно, однако, оказывается, что революционерка Лиза проводит сбор денег у доверчивой публики, мотивируя это необходимостью оплатить уже профинансированную устроителями поездку в Санкт-Петербург. Это так оскорбляет благородных донов, что Лизу из списка вычеркивают, объявив, будто решение было "тяжелым". Злые комментаторы набегают в обсуждение темы, задают ряд ядовитых, но абсолютно правомерных вопросов, натыкаются на запредельную спесь и аффектацию организаторов, да и уходят восвояси.
Но, воля ваша, мотивация исключения Лизы из списка номинантов должна быть проговорена еще раз. Не демонстративная активность майдановки, поддержавшей карательные батальоны и оказывающей им помощь во время того, как они убивают жителей Донбасса, не ее грязный публичный эксгибиционизм, не, наконец, удручающе низкий уровень ее стихов, а невинный сбор денег, такой естественный для разжиревших на отжиме денег у населения майданных волонтеров.
Можем ли мы поверить, что выбор номинантки не имел никакой политической мотивации? Увы, мы поверить в это не можем.
Сама Лиза теперь именует себя "русским поэтом в изгнании", публикует горестные простыни своих симпатизантов в собственную поддержку, выстебывает трусливых петербуржцев и чувствует себя прекрасно. Киевская медийная тусовка тоже довольна — нет ничего слаще, чем обсудить эпический прокол русских, будь они даже либералами.
Примерам такого рода несть числа. В свое время ярый ненавистник России Даниил Грачев, покрывший проклятиями несколько квадратных метров социальных сетей, пристроился на НТВ, надел футболку с Путиным, зачистил авгиевы конюшни своего публичного вербального творчества и аккуратно разбил лоб в покаяниях. Однако резонанс был настолько велик, что телеканал счел за лучшее убрать Грачева с глаз долой. Но ведь сначала взял же, взял!
Российские же либералы готовы лоб расшибить, чтобы показать преданность своим дорогим украинским побратимам. Иногда это вполне официальные чествования и награждения, иногда партизанщина вроде демонстративного обряжания телеведущих и певцов в цвета украинского флага и толстых намеков на солидарность.
Скандал с выдвижением Лизы Непийко на Григорьевскую премию совпал с другой непристойностью — в программе известного фестиваля документального кино нашлось место сразу двум фильмам, выражающим позицию украинской стороны по конфликту в Донбассе. "Полет пули" ранее уже был показан в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в Москве сеанс был сорван усилиями активистов, считающих постыдным продвижение материалов, романтизирующих деятельность украинских карательных батальонов.
Вся эта ситуация остро напоминает 90-е на Украине, когда под мантры о скором признании русского языка вторым государственным, под заклинания Кучмы о вечной и нерушимой дружбе Украины с Россией явочным партизанским порядком все идеологические высоты занимали украинские националисты, уже тогда возглавлявшие комитеты по присуждению премий, жюри фестивалей и конкурсов. Собственно, ягодки того посева мы и собираем сегодня.