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Что мы выиграли в Сирии

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Визит Путина в Хмеймим (32)
16:1711.12.2017
(обновлено: 16:34 11.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии. Свои задачи в этой операции Россия успешно выполнила. Как официальные, так и неофициальные.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Владимир Путин во время посещения российской авиабазы в Хмеймиме.

Нет, это не означает полного вывода войск. Солдаты и авиация останутся в Сирии на постоянной основе, на своих местах и продолжат выполнять миссии, связанные с российскими национальными интересами. Однако слова Верховного главнокомандующего подводят некую формальную черту под почти двухлетней российской военной операцией и позволяют оценить ее итоги. А итоги эти нужно оценивать не по числу самолетовылетов и уничтоженных террористов, а исходя из того, достигнуты ли цели операции.

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© РИА Новости
Путин на базе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

Зачем мы пришли

Если брать три официальные цели, то они достигнуты. И с них Россия уже снимает дивиденды.

Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолету Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить
Первой официальной целью была борьба против международной террористической группировки ИГ*. По сути, самой опасной группировки современности — в отличие от "Аль-Каиды"*, ИГ* смогла а) создать собственное квазигосударство, основным источником доходов которого были не иностранные вливания, а доходы с контролируемой территории, и б) соорудить настолько эффективную пропаганду, что она позволила боевикам организовывать целую серию терактов в Европе.

Задачу по искоренению ИГ* в Сирии Россия выполнила — от огромной подконтрольной боевикам территории в Сирии и Ираке сейчас остался лишь небольшой кусок голой пустыни, который в ближайшее время будет зачищен сирийскими войсками. А также пара анклавов на территории "сирийской оппозиции".

Заметим, что выполнила эту задачу Россия в разы успешнее, чем в свое время американцы, боровшиеся против "Аль-Каиды"* с 2014 года. То есть без десятков тысяч трупов мирных жителей, как в Ракке, и, главное, без разрушенных государств.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Путин: если террористы в Сирии поднимут голову, мы нанесем новые удары
Да, конечно, Соединенные Штаты (с сателлитами) сейчас пытаются заявить, что ИГ* победили именно они (ведь проамериканские силы взяли обе "столицы" террористической группировки — Мосул и Ракку), однако все всё понимают. И делают выводы. Кое-кто уже хочет подтянуть Москву к другой антитеррористической кампании — в Ливии. И Россия, судя по всему, готова рассмотреть этот вопрос.

Второй целью было спасение сирийской государственности. Не самого президента Башара Асада (и на это в Кремле не раз упирали), а светского сирийского государства как такового. Россия хотела наглядно объяснить всем в Заливе и в Атлантике, что Кремль выступает категорически против свержения законных властей суверенных стран через "цветные" или "весенние" революции. И более того — что у России имеются возможности это сделать.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

В результате Москва спасла не только Сирийскую Арабскую Республику. В Сирии Россия сумела остановить и процесс "арабской весны", который приводил, напомним, не к либерализации стран, а к их радикальной исламизации или полному разрушению (кто сомневается, может взглянуть на Ливию). Кроме того, Россия защитила международное право, тем самым продемонстрировав Соединенным Штатам пределы их возможностей в деле дестабилизации мировой системы.

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Операция российских ВКС в Сирии
Естественно, все это делалось не исключительно из чистого благородства. России требовалось "обналичить" свое предложение миру. И у Москвы это получилось: сегодня Россия рассматривается странами региона (Египтом, Саудовской Аравией, Катаром, Турцией, Ираном) как эффективный и (в отличие, опять же, от США) не наглый гарант безопасности. Гарант, который не стремится "отжать" нефтяные месторождения клиентов, не навязывает им свое видение устройства их стран, а честно выполняет взятые на себя обязательства. Пока клиенты выполняют обязательства в отношении самой Москвы.

Наконец, третьей целью была защита самой России. Владимир Путин и другие российские официальные лица не раз говорили о том, что в Сирии они воюют и против террористов российского происхождения, а также против террористов — гастролеров из стран Средней Азии. Дабы те потом не вернулись домой и не пытались устроить ближневосточный кровавый фестиваль на родине. России не нужны ни собственные "имараты", ни дестабилизация или радикализация южного подбрюшья — со всеми последствиями.

Эта цель достигнута на данный момент не полностью. Да, тысячи или, по другим оценкам, десятки тысяч боевиков были оптом вбомблены российскими ВКС в сирийские пески — что видится куда более эффективным вариантом утилизации, чем поиск и ликвидация этих боевиков дома. Однако (что вполне ожидаемо) часть боевиков сумела уйти. Сейчас, по некоторым данным, эти люди через Афганистан рвутся домой.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Неприятным моментом оказалась и позиция самих среднеазиатских государств — они отказались от предложения России поучаствовать в защите их собственного суверенитета и официально отправить войска в Сирию хотя бы для осуществления полицейских функций. Однако можно ли было бы выполнить этот пункт полностью без наземной операции и риска получить для себя "новый Афганистан"? Вряд ли.

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин
Кстати о "новом Афганистане". Россия, по официальным данным, потеряла в Сирии менее 40 военнослужащих. Героизм погибших неоднократно отмечен на всех уровнях, но сравнивать эти потери с трагедией, которую с уверенными лицами предрекали нам десятки и сотни "военных экспертов" что внутри страны, что за ее пределами, невозможно.

Кстати, сами "независимые военные эксперты" также не сумели оценить военные потери России, включая некие "частные военные компании", в пугающие цифры: мы встречали сообщения о 60, 67 погибших — но медиахайп по поводу "нового Афганистана" увял, не оправдав возложенных на него надежд.

Что еще не сделано

Что же касается неофициальных целей и задач — то тут, как в любой кампании, есть и успехи, и неудачи.

Если говорить об успехах, то можно сколько угодно вопить о "присвоении" Россией победы над террористами. Но аннулировать тот факт, что они побеждены и большую часть страны контролирует союзная России Сирийская Арабская Республика, — невозможно.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

А вот что не получилось — так это создание конструктивной повестки российско-американских отношений. Сирийскую кампанию многие рассматривали как своеобразное приглашение США к переговорам по новому мировому устройству, наступившему после "эпохи однополярности". Москва позиционировалась сильным, но ответственным игроком, всегда готовым оставить в стороне эмоции и обиды и сотрудничать на основе уважительного отношения и учета взаимных интересов. В ходе сирийской кампании Россия не раз спасала лицо США, а иногда и что-то более существенное (например, жизни американских солдат — именно благодаря помощи России Обама смог избежать перспективы ввода американских войск в Сирию после нашумевшей истории с химоружием). Однако Соединенные Штаты действия Москвы не оценили и продолжают курс на конфронтацию.

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости
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"Родина ждет вас": Россия выводит войска из Сирии
Это неприятно, но тем не менее эта неудача не может перевесить те бонусы, которые Россия приобрела в сирийской операции.

И наконец — о задаче, которую еще предстоит "довыполнить".

Для того чтобы заниматься политическим инжинирингом Ближнего Востока и быть системообразующим игроком, России необходимо довести до успешного завершения процесс дипломатического урегулирования сирийского конфликта. Причем такого завершения, который устроит не только союзников России, но и тех, кто противостоит этим союзникам (именно "противостоит союзникам", а не "противостоит России" — та же Саудовская Аравия относится как раз к первому пункту).

Реализовать такое завершение будет весьма непросто. Однако приобретенный нашей страной авторитет вселяет надежду на то, что и эта задача принципиально выполнима.

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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