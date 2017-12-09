Зачем госсекретарь США мучительно оттягивает Украину

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Рекс Тиллерсон, пока еще действующий Госсекретарь США, заявил, что у него состоялся хороший диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ. Но, вот ведь какая досада, несмотря на то, что "разговор был очень хороший", договоренность о миссии ООН в Донбассе высокими договаривающимися сторонами пока так и не достигнута.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров добавил к сказанному, что Россию, в свою очередь, больше всего беспокоят попытки США исказить инициативу о миссии ООН в Донбассе — и пролоббировать введение в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) некоей "администрации ООН". Кроме того, на встрече российская сторона призвала США пресекать провокационные заявления Киева о готовности решить ситуацию в Донбассе силовым путем.
Тут, кстати, надо отметить следующее: конфликт на Украине, в решение которого вовлечена ОБСЕ, располагающая в этой стране наблюдателями Специальной мониторинговой миссии, ожидаемо стал центральной темой повестки проходящего сейчас в Вене двадцать четвертого заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Это, понятное дело, придало "украинскому вопросу" дополнительную пикантность.
И тут уже не только в экономике, хотя она тут и приоритетна.
Просто когда у тебя по крышам твоей столицы, вытаращив глаза и попутно призывая к смене власти, скачет ошалевший грузинский карлсон на конной тяге, а все твои силовые структуры трое суток не могут ничего с этим поделать, — то вопросы уже не только к экономике, но и к самому состоянию государственности.
Непонятно уже, в чем теперь приз и ради чего биться.
Денег там нет принципиально. Транспортными транзитными потоками "территорию 404" уже фактически обошли. Превращающаяся с вводом "Северного" и "Турецкого" потоков в хлам и металлолом ГТС Украины сейчас всем нужна, как дворянский титул в 1917-м. В транзитном отношении данная территория все больше напоминает аппендикс, ведущий в никуда. Да и в других отношениях Украина нынешняя никак не тянет на приз.
Поэтому тут Рекс Тиллерсон и абсолютно прав, когда говорит: "был хороший диалог, мы сотрудничали".
И Россия, со своей стороны, тоже будет, конечно "сотрудничать" — до самого конца. России, в отличие от текущей киевской элиты, спешить некуда.