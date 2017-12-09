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Зачем госсекретарь США мучительно оттягивает Украину

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Декабрь 2017 (17)
08:0009.12.2017
(обновлено: 08:35 09.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Рекс Тиллерсон, пока еще действующий Госсекретарь США, заявил, что у него состоялся хороший диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ. Но, вот ведь какая досада, несмотря на то, что "разговор был очень хороший", договоренность о миссии ООН в Донбассе высокими договаривающимися сторонами пока так и не достигнута.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Джокер Саакашвили как таран украинской политики. Кто получит выгоду?
"Мы сотрудничали. Мы пока не пришли к решению. Этого нельзя достичь за одну встречу", — разъяснил позицию руководитель дипломатического ведомства США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров добавил к сказанному, что Россию, в свою очередь, больше всего беспокоят попытки США исказить инициативу о миссии ООН в Донбассе — и пролоббировать введение в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) некоей "администрации ООН". Кроме того, на встрече российская сторона призвала США пресекать провокационные заявления Киева о готовности решить ситуацию в Донбассе силовым путем.

Тут, кстати, надо отметить следующее: конфликт на Украине, в решение которого вовлечена ОБСЕ, располагающая в этой стране наблюдателями Специальной мониторинговой миссии, ожидаемо стал центральной темой повестки проходящего сейчас в Вене двадцать четвертого заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Был бы человек, а статья найдется. На Украине будут сажать за инакомыслие
И даже вызвал определенный раскол среди делегаций. Причем теперь уже даже не на привычные "два лагеря", в которых "центрально-европейские державы" стремятся занимать "примирительную позицию", а "младоевропейцы" во главе с Великобританией стремятся, напротив, еще больше разжечь конфликт. С принципиально новой инициативой в украинском вопросе выступила, например, Венгрия, которая предложила направить наблюдательную миссию еще и в Закарпатскую область в связи с выступлениями националистов против представителей венгерского меньшинства. Потому как Будапешт обоснованно обеспокоен напряженностью в регионе, где проживают сто пятьдесят тысяч этнических венгров. И где постоянно происходят антивенгерские демонстрации с надругательствами над национальными символами. И откуда уже начался исход венгров, все более напоминающий по масштабам эффект этнической чистки.

Их не догонят
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Их не догонят

Это, понятное дело, придало "украинскому вопросу" дополнительную пикантность.

Марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии*. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина как заповедник "антисемитизма в законе"
Впрочем, в своем нынешнем виде этот вопрос банально не имеет решения. Тут все довольно цинично: за годы, прошедшие с начала "гидности", Украина из желанного "приза", за который боролась не просто Россия с "условным Западом", но еще и "условный Запад" между собой, — превратилась в весьма неприятное обременение. Толку от которого уже, в принципе, никакого, а вот головной боли более чем достаточно.

И тут уже не только в экономике, хотя она тут и приоритетна.

Просто когда у тебя по крышам твоей столицы, вытаращив глаза и попутно призывая к смене власти, скачет ошалевший грузинский карлсон на конной тяге, а все твои силовые структуры трое суток не могут ничего с этим поделать, — то вопросы уже не только к экономике, но и к самому состоянию государственности.

Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / И. Кропивницкий
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Украина перевыполняет план по дерусификации: о "жертвах Крещения Руси"
А если учесть еще и то, что на этой как бы суверенной территории расположен ряд весьма опасных объектов, включая пять устаревших и нещадно эксплуатируемых АЭС, и то, что только по украинской криминальной статистике где-то "разошлись" порядка четырех миллионов неучтенных "стволов", включая автоматическое оружие, — то становится совсем неуютно даже иметь это хозяйство в своем ведении.

Непонятно уже, в чем теперь приз и ради чего биться.

Допрыгались
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Допрыгались

Денег там нет принципиально. Транспортными транзитными потоками "территорию 404" уже фактически обошли. Превращающаяся с вводом "Северного" и "Турецкого" потоков в хлам и металлолом ГТС Украины сейчас всем нужна, как дворянский титул в 1917-м. В транзитном отношении данная территория все больше напоминает аппендикс, ведущий в никуда. Да и в других отношениях Украина нынешняя никак не тянет на приз.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Европейская" Украина: нацисты вместо закона
В результате начинает проявляться "консенсус умывания рук": встречаемся, разговариваем, грозим друг другу без всякого фанатизма, "уточняем позиции". Нормальная международно-бюрократическая позиция: когда нет даже вариантов "хороших решений", надо хотя бы избегать до конца плохих. И русские тут тоже вполне солидарны: Российская Федерация не без оснований полагает, что "временной фактор" сейчас играет на ее стороне.

Поэтому тут Рекс Тиллерсон и абсолютно прав, когда говорит: "был хороший диалог, мы сотрудничали".

И Россия, со своей стороны, тоже будет, конечно "сотрудничать" — до самого конца. России, в отличие от текущей киевской элиты, спешить некуда.

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