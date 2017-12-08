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Ошибка Трампа: американский лидер передал Ближний восток России

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Признание США Иерусалима столицей Израиля (176)
08:0008.12.2017
(обновлено: 08:29 08.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме. Архивное фотоСтарый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

…Ну вот, а все обвиняли Россию. Теперь-то, после признания Трампом Иерусалима столицей Израиля, мы знаем, кто на самом деле стоял за его избранием в президенты.

Шутка. Но если серьезно — решение американского лидера оживило весь регион и обрадовало многих не только в Израиле. Целый ряд игроков на ближневосточной доске уже используют его для усиления своих позиций.

Турецкий адвокат

Среди самых явных бенефициаров — Турция и лично ее президент Реджеп Эрдоган. Причем дивиденды он извлечет как на внутриполитическом поле, так и на внешнеполитическом.

Арабская забастовка в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Габдрахманов Артур
Признанный Трампом Иерусалим сдержан в ликовании и протестах
"Нынешние процессы позволяют Эрдогану сплотить вокруг себя консервативные националистические слои внутри турецкого общества и сократить число сторонников западного пути развития Турецкой Республики", — сообщил РИА Новости директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. Для турецкого лидера это вопрос собственного выживания — несмотря на массовые зачистки после попытки переворота, в стране остается значительное число "западников". Президент же всячески пытается доказать, что западной альтернативы для Великой Турции не существует — на Западе есть место лишь для Рабской Турции, послушно исполняющей приказы США и ЕС. Для Турции, отказавшейся от исламской идентичности. История же с Иерусалимом позволяет турецкому президенту играть еще и на исламском самосознании своих граждан, показывая наглядно степень неуважения и презрения к мусульманам со стороны Запада, куда так стремится турецкая "пятая колонна".

Однако основные дивиденды ждут Эрдогана все-таки на внешнеполитическом направлении. Ни для кого не секрет, что он позиционирует себя как защитник всех мусульман. "Никто не имеет права ради личных интересов играть судьбами мусульман, которых более миллиарда", — заявил турецкий президент. И сейчас он будет отыгрывать эту позицию.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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В рамках этого отыгрыша и монетизации имиджа Эрдоган собирает в Стамбуле саммит Организации Исламского Сотрудничества. Конечно, на реальную солидарность арабских элит он не рассчитывает, но ему это и не нужно — Эрдоган использует трибуну Организации и свой статус хозяина для самых жестких антиизраильских заявлений и угроз. Вплоть до возможного разрыва отношений с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe
Нетаньяху назвал великим событием решение Трампа по Иерусалиму
Сам Тель-Авив отношениями с турецким президентом не очень-то дорожит. Как верно сказал министр образования Израиля Нафтали Беннетт, "лучше иметь объединенный Иерусалим, чем симпатию Эрдогана". Однако израильское руководство понимает, что риторика турецкого премьера с обещаниями поддержки палестинцев может серьезно простимулировать в них желание начать террор. После чего герой арабской улицы Эрдоган сможет использовать последствия этого террора — например, предложить себя Израилю и США как некоего посредника по урегулированию отношений с палестинцами. Естественно, не бесплатно.

Иранские борцы

Впрочем, конкуренцию Эрдогану за статус "главного друга возмущенных простых арабов" составит Иран. И по ряду моментов иранцы турок в этой конкуренции обойдут.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Израиль не позволит Ирану обладать ядерным оружием, заявил Нетаньяху
Ни для кого не секрет, что Тегеран (конфликтующий с рядом арабских элит, желающих его уничтожения) давно делает ставку на публичную дипломатию и прямое обращение к арабской улице, играя на ее чувствах и эмоциях. Прежде всего, антиизраильских и антиамериканских. Так, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад со своими лозунгами об уничтожении США и Израиля был гораздо популярнее у арабов, чем их собственные "предательские" правительства. Нынешние иранские власти продолжают эту игру, причем, в отличие от Эрдогана, придерживаются принципиальной позиции — ни на какие политические уступки американцам идти нельзя, с ними нужно только конфликтовать. Ядерную сделку они уступкой не считают — скорее позиционируют ее как свою победу над коллективным Западом.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Иран может увеличить дальность ракет, если почувствует угрозу от Европы
Естественно, сейчас Иран попытается оседлать волну антиамериканизма на Ближнем Востоке. Президент Хасан Роухани и другие иранские официальные лица будут выступать с резкими заявлениями, а также (в отличие, опять же, от Эрдогана) могут перейти и к силовым акциям. Например, поддержать оружием и деньгами своих партнеров из ХАМАС и дочернюю структуру "Хезболла", которые пойдут в первых рядах Третьей Интифады. В Тегеране могут расценить, что война той же "Хезболлы" с Израилем неизбежна, и лучше начать ее сейчас, когда за спиной стоит вся арабская улица.

Впрочем, могут поступить тоньше и не начинать, ограничившись лишь риторикой. Попытка Тегерана возглавить арабский протест приведет в ужас арабские элиты (в том числе и те, которые пока прохладно относятся к идее сдерживания иранцев на Ближнем Востоке) и лишь сыграет в пользу врагов Ирана из Саудовской Аравии.

Нечестивый Альянс

Ни для кого не секрет, что Саудовская Аравия рассматривает Иран как экзистенциального врага и, перефразируя Черчилля, готова сотрудничать против него даже с дьяволом. Таким потенциальным "дьяволом-союзником" для саудовского руководства сейчас является Израиль. Уже достаточно давно при посредничестве США (а точнее зятя президента Джареда Кушнера) идут негласные израильско-саудовские переговоры о создании совместной антииранской оси. И идут они небезуспешно.

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
СМИ: США хотят укрепить оборону Саудовской Аравии из-за "иранской угрозы"
Однако легализовать ее саудитам очень сложно, ведь их не поймет собственное население. Арабам десятилетиями вдалбливали мысль о том, что ни о каком сотрудничестве с "сионистским врагом" не может быть и речи до тех пор, пока этот враг убивает "мирных палестинцев" и не дает им создать собственное государство. Чтобы решить эту проблему, сторонам нужно было вытащить шип из израильско-арабских отношений. То есть оформить решение палестинского вопроса. И поскольку для Саудовской Аравии противостояние с Ираном куда важнее судьбы каких-то палестинцев, Мохаммед бин Салман был готов ради скорейшего решения вопроса согласиться на серьезные уступки израильтянам. О сути этих уступок ходили разные слухи (отказ от требования вывести поселения с Западного берега, отказ от передачи Палестинской автономии дополнительных территорий, отказ от требования вернуть Иерусалим), однако точно известно, что Махмуд Аббас был вызван в Эр-Рияд, и ему внятно донесли: он либо соглашается на эти уступки, либо уходит со своего поста и передает его другому, более сговорчивому товарищу.

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
США требуют от Саудовской Аравии действий против Ирана, считает политолог
Судя по всему, заявление Трампа было инструментом легализации этих уступок. Американский президент выступил этаким тараном западно-заливного консенсуса по Иерусалиму. Теперь вся критика, весь гнев за "слив" Иерусалима обратится против Америки. А принц Мохаммед бин Салман, какое-то время публично повозмущавшись, театрально вздохнет и согласится признать новую реальность. После чего Америка, Саудовская Аравия и Израиль вместе прогнут Махмуда Аббаса (который, видимо, вообще станет главным проигравшим всей этой истории), заставят его признать новую реальность и начнут, наконец, коллективно сдерживать Иран.

Свято место

Однако самым главным бенефициаром всей истории станет Россия. Если, конечно, сможет пройти по лезвию дипломатического ножа и сохранить в ходе всей заварушки отношения со всеми ее игроками.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Израильский министр призвал Россию перенести посольство в Иерусалим
Во-первых, ход Трампа открывает России широкие дипломатические перспективы. Ряд арабских стран публично говорят о том, что своим указом американский лидер фактически выключил себя из переговорного процесса по разрешению арабо-израильского конфликта.

Процесса, который является нервным узлом всей ближневосточной дипломатии. Учитывая дипломатические наработки и репутацию эффективного посредника, которые Кремль приобрел в ходе сирийской кампании, Москва может занять вновь образовавшийся "вакуум присутствия". По крайней мере, у нее на это больше шансов, чем у Турции (не годящейся на роль посредника из-за сложных отношений с Тель-Авивом) и Египта (до сих пор не восстановившего свое могущество после Арабской весны).

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперт оценил последствия переноса посольства США в Иерусалим
Во-вторых, решение Трампа приведет к ухудшению отношений США с целым рядом ближневосточных государств (которые, в отличие от Саудовской Аравии, не вовлечены в антииранскую игру). И прежде всего с Турцией. "Есть 3 красные линии для современного турецкого режима: судьба Гюлена, статус Иерусалима и вопросы, связанные с курдами. И во всех трех случаях американцы оказываются по другую сторону баррикад от Эрдогана. Поэтому позиция Турции будет чрезвычайно жесткой. Анкара собирается пересматривать свои союзнические отношения с США и действовать исходя из того, что происходит в поле", — считает Владимир Аватков. Москве такая псевдопрагматизация турецкой внешней политики лишь в радость — ведь (почему она и "псевдо") такой курс лишает Анкару остатков диверсификации во внешней политики и делает ее более зависимой от связей с России. А значит, нивелирует возможные обострения российско-турецких отношений на крымском, кавказском и даже сирийском направлениях. Так что разговоры о том, что американский президент играет в пользу российских интересов, снова получили свое подтверждение.

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