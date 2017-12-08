Американские "сланцевые бароны" переходят на сторону России

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
После нескольких лет упорной борьбы за долю нефтяного рынка и обрушение российской и саудовской экономик американские сланцевые компании коллективно отказываются от дальнейших попыток "задушить" своих российских и ближневосточных конкурентов. Если называть вещи своими именами, то можно сказать, что американские "сланцевые бароны" объявили всеобщую политическую забастовку и теперь будут заниматься зарабатыванием денег, а не геополитикой.
Встреча крупнейших инвесторов в американские сланцевые компании оказалась необходимой главным образом по причине того, что весь пиар американских сланцевиков, которые заявляли о прибыльности своей добычи даже при ценах в 20 доллар за баррель, оказался ложью. Несмотря на многочисленные меры по "повышению эффективности добычи" и резкое снижение цен на нефтесервисные услуги (что довело до банкротства многие нефтесервисные компании), американская сланцевая добыча приводила к убыткам в 2012 году и так же генерирует убытки сейчас.
Вышеизложенная версия может кому-то показаться конспирологичной, но единственным альтернативным объяснением поведения американских сланцевых инвесторов является версия о том, что они все, коллективно, страдают финансовой безграмотностью, и были готовы годами терять серьезные суммы денег просто так.
Что же, у игроков финансового рынка иногда случаются приступы коллективного безумия. Но они всегда происходят в условиях взрывного роста цен, а акции сланцевых компаний США за последние годы потеряли около трети своей стоимости, если судить по данным FactSet, на которые ссылаются журналисты Уолл Стрит Джорнэл. В этом контексте версия о том, что американские сланцевики занимались сознательным демпингом с геополитическим подтекстом и с прицелом на ликвидацию иностранных конкурентов, выглядит гораздо убедительнее.
В преддверии осенних переговоров по продлению сделки "ОПЕК+Россия", американские "сланцевые бароны" собрались для того чтобы подсчитать убытки и придумать новую стратегию. По подсчетам консалтинговой компании Evercore ISI, нефтяные компании потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем они получили от своих сланцевых операций. Сумма, в которую американской нефтяной отрасли обошлась ценовая война с Россией, не может не поражать воображение. Для сравнения: 280 миллиардов долларов — это ценовой эквивалент 21(!) современных американских авианосцев, таких как "Джеральд Р. Форд", которые стоят 13 миллиардов долларов за штуку. Можно предложить и другое сравнение: 280 миллиардов долларов — это примерно три долларовых номинальных ВВП Украины за 2016 год.
Отсрочить поражение американской сланцевой индустрии могут несколько факторов. Возможно, среди "сланцевых баронов" найдутся штрейкбрехеры, которые попытаются вести ценовую войну до конца. Возможно, часть сланцевых компаний окажутся "нереформируемыми", и инвесторам придется их для начала обанкротить, что потребует дополнительного времени. Но самый серьезный риск для сговора "сланцевых баронов" заключается в том, что их позиция может сильно не понравиться вашингтонским политикам. По формальным признакам сентябрьская конференция в Нью Йорке вполне подходит под определение картельного сговора, а в условиях американской антироссийской истерии, есть вероятность, что помимо обвинений в создании нефтяного картеля, "сланцевым баронам" предъявят еще и обвинение в работе на Кремль. Американской прессе очень понравится сюжет о том, как "двенадцать друзей Путина создали нефтяной картель против интересов США".
Остается выяснить, сможет ли богатство американских нефтяников защитить их от гнева американского политического истеблишмента.