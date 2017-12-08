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Американские "сланцевые бароны" переходят на сторону России

08:0008.12.2017
(обновлено: 08:36 08.12.2017)
020430
© AFP 2017 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фотоБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
© REUTERS / Ernest Scheyder/File Photo
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В сентябре этого года в Нью-Йорке состоялась секретная встреча 12 наиболее влиятельных игроков сланцевой индустрии США. Об этой встрече стало известно только сейчас, да и то исключительно по причине невозможности скрыть ее результаты. Уолл Стрит Джорнэл сообщает, что американские "сланцевые бароны" фактически подняли белый флаг в глобальной ценовой войне, а Блумберг с грустью констатирует, что "большой сланец перешел на сторону ОПЕК".

После нескольких лет упорной борьбы за долю нефтяного рынка и обрушение российской и саудовской экономик американские сланцевые компании коллективно отказываются от дальнейших попыток "задушить" своих российских и ближневосточных конкурентов. Если называть вещи своими именами, то можно сказать, что американские "сланцевые бароны" объявили всеобщую политическую забастовку и теперь будут заниматься зарабатыванием денег, а не геополитикой.

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в США. Архивное фото
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в США. Архивное фото

Встреча крупнейших инвесторов в американские сланцевые компании оказалась необходимой главным образом по причине того, что весь пиар американских сланцевиков, которые заявляли о прибыльности своей добычи даже при ценах в 20 доллар за баррель, оказался ложью. Несмотря на многочисленные меры по "повышению эффективности добычи" и резкое снижение цен на нефтесервисные услуги (что довело до банкротства многие нефтесервисные компании), американская сланцевая добыча приводила к убыткам в 2012 году и так же генерирует убытки сейчас.

Предприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США. Архивное фото
© AP Photo / Stanford University, Rob Jackson
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Несколько лет инвесторы жили с надеждой на то, что дешевая американская нефть, буквально затопив мировой рынок, приведет к коллапсу конкурентов — прежде всего России и стран ОПЕК, после чего американские компании смогут заработать просто баснословную прибыль. Ставка вполне могла сыграть: опыт Ливии показывал, что в случае дезинтеграции государства нефтяная добыча пострадавшей страны будет восстанавливаться очень долго или не восстановится полностью вообще никогда. Если вспомнить прогнозы американских экспертов образца 2014 года, то в них не только фигурировали, но и смаковались сценарии, в которых резкое падение цен на нефть, совмещенное с жесткими антироссийскими санкциями, приводило к коллапсу российской государственности. Аналогичные сценарии обсуждались в контексте кризиса в Саудовской Аравии. Несколько лет американские сланцевики работали (и теряли деньги) под лозунгом "все умрут, а я останусь", но Россия в очередной раз отказалась соответствовать западным ожиданиям.

Вышеизложенная версия может кому-то показаться конспирологичной, но единственным альтернативным объяснением поведения американских сланцевых инвесторов является версия о том, что они все, коллективно, страдают финансовой безграмотностью, и были готовы годами терять серьезные суммы денег просто так.
Что же, у игроков финансового рынка иногда случаются приступы коллективного безумия. Но они всегда происходят в условиях взрывного роста цен, а акции сланцевых компаний США за последние годы потеряли около трети своей стоимости, если судить по данным FactSet, на которые ссылаются журналисты Уолл Стрит Джорнэл. В этом контексте версия о том, что американские сланцевики занимались сознательным демпингом с геополитическим подтекстом и с прицелом на ликвидацию иностранных конкурентов, выглядит гораздо убедительнее.

© AFP 2017 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания

В преддверии осенних переговоров по продлению сделки "ОПЕК+Россия", американские "сланцевые бароны" собрались для того чтобы подсчитать убытки и придумать новую стратегию. По подсчетам консалтинговой компании Evercore ISI, нефтяные компании потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем они получили от своих сланцевых операций. Сумма, в которую американской нефтяной отрасли обошлась ценовая война с Россией, не может не поражать воображение. Для сравнения: 280 миллиардов долларов — это ценовой эквивалент 21(!) современных американских авианосцев, таких как "Джеральд Р. Форд", которые стоят 13 миллиардов долларов за штуку. Можно предложить и другое сравнение: 280 миллиардов долларов — это примерно три долларовых номинальных ВВП Украины за 2016 год.

Скважина по добыче сланцевого газа. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Определенная часть российского экспертного сообщества испытывает иллюзии по поводу способности и желания монетарных властей США бесконечно финансировать "сланцевую революцию". Практика показывает, что никакого подключения американского "печатного станка" к бюджетам сланцевых компаний не произошло, причем по вполне очевидной причине. Федрезерв готов надувать пузыри на финансовых рынках и спасать американские банки, в чьих резервах мертвым грузом лежит значительная часть долларов "напечатанных" в рамках программы по борьбе с кризисом, но при этом Федрезерв боится как огня "перелива" этих денег в реальную экономику, с непредсказуемыми инфляционными последствиями. Если бы этого страха не было, то правительство США уже давно бы раздавало деньги избирателям или "разбрасывало деньги с вертолетов", как предлагал в свое время глава Федрезерва Бен Бернанке. "Американский сланец" по большей части финансировался очень патриотичными и надеющимися на большой куш после российско-арабского коллапса частными инвесторами. Сейчас эти инвесторы подсчитали потери и поняли, что ценовые войны — это хорошо, но деньги зарабатывать надо, и как точно отметили журналисты Блумберг, "сланцевая индустрия стала союзником ОПЕК".

Добыча сланцевого газа в Польше. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Такое изменение настроений "сланцевых баронов" является хорошей новостью для нефтяного рынка. Если американские сланцевые компании начнут работать ради прибыли, а не ради неограниченного увеличения добычи, один из главных факторов, сдерживающих рост цен на нефть, в обозримой перспективе просто исчезнет. Как отмечают американские журналисты, это может привести к тому, что участники сделки "ОПЕК+Россия" добьются решительной победы в борьбе за сокращение американской сланцевой добычи.
Отсрочить поражение американской сланцевой индустрии могут несколько факторов. Возможно, среди "сланцевых баронов" найдутся штрейкбрехеры, которые попытаются вести ценовую войну до конца. Возможно, часть сланцевых компаний окажутся "нереформируемыми", и инвесторам придется их для начала обанкротить, что потребует дополнительного времени. Но самый серьезный риск для сговора "сланцевых баронов" заключается в том, что их позиция может сильно не понравиться вашингтонским политикам. По формальным признакам сентябрьская конференция в Нью Йорке вполне подходит под определение картельного сговора, а в условиях американской антироссийской истерии, есть вероятность, что помимо обвинений в создании нефтяного картеля, "сланцевым баронам" предъявят еще и обвинение в работе на Кремль. Американской прессе очень понравится сюжет о том, как "двенадцать друзей Путина создали нефтяной картель против интересов США".

Остается выяснить, сможет ли богатство американских нефтяников защитить их от гнева американского политического истеблишмента.

© AP Photo / Stanford University, Rob JacksonПредприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США
© AP Photo / Stanford University, Rob Jackson
Предприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США

 

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