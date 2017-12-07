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Как западные СМИ отреагировали на выдвижение Путина в президенты

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (87)
14:4207.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Объявление Владимира Путина об участии в грядущей президентской кампании не стало сюрпризом на Западе. Большинство медиа сошлись на том, что российский президент не мог не заявить о своем решении, как и на том, что он одержит убедительную победу.

Практически все западные СМИ признали, что поддержка Путина в российском обществе чрезвычайно высока и поколебать ее до выборов не получится никому — ни изнутри, ни извне. При этом первая их реакция уже выявила примерную повестку дня и тактику истеблишмента в отношении российских выборов.

Некоторые начали размышлять над сложной дилеммой для западного пропагандиста: как в условиях предвыборной кампании продолжать антироссийскую риторику, не поднимая при этом рейтинги Путина в самой России?

Реакция "неадекватов"

Народный артист России Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Безруков: на фоне общего русофобства возглавлять РФ должен сильный политик
Появились, конечно, и совсем неадекватные статьи, связанные с российскими выборами. Журнал Foreign Policy поместил публикацию с потрясающим заголовком "Владимир Путин не такой русский, каким кажется". Это тот самый журнал, который на днях отметился статьей о страшных условиях, в которых якобы приходится работать западным корреспондентам в России, что стало предметом справедливых едких замечаний директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой.

Не обошлось и без очерков, содержащих безудержную демонизацию России и ее президента. К примеру, The Toronto Star опубликовала колонку некоего Маркуса Колги, представленного в качестве "специалиста по России" (сейчас на Западе много объявилось таких "специалистов", слабо представляющих, где эта Россия находится). В статье канадский "кремленолог" представил Путина чуть ли не как воплощение вселенского зла. Об уровне "экспертизы" можно судить по его заявлениям о том, что якобы российский лидер сам сделал "убийцу Литвиненко" депутатом Госдумы,

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Мотор системы". Политолог о решении Путина участвовать в выборах
Путин лично приказал российскому посольству в Эстонии организовать там "этнические беспорядки" в 2007 году, он же и отдал приказ начать военную операцию в Грузии в 2008 году. То есть автор даже не представляет, кто был верховным главнокомандующим в период южноосетинского конфликта, но, видите, представляется канадцам в качестве "эксперта по России".

Автор приводит целый ряд откровенных конспирологических теорий о России и ее "вмешательстве" в выборы и референдумы в США, Германии, Испании, Британии — и заявляет, что это "хорошо задокументированный факт". Но аргументов или хотя бы ссылок на эти известные лишь ему документы, разумеется, не приводит, зато клеймит всех, кто не верит таким теориям заговора, называя их "глупцами и опасно наивными". Думаю, следующая статья сего "эксперта" будет предлагать меры наказания за неверие в "российское вмешательство".

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГорожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США

Эффект осажденной крепости

Однако появились и другие, более адекватные (хотя и не более дружественные) статьи, в которых заявляется прямо противоположное. К примеру, целый ряд международных СМИ сошелся на том, что подобная демонизация России в западных медиа как раз способствует укреплению авторитета российской власти в глазах самих россиян.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты — о намерении Владимира Путина участвовать в выборах
Известный британский журналист Эдвард Люс в своей колонке в The Financial Times, к примеру, пишет, что постоянное муссирование темы о том, что Москва избрала Трампа президентом США, только укрепляет позиции Путина в самой России. По его мнению, для усиления имиджа российского президента как определяющего все мировые процессы можно вообще ничего не делать — "достаточно просто сидеть и слушать Демократическую партию".

Да и само руководство FT явно озабочено той же проблемой. В редакционной статье признается, к примеру, что скандальное решение МОК о запрете России участвовать в зимней Олимпиаде только сплотит россиян вокруг своего лидера. "Для западного сообщества, которое не горит желанием поддерживать мистера Путина или отторгать российский народ, это создает дилемму".

То есть западные газеты уже открыто обсуждают, как бы продолжить антироссийскую кампанию, но только чтобы это не способствовало росту рейтингов Владимира Путина.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне. 6 декабря 2017

Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев рассказал о политической подоплеке решения МОК по россиянам
О том, что решение МОК лишь усиливает в российском обществе антизападные настроения, создает восприятие России как "осажденной крепости", а соответственно, способствует сплоченности граждан вокруг своей власти, пишут CNBC, USA Today и целый ряд других СМИ.

В этом есть один существенный позитивный момент. Возможно, осознав тот факт, что попытка изолировать и бойкотировать Россию не приводит к расшатыванию позиций российской власти, а вызывает прямо противоположный эффект, заграничные русофобы откажутся от попыток давить на Москву угрозой срыва чемпионата мира по футболу (а такие перспективы уже обсуждаются некоторыми западными деятелями в качестве инструмента давления лично на Путина).

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© РИА Новости
Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

А рейтингов "сильнейшего" они и не заметили

Из беглого анализа первой реакции западных СМИ на выдвижение Путина можно сделать определенные выводы по поводу линии поведения истеблишмента на время кампании.

Во-первых, Запад будет делать упор на безальтернативность выборов, доказывая на этом основании их недемократичность. Осознав, что Путин все равно победит, антироссийские пропагандисты понимают, что альтернативы такой линии поведения у них нет.

Уже первые статьи начали активно раскручивать данную тему. The New York Times договорилась до того, что российские "оппозиционные фигуры имеют мало доступа к национальному телевидению или не имеют его вообще". Честно говоря, если глянуть многочисленные ток-шоу на российских каналах, где представители различных оппозиционных партий занимают целые скамейки и имеют неограниченный доступ к микрофонам в прямом эфире, довольно сложно сделать такие выводы.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: молодежь доверяет Путину как гаранту стабильности страны
Но "российские эксперты" на Западе, как мы знаем, и русского языка зачастую не понимают, не говоря уж о том, что слабо представляют, как выглядит наше ТВ. Просто они знают, что при "тоталитарных режимах" оппозиция не имеет доступа к телевидению — вот и распространяют свои представления о том, как это устроено в стране, которую они должны представлять в качестве зла.

В этой же статье американского рупора антироссийской пропаганды говорится, что для оппозиции выставлены "многочисленные" барьеры на пути выдвижения кандидата в президенты — например, сбор подписей.

Потрясающий "наезд", учитывая тот факт, что в Америке процедура выдвижения кандидатов в президенты более сложная и фактически отвергает возможность победы представителя третьей партии — в некоторых штатах это даже в принципе невозможно сделать. А уж барьеры для сбора подписей независимых кандидатов в ряде штатов являются совершенно непреодолимыми. Но заметьте, оппозиции выставляются "барьеры" в России, а не в США.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Работа Владимира Путина на посту президента России
Подавляющее большинство статей, отозвавшихся на выдвижение Владимира Путина, выражают сожаление (а то и возмущение) тем фактом, что на выборы не будет допущен Алексей Навальный. Некоторые даже не упоминают, что у этого деятеля есть проблемы с законом, которые не позволяют ему идти на выборы. Но при этом его называют "сильнейшим" и "наиболее популярным" соперником Путина.

Казалось бы, стандарты демократической журналистики требуют сослаться хоть на какой-то опрос общественного мнения, на какие-то цифры, подтверждающие выводы о "наиболее популярном" политике. Но поразительный факт: отводя порой половину статьи на данную тему именно Навальному, практически ни одна западная газета не указала его рейтингов и того факта, что они находятся где-то на уровне статистической погрешности — в районе 1-2%. Это ведь сразу вызовет ненужные вопросы об определениях вроде "сильнейший".

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Курс на снижение явки

Во-вторых, антироссийские пропагандисты будут раздувать кампанию на снижение явки на грядущих выборах. Целый ряд статей западных СМИ пытается навязать мысль о том, что низкое число проголосовавших каким-то образом отразится на уровне легитимности президентской власти.

К примеру, The Los Angeles Times называет явку "главным вызовом Кремлю". Неизвестно из чего сделав вывод о "растущей апатии" российских избирателей, газета уверяет, что Путин нуждается в высокой явке для укрепления своего мандата.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Участие Путина в выборах существенно повысит явку, считают в ЦИК
Честно говоря, сам по себе посыл является ложным. К примеру, на президентских выборах этого года во Франции была продемонстрирована самая худшая явка в современной истории страны. Однако либеральные СМИ, совершенно не смущаясь этим фактом, преподносили победу их любимца Эммануэля Макрона чуть ли не как эпохальную и самую убедительную, дающую ему такие возможности и мандат доверия, какие не имел ни один президент в послевоенной истории Франции.

И тут чувствуется, что западные СМИ тоже находятся в некоторой растерянности. Призвать российского оппозиционного избирателя не идти на выборы в связи с предопределенностью их исхода — значит, заведомо увеличить и без того высокий процент голосов за Путина. А если не делать этого, никто не сможет предъявить претензий к числу пришедших на выборы.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

Операция "Отсутствие преемника"

И в-третьих, Запад попытается раскрутить идею об "отсутствии преемника" Путина и станет раздувать тему "неопределенности" после 2024 года. Это, по сути, стало основным рефреном СМИ, успевших опубликовать подобие "аналитики" относительно решения президента России о своем участии в кампании-2018.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вероятные конкуренты Путина на выборах признали его фаворитом
Bloomberg даже дошло до того, что привело пугающие слова некоей российской "специалистки", якобы "изучающей правящие элиты" России: "Это будет опасный период: Путин превратится в "хромую утку".

В "хромую утку"? За шесть лет до окончания своего очередного президентского срока? Представляете уровень "экспертов", привлекаемых западными СМИ, если они даже не имеют представления о расхожих политических терминах вроде "хромая утка", что означает пока еще действующего президента после того, как уже избран его преемник. Но видите, Bloomberg не стесняется использовать и такие мнения.

Business Insider также пишет об отсутствии "преемника" как о главном "политическом риске" для России и инвесторов. Почему их этот вопрос интересует за шесть лет до очередных выборов? До следующих выборов президента США осталось всего три года — кто-нибудь может назвать "преемника" Клинтон в качестве кандидата в президенты от Демократической партии? Также можно поднять панику в связи с "отсутствием преемника" у того же Макрона.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты: Путин на выборах сделает ставку на интересы простого человека
"Паника" в данном случае — это ключевое слово. Отчаявшись дестабилизировать ситуацию в самой России путем использования здесь своих "агентов влияния" (прямо скажем, довольно слабеньких, несмотря на попытку пририсовать им слова "сильнейший" или что-то в этом роде), Запад будет делать все от него зависящее, чтобы нарисовать атмосферу паники и неопределенности, царящую в России, в своих фантазиях, зараженных антироссийской истерией и русофобией.

Вряд ли у Запада получится на этот раз вмешаться в процесс российских выборов и каким-то образом повлиять на них путем информационных операций извне. Однако указанные выше тенденции в зарубежных СМИ уже демонстрируют те приемы, которые будут использоваться в пропагандистской войне вокруг избирательной кампании — 2018. И к ним, безусловно, следует быть готовым.

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Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Санек Патриот
Это вам не Меркель какое нибудь)))) Вперёд Владимирович!!!!
15:06
07.12.2017
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Алексей
Чем больше пытаются давить из вне на Россию,тем сильнее рейтинг Путина внутри страны и сплаченей люди,опять забыли 41-45 как все объединились против зла и разнесли в клочья
14:51
07.12.2017
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