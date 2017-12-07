Как западные СМИ отреагировали на выдвижение Путина в президенты

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости



Объявление Владимира Путина об участии в грядущей президентской кампании не стало сюрпризом на Западе. Большинство медиа сошлись на том, что российский президент не мог не заявить о своем решении, как и на том, что он одержит убедительную победу.

Практически все западные СМИ признали, что поддержка Путина в российском обществе чрезвычайно высока и поколебать ее до выборов не получится никому — ни изнутри, ни извне. При этом первая их реакция уже выявила примерную повестку дня и тактику истеблишмента в отношении российских выборов.

Некоторые начали размышлять над сложной дилеммой для западного пропагандиста: как в условиях предвыборной кампании продолжать антироссийскую риторику, не поднимая при этом рейтинги Путина в самой России?

Реакция "неадекватов"

Появились, конечно, и совсем неадекватные статьи, связанные с российскими выборами. Журнал Foreign Policy поместил публикацию с потрясающим заголовком "Владимир Путин не такой русский, каким кажется". Это тот самый журнал, который на днях отметился статьей о страшных условиях , в которых якобы приходится работать западным корреспондентам в России, что стало предметом справедливых едких замечаний директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой.

Не обошлось и без очерков, содержащих безудержную демонизацию России и ее президента. К примеру, The Toronto Star опубликовала колонку некоего Маркуса Колги, представленного в качестве "специалиста по России" (сейчас на Западе много объявилось таких "специалистов", слабо представляющих, где эта Россия находится). В статье канадский "кремленолог" представил Путина чуть ли не как воплощение вселенского зла. Об уровне "экспертизы" можно судить по его заявлениям о том, что якобы российский лидер сам сделал "убийцу Литвиненко" депутатом Госдумы,

Путин лично приказал российскому посольству в Эстонии организовать там "этнические беспорядки" в 2007 году, он же и отдал приказ начать военную операцию в Грузии в 2008 году. То есть автор даже не представляет, кто был верховным главнокомандующим в период южноосетинского конфликта, но, видите, представляется канадцам в качестве "эксперта по России".

Автор приводит целый ряд откровенных конспирологических теорий о России и ее "вмешательстве" в выборы и референдумы в США, Германии, Испании, Британии — и заявляет, что это "хорошо задокументированный факт". Но аргументов или хотя бы ссылок на эти известные лишь ему документы, разумеется, не приводит, зато клеймит всех, кто не верит таким теориям заговора, называя их "глупцами и опасно наивными". Думаю, следующая статья сего "эксперта" будет предлагать меры наказания за неверие в "российское вмешательство".

Эффект осажденной крепости

Однако появились и другие, более адекватные (хотя и не более дружественные) статьи, в которых заявляется прямо противоположное. К примеру, целый ряд международных СМИ сошелся на том, что подобная демонизация России в западных медиа как раз способствует укреплению авторитета российской власти в глазах самих россиян.

Известный британский журналист Эдвард Люс в своей колонке в The Financial Times, к примеру, пишет, что постоянное муссирование темы о том, что Москва избрала Трампа президентом США, только укрепляет позиции Путина в самой России. По его мнению , для усиления имиджа российского президента как определяющего все мировые процессы можно вообще ничего не делать — "достаточно просто сидеть и слушать Демократическую партию".

Да и само руководство FT явно озабочено той же проблемой. В редакционной статье признается, к примеру, что скандальное решение МОК о запрете России участвовать в зимней Олимпиаде только сплотит россиян вокруг своего лидера. "Для западного сообщества, которое не горит желанием поддерживать мистера Путина или отторгать российский народ, это создает дилемму".

То есть западные газеты уже открыто обсуждают, как бы продолжить антироссийскую кампанию, но только чтобы это не способствовало росту рейтингов Владимира Путина.

О том, что решение МОК лишь усиливает в российском обществе антизападные настроения, создает восприятие России как "осажденной крепости", а соответственно, способствует сплоченности граждан вокруг своей власти, пишут CNBC, USA Today и целый ряд других СМИ.

В этом есть один существенный позитивный момент. Возможно, осознав тот факт, что попытка изолировать и бойкотировать Россию не приводит к расшатыванию позиций российской власти, а вызывает прямо противоположный эффект, заграничные русофобы откажутся от попыток давить на Москву угрозой срыва чемпионата мира по футболу (а такие перспективы уже обсуждаются некоторыми западными деятелями в качестве инструмента давления лично на Путина).

А рейтингов "сильнейшего" они и не заметили

Из беглого анализа первой реакции западных СМИ на выдвижение Путина можно сделать определенные выводы по поводу линии поведения истеблишмента на время кампании.

Во-первых, Запад будет делать упор на безальтернативность выборов, доказывая на этом основании их недемократичность. Осознав, что Путин все равно победит, антироссийские пропагандисты понимают, что альтернативы такой линии поведения у них нет.

Уже первые статьи начали активно раскручивать данную тему. The New York Times договорилась до того, что российские "оппозиционные фигуры имеют мало доступа к национальному телевидению или не имеют его вообще". Честно говоря, если глянуть многочисленные ток-шоу на российских каналах, где представители различных оппозиционных партий занимают целые скамейки и имеют неограниченный доступ к микрофонам в прямом эфире, довольно сложно сделать такие выводы.

Но "российские эксперты" на Западе, как мы знаем, и русского языка зачастую не понимают, не говоря уж о том, что слабо представляют, как выглядит наше ТВ. Просто они знают, что при "тоталитарных режимах" оппозиция не имеет доступа к телевидению — вот и распространяют свои представления о том, как это устроено в стране, которую они должны представлять в качестве зла.

В этой же статье американского рупора антироссийской пропаганды говорится, что для оппозиции выставлены "многочисленные" барьеры на пути выдвижения кандидата в президенты — например, сбор подписей.

Потрясающий "наезд", учитывая тот факт, что в Америке процедура выдвижения кандидатов в президенты более сложная и фактически отвергает возможность победы представителя третьей партии — в некоторых штатах это даже в принципе невозможно сделать. А уж барьеры для сбора подписей независимых кандидатов в ряде штатов являются совершенно непреодолимыми. Но заметьте, оппозиции выставляются "барьеры" в России, а не в США.

Подавляющее большинство статей, отозвавшихся на выдвижение Владимира Путина, выражают сожаление (а то и возмущение) тем фактом, что на выборы не будет допущен Алексей Навальный. Некоторые даже не упоминают, что у этого деятеля есть проблемы с законом, которые не позволяют ему идти на выборы. Но при этом его называют "сильнейшим"

Казалось бы, стандарты демократической журналистики требуют сослаться хоть на какой-то опрос общественного мнения, на какие-то цифры, подтверждающие выводы о "наиболее популярном" политике. Но поразительный факт: отводя порой половину статьи на данную тему именно Навальному, практически ни одна западная газета не указала его рейтингов и того факта, что они находятся где-то на уровне статистической погрешности — в районе 1-2%. Это ведь сразу вызовет ненужные вопросы об определениях вроде "сильнейший".

Курс на снижение явки

Во-вторых, антироссийские пропагандисты будут раздувать кампанию на снижение явки на грядущих выборах. Целый ряд статей западных СМИ пытается навязать мысль о том, что низкое число проголосовавших каким-то образом отразится на уровне легитимности президентской власти.

К примеру, The Los Angeles Times называет явку "главным вызовом Кремлю". Неизвестно из чего сделав вывод о "растущей апатии" российских избирателей, газета уверяет, что Путин нуждается в высокой явке для укрепления своего мандата.

Честно говоря, сам по себе посыл является ложным. К примеру, на президентских выборах этого года во Франции была продемонстрирована самая худшая явка в современной истории страны. Однако либеральные СМИ, совершенно не смущаясь этим фактом, преподносили победу их любимца Эммануэля Макрона чуть ли не как эпохальную и самую убедительную, дающую ему такие возможности и мандат доверия, какие не имел ни один президент в послевоенной истории Франции.

И тут чувствуется, что западные СМИ тоже находятся в некоторой растерянности. Призвать российского оппозиционного избирателя не идти на выборы в связи с предопределенностью их исхода — значит, заведомо увеличить и без того высокий процент голосов за Путина. А если не делать этого, никто не сможет предъявить претензий к числу пришедших на выборы.

Операция "Отсутствие преемника"

И в-третьих, Запад попытается раскрутить идею об "отсутствии преемника" Путина и станет раздувать тему "неопределенности" после 2024 года. Это, по сути, стало основным рефреном СМИ, успевших опубликовать подобие "аналитики" относительно решения президента России о своем участии в кампании-2018.

Bloomberg даже дошло до того, что привело пугающие слова некоей российской "специалистки" , якобы "изучающей правящие элиты" России: "Это будет опасный период: Путин превратится в "хромую утку".

В "хромую утку"? За шесть лет до окончания своего очередного президентского срока? Представляете уровень "экспертов", привлекаемых западными СМИ, если они даже не имеют представления о расхожих политических терминах вроде "хромая утка", что означает пока еще действующего президента после того, как уже избран его преемник. Но видите, Bloomberg не стесняется использовать и такие мнения.

Business Insider также пишет об отсутствии "преемника" как о главном "политическом риске" для России и инвесторов. Почему их этот вопрос интересует за шесть лет до очередных выборов? До следующих выборов президента США осталось всего три года — кто-нибудь может назвать "преемника" Клинтон в качестве кандидата в президенты от Демократической партии? Также можно поднять панику в связи с "отсутствием преемника" у того же Макрона.

"Паника" в данном случае — это ключевое слово. Отчаявшись дестабилизировать ситуацию в самой России путем использования здесь своих "агентов влияния" (прямо скажем, довольно слабеньких, несмотря на попытку пририсовать им слова "сильнейший" или что-то в этом роде), Запад будет делать все от него зависящее, чтобы нарисовать атмосферу паники и неопределенности, царящую в России, в своих фантазиях, зараженных антироссийской истерией и русофобией.

Вряд ли у Запада получится на этот раз вмешаться в процесс российских выборов и каким-то образом повлиять на них путем информационных операций извне. Однако указанные выше тенденции в зарубежных СМИ уже демонстрируют те приемы, которые будут использоваться в пропагандистской войне вокруг избирательной кампании — 2018. И к ним, безусловно, следует быть готовым.