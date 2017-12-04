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В России сто миллионов лишних людей: к открытию социологов

15:5004.12.2017
(обновлено: 16:34 04.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыборы президента РФВыборы президента РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Центр социологических исследований "Ромир" изучил "альтернативный", то есть не-путинский, электорат нашей страны.

На всякий случай: "Ромир" — официальный российский представитель международного монстра опросов Gallup. То есть подозревать его в работе на Кремль нет никаких оснований.

Так вот: центр обнаружил в стране 25% граждан сознательного возраста, готовых проголосовать не за действующего президента. Это нормально и правильно: в каждом уважающем себя государстве должна быть оппозиция — и если она составляет четверть взрослого населения, то ее мнение следует, конечно, учитывать большинству. И тем, за кого оно голосует.

Но интереснее — и куда ненормальнее — другое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков ответил на вопрос о планах Путина баллотироваться в президенты
Среди тех, кто хотел бы проголосовать не за В. В. Путина, а за другого кандидата, на первом месте аксакал российского государственнического популизма Владимир Вольфович Жириновский. Человек, которого прогрессивная общественность и западные СМИ называли русским националистом, реваншистом и империалистом еще до пришествия интернета. У него восемь процентов.

На втором месте — почти такой же неизменный Геннадий Андреевич Зюганов, которое десятилетие ведущий официальную партию — правопреемницу КПСС в загадочное будущее. У него семь процентов.

А потом провал, за которым на цифре в три процента сидит "главный критик Путина" и "лидер российской оппозиции" Алексей Анатольевич Навальный.

Чтобы понять, что такое три процента, напомним, что на первых президентских выборах в тогда еще социалистической Российской федеративной республике в 1991-м некто Вадим Викторович Бакатин, ныне заслуженно забытый всеми напрочь, набрал больше — три с половиной процента.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВолонтеры перед началом встречи с телеведущей Ксенией Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России
© РИА Новости / Илья Питалев
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Волонтеры перед началом встречи с телеведущей Ксенией Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России

А за ним, на цифре в два процента, находится "кандидат против всех" и главная медийная сенсация осенней части кампании Ксения Анатольевна Собчак. Кстати, столько же — у почти фантомного в медийном смысле Сергея Михайловича Миронова.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев: ЕР поддержит Путина, если он решит баллотироваться в президенты
Но и это не все: Ксения Анатольевна и Алексей Анатольевич возглавляют заодно и "антирейтинг внутри оппозиции" с 64 и 33 процентами соответственно.

…Так вот, это совершенно ненормально. Потому что при взгляде на эти цифры у граждан возникает логичный вопрос: какого черта сегодня едва ли не большую часть медийного пространства, включая федеральный эфир и крупнейшие электронные СМИ, занимают те, кто сражается между собою за суммарные пять процентов электората?

Правдивый ответ на этот вопрос звучит, увы, очень обидно. Дело в том, что эти пять процентов — электорат привилегированный.

Это избиратели, сосредоточенные в крупнейших мегаполисах. Подключенные круглосуточно к 4G. Производящие вместо скучных материальных изделий неосязаемые (и потому особенно дорогие) Продукт и Контент.

Этот электорат занят профессиональным блогингом, влогингом и майнингом. Преподает друг другу тимбилдинг и уроки йоги в гамаке. Вещает остальной стране о путешествиях, блюдах из зубатки и джазовых концертах. Он, естественно, подписан в той или иной форме на своих местечковых знаменитостей К. Собчак и А. Навального — и поэтому, даже если по службе вынужден "давать патриотизм", все равно рассматривает их как подпирающих небо титанов и заглядывает им в рот за повесткой дня.

Лайкай сердцем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лайкай сердцем

В действительности эти "титаны" глядят в пряжку ремня даже Г. А. Зюганову, но "медиакласс", составляющий львиную долю их аудитории, это просто игнорирует.

Телеведущая Ксения Собчак во время посещения Ростова-на-Дону. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах президента
Для любой замкнутой на себе секты естественно принимать себя за весь мир — потому что ее члены знают: других принимать в расчет незачем. Они — единственные, кто выживут после конца света, потому что сдали гуру все свое имущество и порвали связи с падшим миром. А остальное человечество по-любому погибнет.

Ну так вот: отечественный медиакласс тоже принимает себя за все российское общество, а своих "титанов" (которые в социальной реальности — кальсонные гномы) — за политиков.

Но фокус в том, что медиакласс России не может позволить себе быть сектой. Он же не имеет права изолироваться от большинства, которому продает информацию, — и даже от "большинства оппозиционного меньшинства" не имеет.

И если он смотрит на мир не так, как основная масса людей, и видит каких-то совершенно других героев — то одно из двух.

Либо в России, где, согласно официальным данным, около 111 000 000 избирателей, примерно сто пять миллионов являются лишними, ненужными, не имеющими значения. Либо наш привилегированный, интернетизированный по самые гланды, зарабатывающий в "новой экономике" и держащий контрольный пакет СМИ класс просто неадекватен.

Телеведущая Ксения Собчак . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собчак прокомментировала желание Титова участвовать в президентских выборах
И в последнем случае его в ближайшие месяцы ждет такое же горькое изумление, какое уже настигло его в огненные дни "Болотной" революции. Когда он сначала принял себя за власть и за народ, затем даже начал кидаться на полицейских, а потом с ужасом обнаружил, что он со всей своей повесткой — ничтожное меньшинство и страна его знать не хочет.

Интересно, что за прошедшие шесть лет он, кажется, ничему не научился.

 

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