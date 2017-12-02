Открытие Китая 2.0

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

Речь идет не о "Книге о разнообразии мира", записанной со слов Марко Поло в XIII веке, или о последующей моде на восточные мотивы в европейском искусстве, а о наших днях, ХХI веке, когда экзотика далекого и непостижимого европейцами Китая превратилась в обширное, многостороннее деловое сотрудничество во всех без исключения сферах научно-технической и культурной жизни двух стран с многотысячекилометровой границей на карте Евразии.

Поднебесная, как надежный участник делового партнерства, студенческого и преподавательского обмена, взаимообогащающего информационного содействия и здоровой, заинтересованной конкуренции, представляет в наши дни прорывной фронт, где соперничают передовые технологии в необъятных горизонтах освоения глубин Космоса, высотах know-how и тонкостях молекулярной биологии в невероятных форматах современной культуры и беспредельной, честолюбивой установки Китая в создании своей новой идеологии.

Два года назад появилась идея многолетнего научно-идеологического проекта "Русский Конфуций — Александр Зиновьев". Инициаторы, волонтеры и активисты, солидные предприниматели из Китая обратились ко мне с таким ошеломительным предложением и готовым ответом на мой вопрос "почему именно Александр Зиновьев — ведь у вас есть Лао Цзы и Конфуций?" Молодые энтузиасты и люди среднего поколения ответили: "У нас есть уже Лао Цзы и Конфуций, но для будущего нашей страны нам необходим Александр Зиновьев".

"Я возглавляю в Китае 20-летний проект "Русский Конфуций — Александр Зиновьев". Мы тщательно изучаем то, что у вас в стране происходило, труды Александра Зиновьева, его сбывшиеся предсказания о судьбе России. Ваш опыт очень важен для нас, для нашей партии, съезд которой недавно завершился в Пекине", — заявил Ванг Хайкинг, провожая меня в Москву. Для китайцев алармизм Зиновьева — в бескомпромиссном поиске общественной и цивилизационной альтернативы на пути сопротивления социальной энтропии и глобальному помутнению умов и мракобесию, а также управляемости истории.

Ванг Хайкинг, авторитетный руководитель этого уникального проекта, называет Зиновьева своим Учителем. Он прочитал "Гибель русского коммунизма" 19 раз и заразил энтузиазмом людей, являющихся представителями процветающего бизнеса в строительстве, виноделии, медицине, образовании, культуре, печати и входящих в список китайского "Форбса".

Известный российский экономист Михаил Хазин в разговоре с китайской делегацией в Костроме отметил: "Мы последние 25 лет все живем в рамках либерального миропонимания. Одним это нравится, другим нет, но модель развития нашего общества и экономики построена на либеральных принципах. Сегодня понятно, что эта модель уже не работает. А новой модели пока нет ни у кого: ни у нас, ни в Китае, ни у Трампа. И если смотреть на тех людей, на базе идей которых эту модель можно придумать, то первым из них видится Александр Александрович Зиновьев. Справимся мы с разработкой этой новой концепции или не справимся — это пока непонятно. Но Александр Зиновьев сумел достаточно давно разработать комплекс идей, который может быть использован в будущем".

Все российско-китайские встречи, состоявшиеся за это время, изначально не носили просто туристический характер. Наши коллеги из Китая точно знали, почему появились в Биографическом институте Александра Зиновьева в МГУ на Ленинских горах.

© Фото : Ванг Хайкинг Церемония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома. © Фото : Ванг Хайкинг Церемония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома.

Результат — подписание договора о многостороннем сотрудничестве из 28 пунктов, где есть все: создание научных центров, музея Александра Зиновьева, циклы лекций в университетах Китая по идеям и работам русского Конфуция, концерты, работа со студентами и аспирантами, установка памятников, издание собрания сочинений, съемки российско-китайского художественного фильма о жизни нашего современника и золотой медали, конкурсы каллиграфии по цитатам из основных произведений русского мыслителя.

Китайская сторона уже начала подготовку празднования 100-летия Александра Зиновьева открытием новой серии чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме.

© Фото : Ванг Хайкинг Серия чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме © Фото : Ванг Хайкинг Серия чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме

Верно, большое видится на расстоянии. Потому представители этой сегодня уже передовой державы неоднократно повторяли мне: мы заново откроем для России имя великого ученого.

В год 95-летия со дня рождения Зиновьева начинают работу Российско-Китайский исследовательский центр Александра Зиновьева (руководитель — приглашенный профессор Ольга Зиновьева) и филиал Биографического института Александра Зиновьева в первом по значимости на севере Китая Морском университете г. Даляна (Maritime University of Dalian, которому в ближайшее время исполнится 110 лет).

Ранее, летом 2017 года, в Костроме было подписано соглашение о разностороннем научном сотрудничестве Биографического института Александра Зиновьева, Костромского университета и Даляньского морского университета.

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии подписания договора о сотрудничестве между Даляньским Морским университетом, КГУ и Биографическим институтом Александра Зиновьева. Слева — ректор КГУ Наумов А.Р., справа — главный куратор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев» г-н Ванг Хайкинг © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии подписания договора о сотрудничестве между Даляньским Морским университетом, КГУ и Биографическим институтом Александра Зиновьева. Слева — ректор КГУ Наумов А.Р., справа — главный куратор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев» г-н Ванг Хайкинг

В Китае уже пишутся кандидатские и докторские диссертации по работам А. А. Зиновьева. В частности, на подписании договора присутствовали молодые сотрудники, защитившие научные работы по трудам Александра Зиновьева "Коммунизм как реальность", "Запад", "Горбачевизм" и др. Также создан студенческий Зиновьевский клуб. Готовятся к изданию книги в ведущем издательстве КНР. Как говорил ярчайший представитель немецкого Возрождения Г. Э. Лессинг:"Мы хотим, чтобы о нас меньше говорили, но больше читали!"

Для современного Китая интерес к России является многополярным: наука, медицина, техника, культура настолько широко и естественно переплетаются в программах двух стран, что приглашение со стороны господина Ванга открывать вернисаж выставки "Художники современной России в Даляне, Китай" 11 ноября в центре города мне уже не показалось чем-то неожиданным. На прекрасно организованной выставке были представлены десятки картин наших соотечественников, в том числе работы Ирины Кондрашовой, чьи полотна особенно тепло были встречены организаторами — вице-мэром г. Далянь Ваном Хунцзюнь и куратором проекта "Русский Конфуций" Вангом Хайкингом.

© Фото : Ксения Зиновьева Г-н Ванг Хайкинг, главный координатор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев»; вице-мэр г. Даляня г-н Ван Хунцзюнь; Александр Савойский, зам.учёного секретаря Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию и Ольга Зиновьева © Фото : Ксения Зиновьева Г-н Ванг Хайкинг, главный координатор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев»; вице-мэр г. Даляня г-н Ван Хунцзюнь; Александр Савойский, зам.учёного секретаря Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию и Ольга Зиновьева

По инициативе главного координатора проекта "Русский Конфуций" господина Ванга Хайкинга в январе ожидается открытие выставки "Рисующий политик и рисующий писатель" (вице-мэр г. Даляня Ван Хунцзюнь и писатель Александр Зиновьев) в Санкт-Петербурге.

Совету по СМИ Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, безусловно, будет интересно узнать, что в Санкт-Петербурге 16 ноября текущего года состоялось подписание Меморандума о создании особого кластера в новой зоне международного экономического и образовательного сотрудничества г. Циндао. Размер зоны — 204 кв. км. Здесь будут созданы филиал Первого С.-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (создан в 1897 году) и поликлиники; тут также откроется филиал Биографического института Александра Зиновьева и будет заложен парк "Диалектический сад".

Российскую делегацию Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию (председатель — академик РАН С. Ю. Глазьев) при подписании меморандума возглавляла я как директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия" и сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", а с китайской — вице-мэр г. Циндао Директор Административного комитета по международному сотрудничеству г-н Жао Шию.

© Фото : Ксения Зиновьева Проректоры и деканы ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, О.М.Зиновьева, глава делегации г-н Жао Шию, г-жа Яо Липинг и другие члены китайской делегации © Фото : Ксения Зиновьева Проректоры и деканы ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, О.М.Зиновьева, глава делегации г-н Жао Шию, г-жа Яо Липинг и другие члены китайской делегации

Александру Зиновьеву принадлежат предупреждающие слова, что "ослабление и исчезновение устремленности в будущее является признаком стагнации социального субъекта". Именно эта фраза наряду с "Целились в коммунизм, а попали в Россию" и явилась поводом для нового Китая обратиться к трудам нашего соотечественника, чтобы суметь избежать геополитической трагедии Советского Союза и выстоять в противостоянии с США.