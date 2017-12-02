РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Открытие Китая 2.0

09:2802.12.2017
(обновлено: 10:01 02.12.2017)
01580
© Фото : Ванг ХайкингЦеремония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома.Церемония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома.
© Фото : Ванг Хайкинг

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

Речь идет не о "Книге о разнообразии мира", записанной со слов Марко Поло в XIII веке, или о последующей моде на восточные мотивы в европейском искусстве, а о наших днях, ХХI веке, когда экзотика далекого и непостижимого европейцами Китая превратилась в обширное, многостороннее деловое сотрудничество во всех без исключения сферах научно-технической и культурной жизни двух стран с многотысячекилометровой границей на карте Евразии.

Поднебесная, как надежный участник делового партнерства, студенческого и преподавательского обмена, взаимообогащающего информационного содействия и здоровой, заинтересованной конкуренции, представляет в наши дни прорывной фронт, где соперничают передовые технологии в необъятных горизонтах освоения глубин Космоса, высотах know-how и тонкостях молекулярной биологии в невероятных форматах современной культуры и беспредельной, честолюбивой установки Китая в создании своей новой идеологии.

Алексей Блинов, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня, кандидат юридических наук, магистр политических наук. Архивное фото
© Фото : предоставлено Биографическим институтом Александра Зиновьева
Китай понимает, кто такой Зиновьев. А понимает ли Россия?
Два года назад появилась идея многолетнего научно-идеологического проекта "Русский Конфуций — Александр Зиновьев". Инициаторы, волонтеры и активисты, солидные предприниматели из Китая обратились ко мне с таким ошеломительным предложением и готовым ответом на мой вопрос "почему именно Александр Зиновьев — ведь у вас есть Лао Цзы и Конфуций?" Молодые энтузиасты и люди среднего поколения ответили: "У нас есть уже Лао Цзы и Конфуций, но для будущего нашей страны нам необходим Александр Зиновьев".

"Я возглавляю в Китае 20-летний проект "Русский Конфуций — Александр Зиновьев". Мы тщательно изучаем то, что у вас в стране происходило, труды Александра Зиновьева, его сбывшиеся предсказания о судьбе России. Ваш опыт очень важен для нас, для нашей партии, съезд которой недавно завершился в Пекине", — заявил Ванг Хайкинг, провожая меня в Москву. Для китайцев алармизм Зиновьева — в бескомпромиссном поиске общественной и цивилизационной альтернативы на пути сопротивления социальной энтропии и глобальному помутнению умов и мракобесию, а также управляемости истории.

Ванг Хайкинг, авторитетный руководитель этого уникального проекта,  называет  Зиновьева своим Учителем. Он прочитал "Гибель русского коммунизма" 19 раз и заразил энтузиазмом людей, являющихся представителями процветающего бизнеса в строительстве, виноделии, медицине, образовании, культуре, печати и входящих в список китайского "Форбса".

Известный российский экономист Михаил Хазин в разговоре с китайской делегацией в Костроме отметил: "Мы последние 25 лет все живем в рамках либерального миропонимания. Одним это нравится, другим нет, но модель развития нашего общества и экономики построена на либеральных принципах. Сегодня понятно, что эта модель уже не работает. А новой модели пока нет ни у кого: ни у нас, ни в Китае, ни у Трампа. И если смотреть на тех людей, на базе идей которых эту модель можно придумать, то первым из них видится Александр Александрович Зиновьев. Справимся мы с разработкой этой новой концепции или не справимся — это пока непонятно. Но Александр Зиновьев сумел достаточно давно разработать комплекс идей, который может быть использован в будущем".

Все российско-китайские встречи, состоявшиеся за это время, изначально не носили просто туристический характер. Наши коллеги из Китая точно знали, почему появились в Биографическом институте Александра Зиновьева в МГУ на Ленинских горах.

© Фото : Ванг ХайкингЦеремония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома.
© Фото : Ванг Хайкинг
Церемония подписания Договора о создании Китайско-Российского Исследовательского центра Александра Зиновьева в Даляньском Морском университете и вручение диплома.

Результат — подписание договора о многостороннем сотрудничестве из 28 пунктов, где есть все: создание научных центров, музея Александра Зиновьева, циклы лекций в университетах Китая по идеям и работам русского Конфуция, концерты, работа со студентами и аспирантами, установка памятников, издание собрания сочинений, съемки российско-китайского художественного фильма о жизни нашего современника и золотой медали, конкурсы каллиграфии по цитатам из основных произведений русского мыслителя.

Китайская сторона уже начала  подготовку празднования 100-летия Александра Зиновьева открытием новой серии чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме.

© Фото : Ванг ХайкингСерия чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме
© Фото : Ванг Хайкинг
Серия чая с изображением памятника выдающемуся мыслителю в Костроме

Вид Анкары. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Представитель Эрдогана назвал сближение с Россией и Китаем естественным
Верно, большое видится на расстоянии. Потому представители этой сегодня уже передовой державы неоднократно повторяли мне: мы заново откроем для России имя великого ученого.

В год 95-летия со дня рождения  Зиновьева  начинают работу Российско-Китайский исследовательский центр Александра Зиновьева (руководитель — приглашенный профессор Ольга Зиновьева) и филиал Биографического института Александра Зиновьева в первом по значимости на севере Китая Морском университете г. Даляна (Maritime University of Dalian, которому в ближайшее время исполнится 110 лет). 

Ранее, летом 2017 года, в Костроме было подписано соглашение о разностороннем научном сотрудничестве Биографического института Александра Зиновьева, Костромского университета и Даляньского морского  университета.

© Фото : Биографический институт Александра ЗиновьеваНа церемонии подписания договора о сотрудничестве между Даляньским Морским университетом, КГУ и Биографическим институтом Александра Зиновьева. Слева — ректор КГУ Наумов А.Р., справа — главный куратор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев» г-н Ванг Хайкинг
© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева
На церемонии подписания договора о сотрудничестве между Даляньским Морским университетом, КГУ и Биографическим институтом Александра Зиновьева. Слева — ректор КГУ Наумов А.Р., справа — главный куратор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев» г-н Ванг Хайкинг

В Китае уже пишутся кандидатские и докторские диссертации по работам А. А. Зиновьева. В частности, на подписании договора присутствовали молодые сотрудники, защитившие научные работы по трудам Александра Зиновьева "Коммунизм как реальность", "Запад", "Горбачевизм" и др. Также создан студенческий Зиновьевский клуб. Готовятся к изданию книги в ведущем издательстве КНР. Как говорил ярчайший представитель немецкого Возрождения Г. Э. Лессинг:"Мы хотим, чтобы о нас меньше говорили, но больше читали!"

Для современного Китая интерес к России является многополярным: наука, медицина, техника, культура настолько широко и естественно переплетаются в программах двух стран, что приглашение со стороны господина Ванга открывать  вернисаж  выставки "Художники современной России в Даляне, Китай" 11 ноября в центре города мне уже не показалось чем-то неожиданным. На прекрасно организованной выставке  были представлены десятки картин наших соотечественников, в том числе работы Ирины Кондрашовой, чьи полотна особенно тепло были встречены организаторами  — вице-мэром г. Далянь Ваном Хунцзюнь и куратором проекта "Русский Конфуций" Вангом Хайкингом.

© Фото : Ксения ЗиновьеваГ-н Ванг Хайкинг, главный координатор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев»; вице-мэр г. Даляня г-н Ван Хунцзюнь; Александр Савойский, зам.учёного секретаря Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию и Ольга Зиновьева
© Фото : Ксения Зиновьева
Г-н Ванг Хайкинг, главный координатор проекта «Русский Конфуций — Александр Зиновьев»; вице-мэр г. Даляня г-н Ван Хунцзюнь; Александр Савойский, зам.учёного секретаря Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию и Ольга Зиновьева

По инициативе главного координатора проекта "Русский Конфуций" господина Ванга Хайкинга в январе ожидается открытие выставки "Рисующий политик и рисующий писатель" (вице-мэр г. Даляня Ван Хунцзюнь и писатель Александр Зиновьев)  в Санкт-Петербурге.

Проведение тактической летучки с розыгрышем действий сил на макете (планшете) во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море Морское взаимодействие 2015
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: Россия и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Совету по СМИ Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, безусловно, будет интересно узнать, что в Санкт-Петербурге 16 ноября текущего года состоялось подписание Меморандума о создании особого кластера в новой зоне международного экономического и образовательного сотрудничества  г. Циндао. Размер  зоны — 204 кв. км. Здесь  будут созданы филиал Первого С.-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (создан в 1897 году) и поликлиники; тут также откроется филиал Биографического института Александра Зиновьева и будет заложен парк "Диалектический сад".

Российскую делегацию Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию (председатель — академик РАН С. Ю. Глазьев) при подписании меморандума возглавляла я как директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия" и сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", а с китайской — вице-мэр г. Циндао Директор Административного комитета по международному сотрудничеству г-н Жао Шию.

© Фото : Ксения ЗиновьеваПроректоры и деканы ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, О.М.Зиновьева, глава делегации г-н Жао Шию, г-жа Яо Липинг и другие члены китайской делегации
© Фото : Ксения Зиновьева
Проректоры и деканы ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, О.М.Зиновьева, глава делегации г-н Жао Шию, г-жа Яо Липинг и другие члены китайской делегации

Александру Зиновьеву принадлежат предупреждающие слова, что "ослабление и исчезновение устремленности в будущее является признаком стагнации социального субъекта". Именно эта фраза наряду с "Целились в коммунизм, а попали в Россию" и явилась поводом для нового Китая обратиться к трудам нашего соотечественника, чтобы суметь избежать геополитической трагедии Советского Союза и выстоять в противостоянии с США.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена