Китай понимает, кто такой Зиновьев. А понимает ли Россия?

Алексей Блинов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева

На днях состоялся визит представительной делегации из КНР и членов Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" в Кострому, на малую родину великого русского мыслителя Александра Зиновьева. Целью поездки был старт двадцатилетнего международного проекта "Русский Конфуций".

Официальная программа началась с церемонии возложения членами делегации цветов к единственному в мире памятнику Александру Зиновьеву в Костромском государственном университете (КГУ). Гости посетили Зиновьевскую мемориальную аудиторию, где состоялось подписание соглашения о всестороннем сотрудничестве между Даляньским морским университетом, КГУ и Биографическим институтом Александра Зиновьева.

Международный проект "Русский Конфуций — Александр Зиновьев" учрежден по инициативе ряда китайских интеллектуалов и приурочен к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Миссия проекта — открытие для Китая интеллектуального наследия всемирно известного русского ученого, писателя и патриота Александра Зиновьева.

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева Памятник Александру Зиновьеву в Костроме © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева Памятник Александру Зиновьеву в Костроме

Проект предусматривает преподавание наследия русского мыслителя в университетах Китая, большую издательскую программу, установку памятника Зиновьеву в Пекине и Даляне (бывший Порт-Артур), открытие в КНР Зиновьевского клуба и общественного центра по изучению трудов Зиновьева и его современников, создание документальных и художественных фильмов, проведение выставок и концертов. К вопросу об особенностях государственных коммуникаций: двадцатилетний — такие сроки сразу обозначила китайская сторона (в Китае не мыслят по-другому, а все, что делается, должно приобретать некую протяженность).

Рассказывая о значении проекта, вдова ученого Ольга Зиновьева заявила: "Китай, несущий в себе многотысячелетнюю историю, — его появление в судьбе Александра Зиновьева не случайно. Это новый этап в развитии высокой духовности, нравственного обновления мира и интеллектуального взросления человечества на основе фактора понимания. Проект "Русский Конфуций" — мощный интеллектуальный мост между Китаем и Россией, между двумя великими цивилизациями — китайской и русской. Убеждена, что значение "интеллектуального оружия" по имени Александр Зиновьев будет возрастать, поможет нашим народам защитить свои интересы в эпоху агрессивной геополитической стратегии Запада, который, преследуя свои неоколонизаторские интересы, назначил своими главными врагами Россию и Китай. Наше дело справедливое — мы победим!".

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии возложения цветов к памятнику А.А.Зиновьеву © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии возложения цветов к памятнику А.А.Зиновьеву

Нет пророка в своем отечестве

В судьбе Зиновьева — судьба России. Он родился в 1922-м, в год образования СССР, его основные жизненные события переплелись с историческими вехами Родины: 39-й, 41-й, 45-й, 53-й, 68-й, 99-й… В 1999 году он вернулся в Россию в разгар балканской войны, устроенной США и НАТО: позиция в поддержку суверенной Югославии стоила ему Нобелевской премии по литературе. Возвращение Зиновьева в Россию было проигнорировано властью и СМИ: не было ни пышных приемов, ни возвращения отобранной собственности, ни подаренных дач в Подмосковье. Перед взором философа разверзлась Россия, превращенная в колонию Запада с негласным, но унизительным статусом побежденной стороны в холодной войне.

Семья Зиновьевых заплатила колоссальную цену за личную независимость, за свободу мысли, за привилегию до конца быть на стороне своего отечества и право говорить правду народу. В ответ — со стороны родного государства — не сделано практически ничего.

За восемнадцать лет с момента возвращения Александра Зиновьева в Россию, после двадцати одного года изгнания, за одиннадцать лет со дня его смерти так и не проявлена государственная забота о творческом наследии великого ученого. Его не преподают в школах. До сих пор не получила поддержки инициатива открытия общественного центра по изучению творчества Александра Зиновьева как центральной фигуры в советской и российской философии рубежа XX-XXI веков. Московский госуниверситет за одиннадцать лет не смог решить вопрос об установке мемориальной доски: созданная три года назад скульптором Григорием Потоцким эта доска по-прежнему пылится в подсобке МГУ.

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева Ольга Зиновьева на церемонии возложения цветов к памятнику Александру Зиновьеву © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева Ольга Зиновьева на церемонии возложения цветов к памятнику Александру Зиновьеву

С 2013 года практически прекращено издание книг Зиновьева в России, которое по времени совпало с изоляцией нашего государства со стороны Запада. Как здесь не вспомнить его предсказание: "Что будет с моими работами — то будет и с Россией". Ученый, писатель, автор более 70 книг (многие из которых — мировые бестселлеры) не имеет выхода к читателю. Все это, как я полагаю, — следствие прозападной политики либералов у власти — их тактики замалчивания национального достояния России. Как не вспомнить фразу Зиновьева: "Русских выбрасывают из истории, вычеркивают великие русские открытия, безжалостно вычеркивают".

На встрече в КГУ известный российский экономист Михаил Хазин отметил: "Мы последние 25 лет все живем в рамках либеральной модели, либерального миропонимания. Одним это нравится, другим нет, но модель развития нашего общества и экономики построена на либеральных принципах. Сегодня понятно, что эта модель уже не работает. А новой модели пока нет ни у кого: ни у нас, ни в Китае, ни у Трампа. И если смотреть на тех людей, на базе идей которых эту модель можно придумать, то первым из них, в общем, видится Александр Зиновьев. Справимся мы с разработкой этой новой концепции или не справимся — это пока непонятно. Но Александр Зиновьев сумел достаточно давно разработать комплекс идей, который может быть использован в будущем".

Юбилей отвергнутый

В этом году мир отмечает 95-летие со дня рождения Александра Зиновьева. Однако Фонд президентских грантов отказался поддержать проект по учреждению международной премии интеллектуальной литературы "Зиновьев" именно к юбилею ученого. Это единственный грант в 2017 году, с которым Биографический институт Александра Зиновьева обратился к государству в рамках празднования юбилея всемирно известного философа и писателя.

Федеральная политика, как известно, экстраполируется на региональный уровень. К сожалению, за одиннадцать лет после смерти Александра Зиновьева его родина, Кострома, также не сумела создать постоянную экспозицию о мыслителе. Город так и не определился, нужен ему музей или нет: сначала предлагали корпус местного университета, затем зал в торговых рядах, потом деревянную скособоченную избу.

Сегодня Кострома, гордо провозглашенная "родиной картошки" (есть куда расти…), видимо, решила забыть о своем первородстве, о том, что является не огородом в чистом поле, а ни много ни мало родиной русской философии и просветительства, будучи связанной с такими именами, как: Зиновьев, Флоренский, Розанов, Некрасов, Островский. Стыдно должно быть, что Кострома упустила такую возможность, а историческое время ушло.

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии возложения цветов к памятнику А.А.Зиновьеву © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии возложения цветов к памятнику А.А.Зиновьеву

Большое видится на расстоянии. Близорукость власти в отношении Зиновьева интеллектуально разоружает нашу страну, оголяет Россию перед неоколониальным натиском Запада и новым переделом мира. В такой ситуации приговором звучат слова, которыми заканчивается первая полная биография Александра Зиновьева, выпущенная в знаменитой серии ЖЗЛ — ее появление по эффекту сравнимо с выходом "Зияющих высот": "Не использовать такую кипучую энергию, как у Зиновьева, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием" (см. Фокин П. Е. Александр Зиновьев: Прометей отвергнутый. М.: Молодая гвардия, 2016.).

Учиться, учиться, учиться… на чужих ошибках

В Китае, в отличие от России, интерес государства к творчеству Александра Зиновьева все возрастает. Многие китайцы называют русского мыслителя своим учителем, а задачу по изучению и популяризации его трудов определяют, как chief mission (главная миссия). Для них он современный Конфуций, мудрец, раскрывающий человечеству взгляд на будущее.

Русское ухо может быть глухо к такому пафосу, для кого-то такой язык смешон. Но не для китайцев, которые не скрывают своего удивления, почему такой патриот России, как Зиновьев, находится в забвении, в то время как многие предатели страны в почете и на их популяризацию тратятся миллиарды бюджетных средств.

Взгляд китайской общественной науки на гибель советского проекта безапелляционен: виноваты верхушка КПСС во главе с Горбачевым и руководители стран Восточной Европы, именно они "проводили ошибочную идеологическую и политическую линии, предали социалистический путь и в итоге вызвали крупномасштабный кризис общества" (см. История международного коммунистического движения. Пер. с кит. М.: Издательство "Весь Мир", 2016. — это первое за 30 лет китайское исследование такого рода, переведенное на русский язык).

© Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии подписания договора о сотрудничестве между ДМУ, КГУ и Биографический институт Александра Зиновьева © Фото : Биографический институт Александра Зиновьева На церемонии подписания договора о сотрудничестве между ДМУ, КГУ и Биографический институт Александра Зиновьева

Я не исключаю, что прагматизм российской власти поможет ей понять, что Зиновьев — это уникальная фигура, способная стать интеллектуальным мостом между Россией и Китаем — нашим единственным сильным союзником в мире. Ведь никто, кроме Зиновьева, не подходит на эту роль: Китай слишком избирателен в выборе стратегических партнеров, а тем более знаковых фигур, символов.

Россия никуда не денется от своей истории, от ее советского периода. Здесь не помогут ни белогвардейский, ни монархический, ни религиозный дискурсы. Только переосмысление ценности советского опыта поможет России обрести для себя в мире достойную роль.

Зиновьев — первый, кто освободил отечественную науку от марксизма (он преодолел его еще в 50-е годы, вывел на новый научный уровень).

Его научный подход к оценкам коммунистического проекта — это основа понимания сути и значения советского периода. И сегодня важно понять, что интеллектуальное наследие Александра Зиновьева — это одна из точек роста России, национальное достояние русского народа.