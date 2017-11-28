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Золотая жила. ЕС борется с "русской угрозой" за счет налогоплательщиков

13:2128.11.2017
(обновлено: 13:41 28.11.2017)
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© AP Photo / Markus SchreiberПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в БерлинеПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Борьба с мифической "российской угрозой" становится прибыльным делом на Западе. Евросоюз, к примеру, решил выделить из бюджета круглую сумму на "противостояние российской дезинформации". Как это часто бывает в последнее время, истерия, замешанная на русофобии западных элит, оборачивается очередным налоговым бременем для рядовых граждан ЕС.

В погоне за "русским следом"

Речь идет о решении по поводу выделения Брюсселем 1,1 миллиона евро на содержание Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям, известной под названием East StratCom Task Force. Если верить газете The Guardian, сославшейся на источник в этой группе, сумма будет выделяться ежегодно в течение 2018-2020 годов, хотя раньше она содержалась за счет бюджетов отдельных стран Евросоюза, инициировавших ее создание.

Именно так в Европе все и устроено: сначала какая-нибудь гордая и великая держава из Прибалтики, которая кормится исключительно за счет бюджета ЕС, предлагает грандиозный план "по сдерживанию России", а потом, когда доходит до конкретики, тоже просит на это деньги. Все помнят, как продвигали "план Маршалла для Украины". Литва выступила с инициативой ежегодно выделять пять миллиардов евро в год на нужды постмайданного режима, однако скромно умолчала, какой вклад она сама готова внести в этот немалый бюджет.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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Похожая история и с East StratCom. Идею создания подобного органа "подкинула" не менее великая Латвия в 2014 году. Меры предлагались грандиозные: ограничение вещания российских телеканалов на Европу, фактическое введение цензуры (под видом "борьбы с пропагандой", разумеется) и даже создание собственного русскоязычного канала, который боролся бы "за сердца и умы русскоязычных как внутри ЕС, так и в странах Восточного партнерства". Само собой, еврочиновники не могли смириться с тем, что Европа проигрывает борьбу за умы из-за того, что ее СМИ и политики своими действиями постоянно подрывают доверие к себе. А значит, неудачи непременно нужно объяснить вездесущим "русским следом".

© Фото : Darya FevralyneПродажа прессы в Париже
© Фото : Darya Fevralyne
Продажа прессы в Париже

Обратим внимание, что, создавая такую структуру, Евросоюз де-факто объявил России "информационную войну". А война всегда требует средств. "Не проблема! Деньги будут выделяться отдельными государствами — членами ЕС, это не потребует бюджетных вливаний самого Союза", — храбрились инициаторы. Однако, судя по последним новостям, "энтузиазма" Латвии хватило на два года. По старой доброй традиции, за антироссийские инициативы прибалтов в итоге расплачиваться приходится главным донорам Евросоюза.

Четырнадцать дармоедов

Когда East StratCom начинал свою работу, было объявлено, что у него будет статус экспертной группы в Европейской службе внешних дел (своего рода МИД ЕС), а в его состав войдут некие "русскоязычные эксперты". На сегодняшний день, согласно официальным данным, в группе 14 штатных сотрудников.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом саммита Восточного партнерства
© AP Photo / Virginia Mayo, Pool
Тереза Мэй призвала противостоять "враждебной России"
Как же четырнадцать "русскоязычных экспертов" расходуют такие суммы? Видимо, эффективно, раз Брюссель решил взять их на полное свое содержание? Все те планы по созданию мощного русскоязычного телеканала и "новостного хаба" для постсоветских стран выполняются и перевыполняются? Отнюдь. Отчеты пропагандистской структуры свидетельствуют о том, что вся деятельность сводится к созданию еженедельного "Обзора дезинформации" и скромного сайта с морально устаревшим интерфейсом.

Судя по количеству читателей этого ресурса в социальных сетях, "эксперты" от ЕС (видимо, маститые специалисты) за два года ударного труда смогли вывести свое детище на уровень посещаемости, сравнимый со страничкой среднего российского блогера. К примеру, в "Твиттере" "информационный спецназ" собрал меньше 32 тысяч читателей, а его сообщения набирают чаще всего по нескольку десятков ретвитов. Слабовато для "мощного новостного хаба" и "русскоязычной фабрики контента" (так первоначально формулировали задачу группы).

© Fotolia / Drobot Dean
© Fotolia / Drobot Dean

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Штатные европейские "борцы с пропагандой" хвастаются, что за период с сентября 2015 года по ноябрь 2017-го они "идентифицировали и развенчали более 3500 случаев дезинформации". Прямо "герои информационного фронта". Однако если приглядеться, то просто удивительно, насколько там мало оригинального контента. Львиная доля материалов — перепечатка с различных пропагандистских ресурсов, которые ведут собственный "информационный джихад" против России. Вроде грантоедского StopFake, чьи примитивные методы работы мы подробно разбирали не так давно.

В целом, функция 14 мощнейших "экспертов", которых содержат на деньги европейских налогоплательщиков, сводится к подборке дайджеста антироссийских материалов — по два-три коротеньких текста в день (с этим справился бы один человек, работающий на полставки).

Методы работы "информационного спецназа"

Надо сказать, что к вскрытой "дезинформации" "специалисты" относят не только новостные сюжеты различных российских СМИ, но и чье-то мнение, высказанное в эфире какого-либо из российских каналов. "Бойцы информфронта", например, не утруждают себя разъяснениями, что слова "США спровоцировали гражданскую войну на Украине" — чья-то личная точка зрения, прозвучавшая в дискуссии.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Также "эксперты" не обременяют себя подготовкой фактуры в противовес. Так, развенчав "дезинформацию" о гражданской войне на Украине, специалисты East StratCom пишут: "Конспирологическая теория, не предоставлено доказательств. Война на Украине — это война между сепаратистами, поддерживаемыми Россией, и украинскими Вооруженными силами". Вот эта фраза, по их мнению, является железным "опровержением". Мы уже не говорим о том, что горе-авторы будто не замечают, что по каждой из тем на российских ток-шоу ведется жесткая дискуссия и приводятся контраргументы со всех сторон (в отличие от аналитических программ на европейских каналах, где антироссийская пропаганда не встречает никакой критики).

Вот так выглядит "борьба с российской пропагандой" на деньги Евросоюза. На подобный низкопробный продукт Брюссель и выделяет немалые средства. Это помимо многочисленных грантов, которые идут тем же антироссийским пропагандистам окольными путями — через формально независимые фонды и институты, существующие на бюджетные средства ЕС и США.

Четырнадцать "экспертов" трудоустроены. Судя по увеличению финансирования East StratCom Task, скоро в коллективе появится еще пара-тройка штатных критиков России. Борьба с "русской информационной угрозой" становится золотой жилой.

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