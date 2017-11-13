Стоп, это фейк! За что пропагандисты из Украины получили премию в США

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Американский Национальный демократический институт (National Democratic Institute — NDI) на церемонии в Вашингтоне вручил свою ежегодную награду украинской пропагандистской структуре под названием Stopfake. Площадка известна производством антироссийских фейков низкого качества. Почему американцы благоволят к создателям фальшивок из Украины — в материале РИА Новости.

© Фото : Margot Schulman/ NDI Секретарь Мадлен Олбрайт, доктор Фил Ховард, Мария Ресса, сенатор Крис Мерфи и Марго Гонтар (Stopfake.org) на ужине по случаю вручения премии NDI 2017 Democracy Award в Вашингтоне © Фото : Margot Schulman/ NDI Секретарь Мадлен Олбрайт, доктор Фил Ховард, Мария Ресса, сенатор Крис Мерфи и Марго Гонтар (Stopfake.org) на ужине по случаю вручения премии NDI 2017 Democracy Award в Вашингтоне

Название мероприятия соответствовало имиджу награждаемых: " Дезинформация против демократии ". Если почитать, какую дезинформацию о России и российских СМИ распространял украинский Stopfake на протяжении последнего года , можно предположить, что награда от NDI — что-то вроде "Золотой малины" для СМИ, вручаемой за наиболее примитивное искажение правды. Однако если послушать, что при вручении награды говорила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, то выясняется, что американский "независимый" институт (на самом деле действующий на деньги налогоплательщиков США) всерьез посчитал, что украинские пропагандисты "борются против дезинформации", а не наоборот.

Stopfake — площадка, созданная весной 2014-го года якобы для "борьбы против кремлевской пропаганды". С тех пор она активно раскручивается за счет денег Сороса и ряда западных посольств и в своей деятельности не гнушается откровенной дезинформацией, которую легко проверить и опровергнуть. Иногда Stopfake грозно объявляет "российским фейком" реальную новость, затем забрасывает ее всевозможными ссылками с тем, чтобы в конце скромно… подтвердить информацию. Но чаще всего данная структура поступает еще примитивнее: выдает за "российскую пропаганду" сообщения украинских СМИ и фальшивки, штампуемые украинскими же производителями фейков. Если проанализировать большинство сообщений грантоедской структуры, получается, что практически все СМИ Украины — самые настоящие рупоры "кремлевской пропаганды".

"Не царское это дело" — проверять

Вот один из самых свежих примеров. "Российские и пророссийские СМИ распространили новость о том, что в Украине якобы уволят всех фельдшеров ради уменьшения затрат на медицину, а их места займут парамедики", — гневно обличает Stopfake, подкрепляя "обвинение" парой-другой ссылок на российские ресурсы. Которые, в свою очередь, честно сослались на первоисточник — заявление народного депутата Украины Игоря Шурмы с трибуны парламента. Видимо, местечковые пропагандисты ничего не слышали о западных стандартах свободы слова. Они основаны, в частности, на том, что слова, сказанные политиком публично, являются его ответственностью, а СМИ должны обеспечить доступ к подобной информации, потому как "народ имеет право знать".

Разбирая данное заявление, пропагандисты Stopfake даже не удосужились заглянуть в первоисточник — стенограмму выступления Шурмы от 8 ноября 2017 года. Потому что иначе разбирали бы не цитаты из других СМИ, а именно приведенные им факты. Депутат тогда сообщил, что решением Министерства здравоохранения Украины с 1 ноября 2017 года в системе неотложной помощи ликвидированы должности фельдшеров, которые заменили должностями парамедиков. Шурма указал на то, что функции парамедиков и фельдшеров значительно отличаются, а Минздрав вообще не обеспечил ко дню введения данного положения ни приведение его к Кодексу законов о труде, ни подготовку фельдшеров. Он пояснил , что, согласно КЗоТ, всех фельдшеров должны уволить с занимаемой должности и предложить им занять должность парамедика: "Но, в соответствии с утвержденными Министерством охраны здоровья изменениями к справочнику профессий, это невозможно, так как их квалификационные характеристики значительно отличаются".

Не ознакомившись со стенограммой, авторы Stopfake приписали парламентарию слова, которых он не произносил. Причем в первоначальных сообщениях новостных информресурсов Украины и (подчеркиваем) ссылавшихся на них российских СМИ подобные опечатки были еще оправданны — они ссылались на выступление Шурмы по горячим следам, "с голоса". А вот "борцы с российской пропагандой" писали об этом спустя три дня и вполне могли за это время свериться со стенограммой. Могли бы, но "не царское это дело" — перепроверять факты и цитаты.

© StopFake.org Кадр из программы StopFake news © StopFake.org Кадр из программы StopFake news

Минздрав Украины как "рупор российской пропаганды"

В качестве "опровержения российского фейка" пропагандисты ссылаются на сообщение Минздрава Украины, который задним числом пытается оправдаться за откровенно непрофессиональные действия: "Медики с соответствующим образованием и навыками автоматически занимают должности с новыми профессиональными названиями". Правда, тут же признается в своем ляпе: "На сегодня Министерство охраны здоровья Украины вместе со специалистами приводит в соответствие связанные с этими изменениями нормативно-правовые акты".

Обратим внимание на то, что данное заявление ведомства появилось вечером 8 ноября, уже после того, как Шурма поднял шум в Верховной раде. Тем самым министерство признало полную правоту депутата-оппозиционера: на момент 1 ноября, когда фельдшеры внезапно для себя перестали быть фельдшерами, нормы еще не были выработаны. Соответственно, тысячи людей, работающих в системе неотложной помощи, оказались вне правового поля (чем, собственно, и возмущался политик).

Если бы украинские пропагандисты действительно хотели бы докопаться до правды и фактов, а не имитировать работу ради западных премий, то не поленились бы выяснить, что дискуссия о замене фельдшеров парамедиками идет уже не первый год. И весьма удивились бы, узнав, что правоту Шурмы год назад подтверждала и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Чиновник тогда заявила, что "парамедики более образованные, чем нынешние фельдшеры" и что Украина только приступила к разработке программы их обучения, отправив в США аж двух специалистов. Можно представить, сколько времени уйдет на переобучение тысяч украинских фельдшеров, учитывая, что речь идет о разных специальностях и функциях.

Кризис открывает возможности

С чем же спорит Stopfake? Кого обвиняет? А самое главное — при чем тут "кремлевская пропаганда", если об этой проблеме написали едва ли не все украинские СМИ?

Вот за такую "качественную" работу американцы сегодня вручают премии. Награждают исключительно за то, что пропагандистская структура немыслимым образом притягивает к ложным обвинениям в фейках Россию.

"Каждый кризис открывает возможности", — высказалась на церемонии вручении соучредитель проекта Stopfake Марго Гонтар. Сложно поспорить: только в наше кризисное время столь примитивная, однобокая пропаганда оказалась востребованной на высоком уровне. В западных СМИ уже звучат призывы к руководству соцсетей использовать украинских "специалистов" для "борьбы с российской дезинформацией". Лучше не думать, какой будет эффект, если к подобным призывам прислушаются.