Стоп, это фейк! За что пропагандисты из Украины получили премию в США

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Американский Национальный демократический институт (National Democratic Institute — NDI) на церемонии в Вашингтоне вручил свою ежегодную награду украинской пропагандистской структуре под названием Stopfake. Площадка известна производством антироссийских фейков низкого качества. Почему американцы благоволят к создателям фальшивок из Украины — в материале РИА Новости.
Stopfake — площадка, созданная весной 2014-го года якобы для "борьбы против кремлевской пропаганды". С тех пор она активно раскручивается за счет денег Сороса и ряда западных посольств и в своей деятельности не гнушается откровенной дезинформацией, которую легко проверить и опровергнуть. Иногда Stopfake грозно объявляет "российским фейком" реальную новость, затем забрасывает ее всевозможными ссылками с тем, чтобы в конце скромно… подтвердить информацию. Но чаще всего данная структура поступает еще примитивнее: выдает за "российскую пропаганду" сообщения украинских СМИ и фальшивки, штампуемые украинскими же производителями фейков. Если проанализировать большинство сообщений грантоедской структуры, получается, что практически все СМИ Украины — самые настоящие рупоры "кремлевской пропаганды".
"Не царское это дело" — проверять
Вот один из самых свежих примеров. "Российские и пророссийские СМИ распространили новость о том, что в Украине якобы уволят всех фельдшеров ради уменьшения затрат на медицину, а их места займут парамедики", — гневно обличает Stopfake, подкрепляя "обвинение" парой-другой ссылок на российские ресурсы. Которые, в свою очередь, честно сослались на первоисточник — заявление народного депутата Украины Игоря Шурмы с трибуны парламента. Видимо, местечковые пропагандисты ничего не слышали о западных стандартах свободы слова. Они основаны, в частности, на том, что слова, сказанные политиком публично, являются его ответственностью, а СМИ должны обеспечить доступ к подобной информации, потому как "народ имеет право знать".
Не ознакомившись со стенограммой, авторы Stopfake приписали парламентарию слова, которых он не произносил. Причем в первоначальных сообщениях новостных информресурсов Украины и (подчеркиваем) ссылавшихся на них российских СМИ подобные опечатки были еще оправданны — они ссылались на выступление Шурмы по горячим следам, "с голоса". А вот "борцы с российской пропагандой" писали об этом спустя три дня и вполне могли за это время свериться со стенограммой. Могли бы, но "не царское это дело" — перепроверять факты и цитаты.
Минздрав Украины как "рупор российской пропаганды"
В качестве "опровержения российского фейка" пропагандисты ссылаются на сообщение Минздрава Украины, который задним числом пытается оправдаться за откровенно непрофессиональные действия: "Медики с соответствующим образованием и навыками автоматически занимают должности с новыми профессиональными названиями". Правда, тут же признается в своем ляпе: "На сегодня Министерство охраны здоровья Украины вместе со специалистами приводит в соответствие связанные с этими изменениями нормативно-правовые акты".
Если бы украинские пропагандисты действительно хотели бы докопаться до правды и фактов, а не имитировать работу ради западных премий, то не поленились бы выяснить, что дискуссия о замене фельдшеров парамедиками идет уже не первый год. И весьма удивились бы, узнав, что правоту Шурмы год назад подтверждала и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Чиновник тогда заявила, что "парамедики более образованные, чем нынешние фельдшеры" и что Украина только приступила к разработке программы их обучения, отправив в США аж двух специалистов. Можно представить, сколько времени уйдет на переобучение тысяч украинских фельдшеров, учитывая, что речь идет о разных специальностях и функциях.
Кризис открывает возможности
С чем же спорит Stopfake? Кого обвиняет? А самое главное — при чем тут "кремлевская пропаганда", если об этой проблеме написали едва ли не все украинские СМИ?
Вот за такую "качественную" работу американцы сегодня вручают премии. Награждают исключительно за то, что пропагандистская структура немыслимым образом притягивает к ложным обвинениям в фейках Россию.