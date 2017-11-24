"Сексуально неправильное поведение": железная логика безумия

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Простой эксперимент: открываешь любое флагманское издание демократов в США, смотришь на первый и главный из заголовков, вот хоть в Washington Post. И пожалуйста — "Президент Трамп и обвинения в сексуально неправильном поведении: полный список". Этот перечень пока состоит из 13 обвиняющих Трампа женщин (что-то мало). Рядом — материал о том, что охранников Белого дома во время недавней президентской поездки во Вьетнам незаконно отзывали для общения с "иностранными женщинами". И еще шесть-семь публикаций на ту же тему. Читать подобные материалы и давать на них ссылки необязательно — и так все ясно. Лучше попробовать подвести предварительные итоги "сексуального безумия", охватившего США, затем Великобританию и несколько других западных стран. Это действительно безумие, но в нем есть железная логика.

Некуда спрятаться

Итак, известная всем история с Харви Вайнштейном, гением Голливуда, возникла, скорее всего, случайно. Но дальше — никаких случайностей. То, что начиналось с больших проблем для демократов — а Вайнштейн был их другом и донором партии, пытаются обратить, конечно, против Трампа и республиканцев. А те отвечают.

© AP Photo / Laurent Cipriani Продюсер Харви Вайнштейн © AP Photo / Laurent Cipriani Продюсер Харви Вайнштейн

Итог: тотальная охота на ведьм мужского пола. Без разбора и даже без особой политики. С крахом карьер, увольнениями и даже самоубийством (пока одним, в Англии). Все домогались, а в лучшем случае трогали, шутили и смотрели не туда.

Попутно выясняется, что такое "сексуальные преступления". Это когда какая-то женщина сегодня решает, что общение с мужчиной в 80-е годы она все-таки имела не совсем добровольно. Или когда она заявляет, что кто-то где-то когда-то к ней прикасался. Или не так посмотрел, не то сказал. Доказательств не надо. Она просто подает в суд или делает заявление об этом — и человек уничтожен, ему некуда спрятаться. В итоге он заплатит ей деньги по досудебному соглашению, и это если повезет. Никакой презумпции невиновности, никакой защиты. Земля свободных, что вы хотите. Правда, есть тенденция — теперь уже мужчины начали обвинять женщин в том же. Война есть война.

Еще одно из серии "чего мы не замечаем". Потеснились бесконечные медиафейки о "русском вмешательстве". Раньше об этом было по нескольку материалов в день во всех ключевых демократических СМИ. Сегодня пишут о приставаниях и домогательствах — опять же по нескольку материалов в день. Хотя это, возможно, временное явление. Домогательства "русскому следу" не так уж и мешают.

Теперь то, чего мы совсем не замечаем: у этой массовой истерики появились очень конкретные юридические последствия. Речь идет о стандартных для корпораций и прочих компаний документах о неразглашении, когда сотрудники обязуются не выносить за пределы компании вообще никакую информацию, в частности и о том, какой мужчина кого случайно задел в лифте. Всеобщая стандартная практика.

Такое неразглашение абсолютно необходимо попросту для того, чтобы компании и производства могли работать. До них практика была стандартной: надо скинуть старшего менеджера — женщина пишет на него донос и занимает его место.

И вот теперь феминистские организации очень грамотно идут в атаку на этот последний бастион нормальности. Это больше, чем межпартийная борьба. Это часть идущей еще с 90-х годов не очень тихой революции, по сути, уничтожающей западное общество, каким мы его знали в светлую эпоху 80-х, когда коллективно мечтали к нему присоединиться.

Заметим, что в России, Китае, Индии и прочих цивилизованных странах подобного почти не происходит — земляне смотрят на американское безумие домогательств с юмором или брезгливостью.

© AP Photo / Damian Dovarganes Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США © AP Photo / Damian Dovarganes Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США

Мужчины и женщины должны враждовать

Погрузимся в дебри идеологических битв и просто философии. На днях я посетил сайт, где речь шла о Франкфуртской философской школе. Это очень много людей и много десятилетий истории, но на сайте говорили о тех философах, которые из Франкфурта переместились в США и создали там идейные основы для "троцкистской" революции, которая успешно и идет с опорой прежде всего на партию демократов и прочих либералов. И вот одна из тактических целей этой революции — "разрушить традиционные отношения между мужчинами и женщинами".

Для этого следует нападать на "авторитет отца", да и вообще отрицать роли отца и матери, лишать семью права на воспитание детей. Ликвидировать разницу в воспитании девочек и мальчиков. Отменить все формы мужского доминирования, в частности в армии. Объявить женщин "угнетенным классом", а мужчин — угнетателями.

Общая идея обсуждаемого на сайте "франкфуртского" философа Мюнценберга (но он такой не один) — создать на Западе представление о том, что современное общество полностью коррумпировано, вести перманентную культурную революцию, уделять особое внимание массмедиа, сексуальной сфере и поп-культуре. Вот вам и Голливуд с Вайнштейном.

Да, а сайт, обо всем этом панически сигналящий, вообще-то католический. Посещая его, начинаешь понимать, почему католики сейчас по-другому смотрят на сближение с православными: если под ударом вся двухтысячелетняя христианская цивилизация, то богословские расхождения можно временно отложить.

© AP Photo / Andres Kudacki Протесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейн. 13 октября 2017 © AP Photo / Andres Kudacki Протесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейн. 13 октября 2017

По факту не только феминистские, но и прочие "группы ненависти" заняты одним — раскалывают собственные общества. Причем так, чтобы никто не увернулся. От расовых проблем еще можно (теоретически) на время скрыться в своем квартале, где живут такие же, как вы. Но когда раздувают ненависть между мужчиной и женщиной (верящими в климатическую катастрофу и не верящими, курящими и некурящими, толстыми и спортивными, потребляющими сахар или кукурузный сироп — список бесконечен), то попробуй увернись. Ты или мужчина, или женщина. Хотя с изобретением третьего пола и многого прочего для кого-то появилась надежда.

Возвращаясь к нашим домогающимся: дело не совсем в Трампе и не в списке его предполагаемых жертв. И не в столпе демократической партии Харви Вайнштейне. Конечно, Трамп, точнее его избиратели, резко порушили планы шедшей в западных обществах "культурной революции", поэтому они всем скопом должны быть морально уничтожены. И конечно, нельзя допустить хоть какое-то сближение "другой Америки" с Россией, Китаем, Индией и прочими нереволюционными обществами.

И кстати, если в российских краях вы встретите персонажей, говорящих на странном языке ("сексизм", "харассмент", "гендер"), помните, что именно такие люди превращают жизнь американца или британца в полный ад. Посмотрите на них внимательно и хорошо их запомните. А насилие — не наш метод.