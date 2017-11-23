Простите за так называемое Бородино. Исторический фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Постоял на Красном холме, близ деревни Ивановка. Был опечален увиденным. Смотрел на обелиск, увенчанный золотым шлемом с крестом, поставленный в честь так называемой "Куликовской битвы", и думал — сколько же тут погибло невинных ордынцев, которые просто хотели мирной жизни на территории Тульской области.



© РИА Новости / Георгий Зельма Перейти в фотобанк Была ли Великая Отечественная: о невинно умученном солдате вермахта

Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья получила информацию, что Булат умер от удара тяжелой палицей по голове, когда так называемый "засадный полк" русских внезапно выскочил из леса. Это чрезвычайно огорчило меня.

Еле сдерживая слезы, стоял на Можайском шоссе — остатке старой Смоленской дороги, по которой отступала французская армия после того, как Наполеон понял, что Москва очень дорогой город. Бешеные цены на жилье, дорогие магазины и грабительский курс в обменниках оставили императора без валюты всего за месяц. Его письма из Кремля к своей жене и сестрам были наполнены тоской по родному дворцу и родные не теряли надежды скоро увидеть его здоровым и веселым.

Французы отходили по старой Смоленской дороге, вытянувшись в одну линию, оставляя на обочинах тысячи тел невинно замерзших солдат, которые хотели жить мирно и не хотели воевать.

© Public domain Отступление Наполеона из Москвы © Public domain Отступление Наполеона из Москвы

Эта история тронула меня, я узнал биографию одного французского солдата и погрузился в то сложное военное время.

Жан Дюбуа был одним из четырехсот тысяч французских солдат, которых так называемый "фельдмаршал Кутузов" довел до смерти невыносимо тяжелыми условиями.

Только десять тысяч вернулись домой. Жана среди них не было. Долгое время родные считали, что он устроился шеф-поваром во французском ресторане в Москве, и только в прошлом году семья получила информацию, что он трагически погиб от удара поленом по голове, когда пытался украсть курицу в какой-то богом забытой русской деревеньке. Деревня была настолько русской и отсталой, что ее жители даже не слышали таких имен, как Вольтер, Мольер и Юбер де Живанши, что чрезвычайно огорчило меня.

Продолжая погружаться в историю, я был удивлен и опечален тем, сколько невинных людей сложили свои головы в так называемой "России". Сколько шведов, турок, поляков и немцев, оказывается, хотели жить мирно и не хотели воевать.

Если мы действительно хотим быть частью цивилизованного мира, то нам нужно за это платить и каяться, каяться и платить.

Тут еще узнал, что мы французский фрегат-"невидимку" засекли, едва он стал поднимать якорь у родного причала, а его командиру на номер, который знала только его любовница, пришло сообщение: "У вас там небольшая царапина по левому борту, а вообще — семь футов вам под килем, дорогой Франсуа! Ракетчики ВС России".

И это тоже огорчило меня до невозможности. Надеюсь, мы заплатим и за это.