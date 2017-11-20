Французский "фрегат-невидимку" заметили в Черном море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ракетный "фрегат-невидимка" ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря. Соответствующая информация и фотографии появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.
Toulon based La Fayette class @MarineNationale frigate Guépratte F714 transited Bosphorus & entered Black Sea at dusk 15:00Z pic.twitter.com/E65gZpLaYJ— Yörük Işık (@YorukIsik) 19 ноября 2017 г.
Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз фрегат класса La Fayette побывал там в марте текущего года. Он посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях.