Ось порядка: о чем договорились Россия, Иран и Турция

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
На саммите в Сочи Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали будущее послевоенной Сирии.
Вакуум ответственности
Москва же, фигурально говоря, призывала выстраивать не антагонистические "оси добра и зла", а партнерские "оси порядка". То есть кооперироваться на региональном уровне для того, чтобы совместно поддерживать стабильность и поступательное развитие в своих регионах. Такова, по мнению Москвы, и должна была быть структура многополярного мира.
Россия многократно предлагала США создать такую структуру, даже соглашалась с особой ролью Вашингтона в ней (в свое время была популярна концепция "региональных шерифов", которым слабеющие США доверили бы региональные дела). Однако американцы отказались, а за ними воздержались и другие.
Этот триумвират по праву "победителей ИГ* и Нусры*" будет определять лицо послевоенной Сирии.
В этом плане очень любопытно, что в совместной декларации по итогам саммита отсутствует одно важное слово — Женева. Высокие договаривающиеся стороны решили, что "Астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии". Тем самым они не только подчеркнули тот факт, что судьба страны будет решаться именно в Астане (где собираются реальные полевые командиры), а не в Женеве (точке сбора политических эмигрантов, называющих себя представителями сирийского народа). Они также дали понять, что судьбу эту будут решать спонсоры Астанинского формата (Россия, Турция и Сирия), а не Женевского (откуда исключены Турция и Иран, а включены США, Европа и Саудовская Аравия).
Судьба побежденных
Найдется ли для них местечко теперь? Готовы ли Москва, Тегеран и Анкара расширить свой клуб победителей? Судя по всему, на этот счет мнения членов сочинской встречи разделились.
Москва не возражает — Путин хочет создать в Сирии баланс сил и баланс интересов. Не случайно перед встречей в Сочи он разговаривал с представителями сирийского отделения "оси добра" — главами США, Израиля, Саудовской Аравии, а также Катара и Египта. Однако категорически против такой идеи выступает Иран, который, по словам президента Роухани, хочет "положить конец иностранному вмешательству и навязыванию чужого мнения народу Сирии".
Что касается Эрдогана, то его позиция скорее ближе к иранской, чем к российской. Особенно на фоне серьезного конфликта между Турцией и странами Запада, а также соперничества с Саудовской Аравией за влияние на Идлиб. Эрдоган соглашается с тем, что основной пакет акций Сирии уйдет иранцам, но не готов делиться своей малой долей в виде влияния на часть сирийских суннитов ни с Западом, ни с Заливом.
Банду геть
Лидеры триумвирата до сих пор не разрешили всех противоречий и по внутрисирийским процессам. Да, они согласились с тем, что создание зон деэскалации является делом сугубо временным. Подчеркнули, "что ни при каких обстоятельствах создание упомянутых зон деэскалации или какая бы то ни было политическая инициатива по урегулированию сирийского кризиса не должны подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики". Ну и добавили, что судьбу послевоенного устройства Сирии должны оформить сами сирийцы на переговорах между Дамаском и оппозицией.
Как известно, последняя выступает категорически против участия курдов в переговорном процессе, и Эрдоган еще раз подчеркнул это в ходе саммита. "Исключение террористических элементов, которые покушаются на национальную безопасность нашей страны, на политическое единство и территориальную целостность Сирии, будет являться приоритетом нашей страны, — заявил он. — Если мы выражаем приверженность территориальной целостности Сирии, а также политическому единству Сирии, мы не можем видеть в качестве легитимного игрока кровавую банду, которая старается разделить страну".
Однако Москва продавливать Анкару не спешит. Прекрасно понимая колоссальную важность для Турции этого вопроса и осознавая незначительность его для интересов Москвы, российский президент может "продать кирпич" курдской проблемы за большую цену. Куда, возможно, войдет не только признание Эрдоганом легитимности Асада, но и другие бонусы для Кремля. Кроме того, курды в последнее время ведут себя нехорошо: захватывают под носом у армии Асада нефтеносные территории к востоку от Ефрата, идут на откровенный сговор с ИГ*, да и в целом действуют по указке американцев. Поэтому в Кремле не возражают против того, чтобы курды какое-то время просуществовали в изоляции и под угрозой турецкой атаки.
Тем временем "Вашингтон пост" сообщает со ссылкой на анонимных американских чиновников, что США намерены создать в контролируемых преимущественно курдскими "сирийскими силами обороны" некие "параллельные местные органы власти". Цель очевидна — закрепиться хотя бы на севере страны, чтобы в будущем если не диктовать свои условия, то хотя бы участвовать в переговорах с "осью порядка" на равных.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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