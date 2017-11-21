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Сирийский триумвират: о чем будут договариваться Путин, Эрдоган и Роухани

12:4421.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТанк Т-72 Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фотоТанк Т-72 Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Двадцать второго ноября в Сочи пройдет трехсторонний саммит лидеров России, Ирана и Турции. Триумвират должен будет согласовать судьбу и облик послевоенной Сирии.

Самоисключенные

Весь мир сейчас твердит о том, что решение сирийской войны должно быть не только военным, но и политическим, на основе компромисса между противоборствующими сторонами. И под "сторонами" имеются в виду не только правительство Асада и различные группировки "умеренных отрезателей голов" — то есть рукопожатной оппозиции — внутри Сирии. Компромисс должны найти и внешние акторы, прямо или опосредованно участвующие в сирийской гражданской войне. Прежде всего Россия, Турция, Иран, США, ЕС, Израиль, Катар и Саудовская Аравия.

Однако так уж получается, что большая часть этих государств сама выключила себя из конструктивного переговорного процесса.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Востоковед: Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета
Вашингтон, например, попросту потерялся. Исходящие оттуда противоречивые сигналы (готовность противостоять Ирану и в то же время сдача иракских курдов, поддержка территориальной целостности Сирии и в то же время заявления министра обороны Мэттиса о том, что там могут на какое-то время остаться американские войска) показывают, что самая сильная держава в мире не имеет внятной стратегической концепции относительно сирийских и вообще ближневосточных дел. В результате "США упустили стратегическую инициативу, и сегодня в Белом доме не могут найти те форматы своего участия в сирийском конфликте, которые бы вывели их на политическое присутствие во всем этом процессе", — говорит член комитета по международным делам сената США Игорь Морозов.

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны США Джеймс Мэттис стоит перед картой Сирии и Ирака в Пентагоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны США Джеймс Мэттис стоит перед картой Сирии и Ирака в Пентагоне

Ближайший соратник США — Израиль — тоже мечется. С одной стороны, Тель-Авив рад, что Асад остается у власти (его потенциальными сменщиками были бы напялившие пиджачки исламские террористы, а израильтянам хватает подобного добра в Рамалле в лице руководства Палестинской Автономии). Но с другой стороны — израильтяне очень обеспокоены тем, что вместе с Асадом остается Иран. И не просто остается, а усиливает свои позиции. Именно Исламскую Республику израильтяне считают сейчас своим ключевым врагом на Ближнем Востоке. Но остановить ее в Сирии не имеют возможности. В мирных переговорах между арабами израильтяне по понятным причинам не участвуют, и лишь выражают свое отношение к процессу через регулярные ракетно-бомбовые удары по дислокации иранских или проиранских подразделений в Сирии (той же "Хезболлы").

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Турция продолжает переброску военной техники в Идлиб
Что же касается Саудовской Аравии, то она попросту опоздала. Долгое время Москва уговаривала Эр-Рияд набросить поводок на просаудовские группировки и привести их за стол переговоров, однако саудовцы делали ставку на продолжение гражданской войны, поскольку видели ее элементом своего противостояния Ирану. В результате Королевство Саудовская Аравия (КСА) оказалось в изоляции — ее группировки обескровлены, а та, которая еще что-то из себя представляет ("Джебхат ан Нусра"*) исключена из политического процесса по причине того, что она является прошедшей ребрендинг "Аль-Каидой"*. Попытки убедить Путина приподзакрыть на это глаза и впустить "Нусру"* на Астанинские переговоры закончились, по всей видимости, неудачей. Россия — не Америка, и с террористами у нее лишь один разговор — ракетно-бомбовый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкУничтожение ВКС России командования "Джебхат ан-Нусра"*. 5 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение ВКС России командования "Джебхат ан-Нусра"*. 5 октября 2017

Что же касается ЕС и Катара, то первому актору сейчас нет особого дела до Сирии — других проблем достаточно. Главный интерес Брюсселя в том, чтобы больше не было волны беженцев, уже сыгравшей в пользу европейских правых националистов. А Катар слишком занят дипломатическим конфликтом с Саудовской Аравией. Тем более его ставка в Сирии — поддержка ИГ — уже окончательно и всеми бита. Главное для эмирата теперь избежать ответственности за эту ставку.

Быстрая победа

Именно поэтому многие эксперты говорят, что лицо Сирии сейчас определяют три внешних актора, у которых есть стратегия, четкое понимание своих национальных интересов и готовность эти интересы защищать. А именно Россия, Иран и Турция. Некоторые эксперты уверяют, что вышеозначенный триумвират даже собирается делить Сирию между собой, и это отчасти так — именно Москва, Анкара и Тегеран будут решать, где, как и чьи интересы на сирийском пространстве будут соблюдаться.

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Эксперт: саммит лидеров РФ, Турции и Ирана может дать весомые результаты
Собственно, позиция России на саммите очевидна — Путин едет в Сочи за приближением российской победы в Сирии. И речь не о военной победе над ИГ* (отнять которую может лишь внешнее американское вторжение, которое маловероятно), а политической. России нужно максимально быстрое достижение политического компромисса между сирийскими группами (а значит, стоящими за ними внешними силами) для того, чтобы получить статус государства, которое может не только вбивать террористов в песок, но и играть роль эффективного и беспристрастного посредника в деле разрешения региональных конфликтов. То есть статус, который вплоть до последнего времени узурпировали Соединенные Штаты.

Да, некоторые скажут, что ради этого статуса Москва приносит долгосрочность в жертву скорости — задачей Кремля является не Вечный мир в Сирии, а краткосрочный или, в лучшем случае, среднесрочный внутриполитический компромисс. И они будут правы, что еще раз доказывает прагматизм российской стороны.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017
© REUTERS / Presidential Palace/Murat Cetinmuhurdar
Африн должен быть очищен от сил самообороны курдов, заявил Эрдоган
Кремль не берет на себя невыполнимые задачи в виде построения устойчивой демократии на Ближнем Востоке или же окончательного решения суннитско-шиитского гражданского конфликта. Также Москва не собирается здесь и сейчас распутывать сложносоставные клубки противоречий по линии Израиль — Иран, Саудовская Аравия — Иран, Иран — Турция, Турция — Саудовская Аравия и так далее, которые в будущем обязательно приведут к новым конфликтам на периферии, в том числе и сирийской. Россия стремится лишь к прекращению гражданской войны здесь и сейчас.

Даже эта ограниченная задача является весьма непростой. В том числе и потому, что для завершения гражданской войны Кремлю нужно найти некий модус вивенди между интересами внешних игроков. В Москве Путин говорил с королем Салманом о саудовских интересах, с Нетаньяху он регулярно обсуждает израильские, во Вьетнаме от Трампа услышал американские. В Сочи же российский президент попытается договориться с Эрдоганом и Роухани.

Нужен баланс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет в Сочи за дружбой. Ему нужно, чтобы Москва поддержала Анкару, причем не только в Сирии, но и в мире.

"Турция сейчас переживает комплексное осложнение отношений с США и НАТО. Поэтому Эрдоган поехал в Сочи за своей безопасностью. Он заинтересован во всестороннем улучшении отношений с Москвой — и в области торговли оружием (система С-400), и в ядерном сотрудничестве (станция "Аккую"), и на сирийском треке", — говорит РИА Новости директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

© AFP 2017 / George OurfalianБойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции
© AFP 2017 / George Ourfalian
Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

На сирийском треке Эрдогану нужна, прежде всего, не отставка Асада, а ослабление курдов. Как дипломатическое (через гарантии невключения их в дипломатический процесс, а еще лучше — признание террористами), так и военное (добро России на проведение турецкой армией военной операции против курдских формирований, прежде всего в отрезанном от остальной курдской территории Африне). Анкара дает понять, что не приемлет любой вариант курдской послевоенной автономии, поскольку эта автономия будет угрожать территориальной безопасности самой Турции.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Урегулирование в Сирии запуталось в разногласиях, считают эксперты
Кроме того, Анкаре важно получить гарантии дальнейшего участия в остальных сирийских делах — напомним, что Турция находилась в лагере противников Асада и признала свое поражение лишь при условии того, что Россия и Иран пустят ее в совет директоров компании "Создание послевоенной Сирии". Сейчас турецкое руководство не уверено, что эти гарантии будут выполнены — в частности, "Эрдоган больше всего боится договоренности России и США за его спиной", — говорит Владимир Аватков. Особенно по курдскому вопросу. Именно этим обусловлена, например, крайне жесткая реакция Анкары относительно вьетнамского меморандума между Путиным и Трампом. Там прописан приоритет женевского переговорного процесса (где у Турции позиции слабые) над астанинским (в котором Анкара играет одну из трех главных скрипок).

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: хорошие отношения России и Турции определяют ситуацию в регионе
Россия понимает запросы турецкой стороны, но пока не спешит их удовлетворять. "Главной задачей российской дипломатии является осознание реальных мотивов Эрдогана. Что стоит за его желаниями — стремление выбить себе дивиденды, как он любит делать, или же готовность к реальному дрейфу (от Запада к России. — Прим. ред.)? Если второе, то это его желание нужно всячески поддерживать. Если же Эрдоган просто хочет поторговаться, то тогда нужно подходить к этому торгу жестко, как мы это умеем", — говорит Владимир Аватков. Впрочем, сам факт торга уже играет на руку Москве. Например, на том же курдском треке — отжавшие по приказу США земли к востоку от Ефрата курды начинают осознавать, что не надо было впустую злить Россию.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 13 ноября 2017

Сирия не резиновая!

Президент Ирана Хасан Роухани едет на саммит за признанием. В Тегеране считают (и небезосновательно), что смыслом развязанной Западом и Заливом гражданской войны в Сирии было вышибание этой страны из иранской сферы влияния. И теперь, коль Иран победил, то он вполне может взять на вооружение формулу галльского вождя Брана — "горе побежденным". В частности, он считает, что не обязан искать компромиссы с этими побежденными (за исключением, пожалуй, Турции, которая уже и не совсем побежденная). И в этом — одно из основных разногласий между Тегераном и Москвой, стремящейся к достижению общего баланса.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : SANA
Эрдоган предложил США и России вывести свои войска из Сирии
Так, иранцам не нравится стремление России учитывать израильские интересы в Сирии. Между Москвой и Тель-Авивом уже действует секретное соглашение относительно хода войны. Израильтяне не мешают россиянам бороться с терроризмом, а россияне не мешают израильтянам наносить ракетно-бомбовые удары по "Хезболле" в том случае, если в ходе этой борьбы ливанской группировке перепадает серьезное российское оружие и/или бойцы этой группировки (а также иранские подразделения) оказываются вблизи Голанских высот. Это иранцы со скрипом, но терпели. Сейчас же израильские власти хотят заключить секретное соглашение относительно мира. Соглашение, в котором Россия каким-то образом гарантирует отсутствие иранских военных объектов рядом с Голанами или же возьмет на себя обязательство ограничить иранское влияние в Сирии.

© AFP 2017 / Jalaa MareyДым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС
© AFP 2017 / Jalaa Marey
Дым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС

Боевики террористической группировки Исламское государство*. Архивное фото
© AP Photo
Генерал КСИР заявил о победе над ИГ* в Ираке и Сирии
Также иранцам очень не нравятся контакты между россиянами и саудовцами. В Иране уверены в том, что его заклятого врага Саудовскую Аравию (в отличие от пока еще не заклятого — Турции) нужно оставить в лагере проигравших и вообще выключить из сирийских дел. Тем более что Эр-Рияд, по мнению Тегерана, ничего не делает для приближения политического решения сирийской гражданской войны. "Мы работаем с турецкими и российскими партнерами для укрепления достигнутого в Сирии перемирия, а также готовимся к инклюзивному диалогу с сирийцами. А КСА — вот ирония — обвиняют Иран в дестабилизации ситуации, а сами в то же время подпитывают террористов, ведут войну против Йемена, продолжают блокаду Катара и разжигают кризис в Ливане", — говорит иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Попытки Саудовской Аравии консолидировать оппозицию перед Женевой (соответствующие переговоры между различными оппозиционными платформами на днях стартуют в саудовской столице) объясняются, по мнению иранцев, лишь желанием саботировать реальный переговорный процесс в Астане.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017
© AFP 2017 / Adem Altan
"Кучу долларов дали": Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ*
Россия с уважением относится к заявлениям иранских партнеров о том, что "Сирия не резиновая", но не спешит с ними соглашаться. И не только потому, что отсутствие широкого политического компромисса между внешними игроками отдалит дипломатическое решение сирийского конфликта, а значит, и российскую победу. И даже не потому, что отсутствие учета интересов третьих стран приведет к их отказу вкладывать деньги в восстановление Сирии. По мнению некоторых экспертов, Кремлю просто не нужно иранское доминирование на этой территории. Ведь при таком сценарии Россия с ее базами и интересами рано или поздно будет из Сирии вытеснена. А вот если там будет баланс сил и политическая конкуренция между различными игроками, то тогда и лишь тогда Москва будет желанным партнером для всех стран. И не только региональных, и не только в Сирии.

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