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Обвиняй Россию: Запад не видит проблемы с RT, но возмущен ответом России

13:2017.11.2017
(обновлено: 13:24 17.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтудия телеканала RT в МосквеСтудия телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Принятые Госдумой поправки к Закону об информации о том, что зарубежные СМИ в России могут признать "иноагентами", вызвали на Западе ожидаемую реакцию. Москву обвинили в "притеснении свобод". Некоторые авторы пока еще упоминают в своих материалах, что действия российских властей — ответ на агрессивные действия США в отношении телеканала RT, а другие уже "забыли", с чего все началось. Уверен, что не пройдет и пары месяцев, как западные СМИ дружно будут писать о "преследовании свободы слова в России", вообще не упоминая о предыстории.

Не виноватые мы

Если резюмировать комментарии западных политиков и "говорящих голов", то они сводятся к риторическому вопросу: "А нас за что?" Американские сенаторы, так долго лоббировавшие репрессивные санкции против RT, теперь намекают на то, что Россия не имела права действовать симметрично. Так, Джон Маккейн заявил: "RT и телевизионные сети, подобные "Голосу Америки", "Радио "Свободная Европа" / "Радио "Свобода", CNN и BBC, неравноценны".

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Антонов назвал ситуацию с RT в США недружественным шагом
С этим не поспоришь, RT действует гораздо более профессионально и не опускается до такой однобокой примитивной пропаганды, которую в последнее время позволяет себе CNN (о "Голосе Америки" я вообще промолчу). И зрительская оценка тому подтверждение: если показатели RT стабильны, то аудитория CNN падает катастрофически.

Но все же понимают, что Маккейн говорил о другом — о том, что американские СМИ ведут "честную журналистскую работу", а российские якобы занимаются "политической пропагандой". Разумеется, если сенатору не нравится, что он слышит на RT, это, безусловно, должно считаться "пропагандой".

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне

Американскую "священную корову" не трогать

Одним из самых активных критиков поправок к закону стала Германия. Немцы выступили против "навешивания ярлыков иноагентов" в России. Позвольте, а где же голоса немецких защитников свободы слова против навешивания такого же ярлыка на RT в США? Почему критикуют только ответные меры?

Пленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ЕР надеются, что немецкие СМИ не попадут под закон об иноагентах
Больше всего спикеров всех мастей из Германии встревожило, что признать иностранным агентом могут теперь медийную компанию Deutsche Welle (DW). На это еще до принятия поправок намекнул депутат Госдумы Андрей Исаев. Отвечая на вопрос DW, он пояснил, что до тех пор, пока Германия не начнет ограничительных действий относительно российских медиа, аналогичные меры по отношению к немецким СМИ вводиться не будут: мы вас просто предупредили на будущее.

Тем не менее в Берлине бурно обсуждают перспективу статуса "иноагента" для DW. Handelsblatt пишет: "Это будет не первый раз, когда европейская компания, помимо своей воли, окажется между двух огней в борьбе Соединенных Штатов и России". Вместе с тем не сообщает читателям, какие ограничения на работу DW будут наложены в случае признания ее иностранным агентом. Потому как если объяснять, придется заодно рассказать, почему Германия не видит ничего предосудительного в аналогичных мерах, принятых властями США против RT.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"

"Увы, это типично для нынешних российских властей. Создаются законы, которые при желании можно применять против неугодных, такой инструмент для наказания в определенных ситуациях", — заявил эксперт аналитического центра DGAP Штефан Майстер. Почему же типично для российских властей? Это американская практика в отношении RT. У нас пока ни одно СМИ не названо "иноагентом". Если сам инструмент порочен, может, правильнее тогда осудить его в повсеместно? Нет, американскую "священную корову" немецким экспертам пинать не положено.

Представитель германского МИД Райнер Бройль тоже возмущен: "Для немецкого правительства свобода слова и свобода прессы имеют большое значение. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу слова…

Неприемлемо накладывать подобные ограничения на международные СМИ".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян: дату регистрации RT иноагентом стоит сделать Днем свободы прессы
Вспомнили о российской Конституции. Интересно, знает ли герр Бройль, что Конституция США вообще запрещает правительству каким бы то ни было образом вмешиваться в работу средств массовой информации и тем более ограничивать их действия? Однако решением относительно RT Вашингтон фактически выводит телеканал из категории СМИ, приравнивая его к политическим лоббистам. Требование регулярно обнародовать сведения о финансовых операциях создает предпосылки для недобросовестной конкуренции со стороны других каналов, оперирующих на рынке. Где критика МИД Германии с отсылками к американской Конституции? Почему мы видим лишь филиппики в адрес России?

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили телеканала RT

DW как организатор акций российской оппозиции

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами?
Результаты

  • 31.8%

    Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

  • 52.0%

    В этот список нужно внести все иностранные СМИ

  • 8.5%

    Достаточно ужесточить правила аккредитации

  • 7.7%

    Не вижу смысла ограничивать их деятельность
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Один из главных "аргументов", оправдывающий очевидные двойные стандарты, — заявления насчет того, что RT якобы "вмешивается во внутренние дела других стран" и "распространяет пропаганду", а западные СМИ просто освещают события, как положено журналистам. Причем первый тезис не подтверждается ничем (зачем, если Запад уже сам себя убедил, что российский телеканал может склонить чашу весов на выборах в США и референдуме в Британии). А по поводу пассажей о "профессиональной журналистике" в исполнении зарубежных русскоязычных рупоров критики поправок вообще сказать ничего не могут. Спроси Маккейна, почему он не считает Русскую службу "Голоса Америки" орудием довольно примитивненькой пропаганды, или уточни у немецких защитников DW, вмешивается ли она в дела России, — ответа не будет.

© AFP 2017 / Marius Becker/ dpaЗдание Deutsche Welle в Бонне, Германия
© AFP 2017 / Marius Becker/ dpa
Здание Deutsche Welle в Бонне, Германия

Хотя кто, как не DW, является одним из ярких примеров того, как западные СМИ пытаются грубо вмешаться во внутриполитические процессы в России. Никого не смущает, что в качестве "экспертов" там выступают фактически только оппозиционеры, альтернативной точки зрения нет. К слову, в отличие от RT, куда постоянно приглашают самых разных экспертов, включая жестких критиков России.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комитет защиты журналистов осудил притеснение RT со стороны Вашингтона
Во время незаконных акций оппозиции 7 октября этого года Deutsche Welle едва ли не прямо выступила в роли организатора и координатора митингов, анонсируя их. Дошло до того, что после новости о применении полицией методики для распознавания лиц в местах массовых скоплений DW начала публично инструктировать, как не попасть в объектив. Рекомендации давали буквально за день до акций. Можете представить, какой шум поднялся бы на Западе, если бы RT подобным образом начал инструктировать участников американских или немецких антиправительственных протестов, подталкивать их к прямому правонарушению и неповиновению правоохранителям? Но главное — всегда и во всем винить Москву. По поводу или без.

 

 

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