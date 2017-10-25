Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В Европе появился свой собственный вариант украинского сайта "Миротворец" — список неугодных людей, которых следует травить и подвергать остракизму. Попасть в ряды "врагов народа" очень просто. Надо только засветиться в сюжетах российского телеканала RT. В данный момент в базу данных сайта внесены 2326 человек, один знаменитее другого. Среди них есть даже далай-лама.

Правозащитники смолчали

Проект был создан пражским "экспертным" центром Evropské hodnoty, или "Европейские ценности". Сам центр гордо представляет базу как список "полезных идиотов Кремля на Западе" . Да-да, далай-лама тоже отнесен к "идиотам", а также огромное число политиков, ученых мирового уровня, журналистов, экспертов, звезд кино и спорта. Ты даже мог ругать там Кремль и российскую политику, но раз засветился на RT — все, ты уже "полезный идиот".

В принципе, подобный тренд мы наблюдаем в последнее время в разных странах Запада. Британская The Times инициировала кампанию осуждения своих политиков и звезд за появление на RT. А не так давно министр иностранных дел этой страны Борис Джонсон обрушился в парламенте на лейбористов за то же самое. Чем вызвал гомерический хохот в британской прессе, учитывая, что консерваторы на RT появляются ненамного реже, а всего за несколько недель до гневного спича Джонсона на этом же канале выступал его отец.

Смех смехом, но представьте, что поднялось бы на Западе, если бы какой-нибудь российский министр призвал к прямому бойкоту того или иного СМИ. Сколько бы гневных петиций мы бы получили уже от всех европейских учреждений и правозащитников. А в данном случае — ничего, правозащитники смолчали.

Антироссийская одержимость спонсируется налогоплательщиками

Как бы "независимый" центр "Европейские ценности" был создан в 2005 году и позиционирует себя как "институт, защищающий либеральную демократию". Своей основной ценностью ЕЦ считает "свободную, безопасную и процветающую Чешскую Республику в Центральной Европе как интегральной части Запада".

Достаточно посмотреть на названия основных проектов центра, чтобы понять его зацикленность на России: "Вмешивается ли Россия в выборы в Чехии, Австрии и Венгрии?", "Kremlin watch", "Кремлевская платформа для полезных идиотов", "Обзор контрмер Евросоюза в отношении кремлевских подрывных операций", "Как Чешская Республика стала одним из европейских лидеров в противостоянии российской дезинформации", "Как европейским демократиям противостоять российской агрессии?", "Как Кремль контролирует главные российские СМИ". Это ли не одержимость Россией и Кремлем?

Судя по последнему финансовому отчету ЕЦ, 66% поступлений в бюджет этого центра сделали частные доноры. Правда, в разряд "дарителей" были также включены и фонды, финансирующиеся в основном государственными структурами. Третьим по величине вкладов донором ЕЦ стал пресловутый фонд миллиардера Джорджа Сороса Open Society. Значительным спонсором является организация "Американские друзья Чешской Республики", основной миссией которой, по идее, должно являться развитие "отношений Чехия — США".

При этом треть официальных доходов центра — это поступления от государственных структур вроде Европарламента, Еврокомиссии, правительства и МИД Чехии. То есть все эти антироссийские изыскания производятся за деньги европейских налогоплательщиков.

Трудно сказать, кто именно оплатил европейский аналог "Миротворца", но, судя по оперативному финансовому отчету центра, последний крупный платеж поступил от посольства США в Чехии.

Чехи запутались: RT не влияет ни на что или влияет на все?

А теперь о самом докладе. Он переполнен жаргонными словечками и скандальными утверждениями. Например, в докладе говорится, что Трамп имеет "приятельские отношения (chumminess) с Путиным". А посольство США, спонсировавшее эту "аналитику", знает об этом "приятельстве"?

Авторы доклада постоянно оценивают влияние RT на западное информпространство по шкале "от минимального до умеренного". И в корне не соглашаются с нашумевшим докладом американских спецслужб, в котором российский телеканал назван чуть ли не самым влиятельным в мире. А потому пражские аналитики дают мудрый совет: мол, надо полностью игнорировать RT, не замечать его, не цитировать. Погодите, так разве ваш доклад — это не привлечение внимания к телеканалу? Если тот столь невлиятелен и его нужно игнорировать, зачем же вы тогда взяли средства спонсоров и вбухали их в анализ эфира канала, который нужно просто "не замечать"?

Противоречия содержатся порой в соседних абзацах, в предложениях, следующих одно за другим. К примеру, чешские "аналитики" с пафосом утверждают, что до сих пор "США отставали на несколько шагов от Европы в понимании российской дезинформации и противостоянии ей". Но теперь-то понимание этого пришло, теперь-то они занялись этим кошмарным RT, якобы вмешавшимся в американские выборы. И тут же рассказывают, что этот канал никакой угрозы не представляет, потому что его "почти никто ни в Америке, ни в Европе не смотрит".

Мишель Обама и Джон Маккейн стали "полезными идиотами" Кремля

Ну а теперь, собственно, о "полезных идиотах". Публично призывая подвергать остракизму всех, кто имеет наглость появляться на RT, чешские "эксперты" кого только не занесли в разряд "полезных идиотов". Среди них бывшая первая леди Мишель Обама. Знаете, за что ее так? Оказывается, в декабре 2013 года телеканал выдал вполне позитивный сюжет о праздновании Рождества в Белом доме. Все прегрешение Мишель заключалось в том, что она перед камерами разных каналов поздравила присутствовавших там детей

Вот и сенатор Джон Маккейн, как ни строил свою карьеру на антироссийской риторике, все равно попал в разряд "прокремлевских идиотов". Его вина перед чехами заключается в том, что в шоу Ларри Кинга на RT как-то появилась дочь сенатора Меган Маккейн.

Раз уж Джон Маккейн и Мишель Обама стали "полезными идиотами Кремля", то что уж говорить о президенте Дональде Трампе, который посмел дать интервью Кингу в октябре 2013 года и небольшой комментарий по телефону ему же во время президентской кампании.

© AP Photo / Jae C. Hong Ларри Кинг © AP Photo / Jae C. Hong Ларри Кинг

К этому же разряду отнесен еще один "заклятый друг России" — бывший посол США на Украине Джон Хербст. Подумать только — за его попытку в феврале 2016 года в эфире RT оправдать преступления, творимые украинскими "евроинтеграторами" на Майдане. "Идиотом Кремля" назван и один из активистов Майдана Андрей Шевченко, нынешний посол Украины в Канаде.

В пражскую версию "Миротворца" попали Дональд Рамсфельд, Кофи Аннан, Бахуд Барак, Пирс Броснан, Энтони Хопкинс, Памела Андерсон, Майк Тайсон и даже Михаил Горбачев. Как было сказано выше, остракизму подвергнут далай-лама, который осмелился целых четыре раза появиться в эфире RT , где высказывал исключительно свои религиозные и философские воззрения. Чешские "аналитики", одержимые антироссийской паранойей, не пощадили даже ученых с мировым именем: в разряд "идиотов" попал и Стивен Хокинг

Впрочем, в этой базе нет бывшего посла США Майкла Макфола. Хотя он не раз появлялся в эфире канала. И даже предлагал себя в качестве ведущего.

Список лиц, занесенных пражскими "аналитиками" в параноидальный черный список, огромен. В нем представлены друзья России и ее самые жесткие критики, представители всех основных политических сил США, Британии, Евросоюза. Да любой западный канал позавидует такому набору звезд мирового уровня, периодически появляющихся на RT. И о чем это свидетельствует, кроме как о плюрализме мнений, представленных на этом канале? Похоже, составители списка "полезных идиотов" не учли, что из их титанической работы можно сделать именно такой вывод.