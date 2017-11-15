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Украина лишает Россию бесценного и надеется заработать на этом

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:10 15.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВозле здания Украинского культурного центра на Старом Арбате. Архивное фотоВозле здания Украинского культурного центра на Старом Арбате. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

На Украине наблюдается очередная волна инициатив и действий, направленных на разрыв связей с Россией (стало уже привычным, что процесс этот носит волнообразный характер: то усиливается, то спадает). Нынешнее усиление процесса налицо: от очередных ограничений на гастрольную деятельность на Украине российских артистов до идей полностью прервать пассажирское транспортное сообщение между странами.

Парад вышиванок-2014 в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Некультурное поведение: Украина "продаст" отношения с Россией

С другой стороны, нельзя не отметить, что процессы эти идут уже далеко не первый год, и наиболее радикальные идеи наподобие разрыва дипломатических отношений раз за разом остаются нереализованными.

Самой свежей инициативой в этой связи стала идея очередной группы депутатов Верховной рады закрыть Украинский культурный центр в Москве. Предложение, надо признать, богатое — в прямом и переносном смысле.

© Фото : public domain Национальный культурный центр Украины в Москве
© Фото : public domain
Национальный культурный центр Украины в Москве

Получил широкую известность случай, когда в конце 2015 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри находился с визитом в Москве и во время прогулки по Арбату наткнулся на украинский флаг, висящий над одним из зданий. Ему объяснили, что это здание Украинского культурного центра. По свидетельству очевидцев, госсекретарь долго и задумчиво рассматривал стяг, видимо, пытаясь справиться с когнитивным диссонансом между состоянием двухсторонних отношений России и Украины и спокойным (можно сказать, демонстративным) существованием Украинского культурного центра прямо в центре российской столицы. Флаг этот по-прежнему спокойно реет на доме по адресу Арбат, 9, и его ежедневно наблюдают тысячи гостей российской столицы. Для москвичей же он давно является привычной частью пейзажа.

Улица Старый Арбат
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Вопреки логике". Эксперт об идее Киева "продать" культурный центр в Москве

Впрочем, помимо символического богатства идеи украинских депутатов по ликвидации этого центра украинской культуры в "стране-агрессоре", нельзя не отметить ее перспективность для украинской казны и в буквальном смысле. Как верно подметили ее инициаторы, здание, принадлежащее культурному центру, находится в самом центре Москвы, а с его продажи можно выручить не менее 70 миллионов долларов.

Тем самым ликвидация центра принесет как символическую (разрыв очередной связи с Россией), так и буквальную выгоду украинскому государству в его нынешней ипостаси.

Кстати, именно тут стоит искать ту загадочную логику (а она, несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, есть), которой руководствуется Киев в своих конфронтационных действиях в отношении России.

Судя по всему, ключевыми принципами украинских властей являются следующие.

Возле здания Украинского культурного центра на Старом Арбате
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Ухов: Киев на культурный центр в Москве не дает ни копейки

Первое — избегание катастрофически-самоубийственных для украинских властей шагов. Именно поэтому, несмотря на многочисленные предложения патриотически настроенных украинских деятелей, нет ни разрыва дипломатических отношений, ни полного прекращения сообщения, ни тем более формального объявления войны России, несмотря на то, что данный пункт уже давно является привычной составляющей украинской риторики на самом высоком уровне. И даже вопрос введения визового режима с Россией неизменно откладывается/отвергается. И так который год.

Второе — приоритет оперативно-тактических выгод над стратегическими. Разрыв экономических связей ключевых украинских предприятий с Россией предоставляет возможность успешно поживиться на их "попиле" и банкротстве для киевских властей. А то, что при этом страна теряет уникальные технологии, тысячи рабочих мест и просто место в технологиях будущего, весомым аргументом для них, разумеется, не является. Кстати, сюда прекрасно вписываются и новые "секретные" контакты "Антонова" с Россией, поскольку это обещает живые деньги конкретным людям в киевских верхах здесь и сейчас, а значит, тему борьбы с агрессором можно в данной теме отложить.

И третье. Последовательная ликвидация информационно-культурных связей между странами. Если первые два пункта носят весьма прагматичный, пусть и сиюминутный характер, то в данном случае речь идет о действительно политически и идеологически мотивированном решении. Именно здесь причины и давления на российских артистов, и ограничения для российских книг, фильмов и сериалов, и запреты на российские соцсети.

Вид на площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Политолог оценил возможные последствия разрыва дипотношений РФ и Украины

Беря в совокупности перечисленные три пункта, можно оценить перспективы инициативы продажи Украинского культурного центра в Москве. На первый взгляд, он абсолютно укладывается в заданные рамки: не повлечет никаких катастрофических последствий для украинских властей, целиком лежит в русле тенденции по разрыву культурных связей и даже обещает немалую выгоду причастным к реализации проекта. Ведь никто же не питает иллюзий, что вся сумма, полученная с продажи здания, целиком поступит в казну украинского государства без прилипания существенной ее части к рукам высокопоставленных персон.

С этой точки зрения можно было бы предположить, что у предложения весьма неплохие шансы на реализацию.

Но при одном условии.

Оно заключается в том, чтобы кто-нибудь в самых высоких киевских кабинетах не получал непосредственную финансовую выгоду от деятельности Украинского культурного центра прямо сейчас. Например, от сдачи помещений в аренду и других статей дохода.

Если все-таки получает, то мы, вероятно, будем наблюдать, как поднятый депутатами Верховной рады вопрос благополучно замылится в киевских коридорах власти, а украинский флаг продолжит плескаться на ветру в самом центре российской столицы.

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