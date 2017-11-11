Остановите поезд: в Киеве призвали закрыть транспортное сообщение с Россией

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Киеве зародилась новая идея, как усложнить жизнь украинцам, не желающим терять связи с Россией. На этот раз предлагается полностью прервать пассажирское транспортное сообщение.

О необходимости такой меры Борис Бабин, так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, пишет в статье для издания "Зеркало недели"

По его мнению, все украинцы, которые едут в Россию, являются потенциальными "заложниками", поэтому их надо максимально оградить от возможности попасть в соседнюю страну.

"Прежде всего мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ. И остается толерантным до сих пор", — пишет Бабин.

Он с негодованием отмечает, что ежедневно поезда "Укрзализныци" отправляются в Москву из разных регионов — от Львова до Херсона.

Прекращение пассажирского сообщения, по мнению Бабина, будет "неприятной, но полностью востребованной и необходимой мерой". Однако украинские власти пока не идут на такой шаг, поскольку понимают, как негативно воспримут его в обществе.

"Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное негодование от такого запрета", — заключает Бабин.

Кроме того, он предлагает еще одну меру: выпускать украинцев в Россию только по биометрическим паспортам — аналогично тому, что киевские власти собираются сделать для въезда россиян.

"Пострадают обычные украинцы"

Инициативу Бабина прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. Зампред экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Шатиров назвал ее очередной "непродуманной авантюрой" киевского режима.

Он отметил, что реализация этой инициативы больно ударит в первую очередь по гражданам самой Украины, а не россиянам.

"Не мы ездим на Украину на заработки, а украинцы к нам. От прекращения транспортного сообщения между нашими странами пострадают обычные украинцы", — подчеркнул Шатиров, добавив, что ежедневно в Россию приезжают десятки тысяч украинцев.

По его словам, пострадает и украинский бюджет из-за сокращения доходов украинских граждан.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает идею Бабина "фантастической".

"Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев", — сказал он.

При этом парламентарий отметил, что для него странно слушать "разглагольствования" о российской жизни от украинского полпреда в Крыму, который никогда не был на полуострове. "По сравнению с его крымскими фантазиями записки Мюнхгаузена — непреложная истина, а может, человек сам себя успокаивает: мол, если меня там нет, значит, все плохо", — отметил депутат.

"Влияние украинского полпреда на жизнь наших граждан не под всяким микроскопом рассмотришь, хотя в организации мерзостей и мелких пакостей дело поставлено на широкую ногу", — заключил Бальбек.

Не летят туда сегодня самолеты

Авиасообщение между Россией и Украиной полностью прервано в октябре 2015 года. Тогда Киев закрыл небо для российских грузовых и пассажирских перевозок. В санкционный список попали "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия" и группа S7. Все они летали чартерами или регулярными рейсами в Крым.

Россия в ответ ввела зеркальные меры, которые будут действовать до тех пор, пока Киев не отменит решение в отношении российских авиакомпаний.

Железнодорожное сообщение между странами пока сохраняется, но поездов стало в разы меньше, а составов российского формирования нет вообще (не считая одного транзитного). В мае СМИ писали о том, что Киев планирует полностью прекратить пассажирское сообщение под предлогом того, что перевозки в Россию из самопровозглашенных республик Донбасса нарушают "суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако в жизнь эти планы не воплотились.

Но люди едут

При этом число украинцев, выезжающих в Россию, растет — по данным украинской Госпогранслужбы, за первое полугодие 2017 года оно превысило 2,6 миллиона человек.

Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2016 года, когда с Украины в Россию въехали 1,7 миллиона человек. По числу въезжающих украинцев Россия уступает только Польше.