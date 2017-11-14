"Как он мог поверить Путину!": американские СМИ хоронят Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Трамп в очередной раз высказался (на саммите АТЭС) насчет "русского вмешательства" в выборы в США. Что по этому поводу сказали демократы в Штатах? Здесь вся прелесть в деталях. В стиле. В дословных цитатах. Не то чтобы в этой гадости хотелось копаться, но, вообще-то, надо. Чтобы понимать, с кем и с чем имеем дело.

Животные и политиканы

Начнем вот с чего: целых два дня, в минувшие выходные, слова Трампа были там чуть ли не новостью номер один. Ну, то есть на равных с душераздирающей историей о том, как доктор в маленьком американском городке где-то в штате Айдахо хотел делать операции по смене пола (вагинопластика) и что с ним было.

А сказал Трамп во Вьетнаме, после общения урывками с Владимиром Путиным… Ну, он много чего сказал — в трамповском стиле. Он, как мы знаем, не златоуст, зато любит "Твиттер". И отвечал на вопросы дословно так: "Я снова его спросил (не вмешивалась ли Россия), <…> и сколько же раз можно спрашивать. <…> Он сказал, что абсолютно никак не вмешивался в выборы. Он не делал того, что они говорили, что он сделал. Я действительно верю, что, когда он это говорит мне, он в это верит. <…> Я думаю, что он очень (этой историей) оскорблен, если хотите знать правду".

Всего-то: верю, что он верит.

И еще (на той же пресс-конференции): "Люди не понимают, что Россию подвергли очень, очень тяжелым санкциям. И я чувствую, что для нас Россия в дружественной позиции, вместо того чтобы все время воевать с ней — это актив в мире для нашей страны, а не пассив. <…>

Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир. <…> Россия и США должны работать вместе над решением многочисленных проблем, таких как Сирия, Северная Корея, Украина, угроза терроризма".

А еще Трамп — раньше — обозвал всю верхушку разведывательного сообщества при президенте Обаме сложным словосочетанием political hacks. Речь о людях, которые, собственно, и забросили в обращение мысль о том, что республиканцы и Трамп победили оттого, что "русские", а точнее, официальная Москва вмешалась в выборы и воздействовала на умы избирателей.

Political hacks это что-то между "политические животные" и "политиканы". Смысл в том, что люди такие — часть политической структуры или движения. И ради идей этого движения готовы пожертвовать чем угодно: логикой, фактами, собственными убеждениями…

Так вот. Сами обамовские "политиканы", конечно, в ответ тоже высказались. Но, как политиканам и положено, говорили осторожно, а поэтому неинтересно. Им помогла демократическая команда пропагандистов и прочих идеологов, которая сразу перешла к главному — к визгу. Это первый и главный из методов этих людей — не надо анализа того, что же кто сказал на самом деле, не надо фактов, не надо логики, мы работаем на тупых, они логики не любят. С тупыми надо проще — сразу орать и давить на мораль. Вот это самое: "Как он мог?" Да нет же, не так, а на три тона выше: "Как он мог???!!!"

Не президент, а "президент"

Здесь самое интересное — даже не сочинения профессиональных идеологов, хотя и до них дойдем. Эффектнее читательские отклики. Вот один из них — на опять же профессиональную статью в The Washington Post по поводу высказываний Трампа, и обратите внимание на расстановку абзацев, без этого лишитесь половины удовольствия:

"Критиковать наши собственные разведывательные агентства.

На земле враждебной державы. (Это Вьетнам, что ли? Ах, нет, смотрите дальше — откликающийся все путает и не знает, где и что происходило. — Прим. авт.)

Принимать мнение лидера этой враждебной державы вместо мнения наших собственных разведывательных агентств.

Вместо доказанных фактов вмешательства в наш фундаментальный выборный процесс.

При этом оскорблять главу разведки, трехзвездного полковника. (Он бывший глава; и трехзвездных полковников не бывает — он генерал. — Прим. авт.).

И это — в День ветеранов.

Пусть Трамп знает.

Это не "Америка прежде всего".

Это "Россия прежде всего".

© REUTERS / Eduardo Munoz Парад в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке. 11 ноября 2017 © REUTERS / Eduardo Munoz Парад в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке. 11 ноября 2017

…Собственно, после этого образца красноречия можно и не читать профессиональных идеологов Демократической партии. Они только шлифуют шершавый язык "настоящих демократов из глубинки". Вот хотя бы колонка в The New York Times : "Представьте стратегический и исторический масштаб того, что сказал "президент" Дональд Трамп. Он сказал, что верит в выводы разведки России, нации, враждебной этой стране, а не в выводы разведки, сделанные американскими агентствами. Это потрясающее заявление, предательство американского доверия и интересов, которое граничит с госизменой. <…> По вопросу о России, напавшей на наши выборы, интересы Трампа и Путина сливаются против фактов и против Америки. Это более чем непростительно".

Ну вот, выше тоном визжать уже невозможно. При этом происходит это в американских демократических СМИ каждый день — буквально. Поводы находятся — а, собственно говоря, поводов и фактов ведь и не нужно. Все, что сказал или, наоборот, не сказал Трамп — это "более чем непростительно". "И это — в День ветеранов". Или в любой другой праздник, но и в будни.

© REUTERS / Jorge Silva Президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017 © REUTERS / Jorge Silva Президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017

А теперь в порядке дополнительных замечаний. Перед нами процесс, сводящийся к идейному и организационному развалу обеих главных политических партий США. Демократы визжат не зря, их серьезные идеологи давно уже говорят, что партию нужно не просто перезагружать и что она (или ее электорат) состоит из двух мало совместимых частей. Это левые социалисты и космополитичные идеологи-глобалисты. Но то же самое — раскол — происходит и с партией республиканцев. Что будет дальше, никто не знает. Но пока что мы видим уничтожение демократами института президентства в ситуации, когда таковой нужнее всего, чтобы держать систему вместе.

Далее: если в каких-то российских спорах вы увидите тот самый симптом или метод — визжать, вместо того чтобы работать с фактами, — знайте, чей это метод и откуда он взялся.

И еще. Давайте посмотрим, что пытался сказать или сделать Трамп в ходе своей нынешней долгой поездки в Азию. Он (смотри выше на его высказывания на пресс-конференции) пытался не то чтобы завести друзей в лице Китая, России, Филиппин. Он просто старался снизить накал враждебности с этими странами в ситуации, когда его страна уже не просто теряет мировое лидерство, а практически стоит перед угрозой развала.

А в ответ: "Как он мог!"