Израильские СМИ: Украина изобрела фальшивого "еврея-бандеровца"

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Стена молчания вокруг политики героизации нацистских преступников на Украине недавно уже дала сильную трещину. Теперь к протестующим против глорификации их идеологии присоединилась влиятельная либеральная израильская газета "Хаарец", следовавшая доселе главенствующей в Израиле "страусиной" политике в отношении Украины.
До сих пор выражение возмущения в Израиле наблюдалось обычно больше среди традиционалистов и носителей памяти о Второй мировой войне.
В этом контексте жестокую критику политики дезинформации правительства Украины со стороны левой и проамериканской газеты можно считать значимым прорывом. Особенно учитывая тот факт, что ее английская версия читается множеством адептов либерального сообщества.
Так вот. Теперь его пытаются использовать как пропагандистский козырь для доказательства широты взглядов и отсутствия антисемитизма в ОУН-УПА (ну, это примерно как если бы факт наличия советских разведчиков в рядах SS преподносился как доказательство того, что в SS любили русских и коммунизм). Следует подчеркнуть, что автор статьи использует этот пример фальсификации для самых жестких оценок деятельности извратителей истории — как в "Институте памяти", так и в правительстве Украины.
Этот жесткий настрой, кстати, перекликается с решением правительства Польши запретить въезд в страну Вятровичу. Вместе эти факты свидетельствуют о растущем возмущении даже в тех кругах, где голос России почти не слышен и где изначально относились с симпатией к киевскому перевороту, названному по иронии судьбы "революцией достоинства".
Так, первый зампред Гостелерадио Украины Богдан Червак на днях открыто пригрозил полякам повторением геноцида.
Процитируем зампреда: "УВО, ОУН, а вскоре УПА* приводили поляков в чувство. Никаких уступок в вопросах исторической памяти, в отношении к ОУН, УПА*, дивизии "Галичина" не будет. РФ обломала зубы. Обломает и Польша".
На этом фоне меркнут, но тоже заслуживают внимания заявления "героя Украины" генерала-лейтенанта Григория Омельченко о якобы планирующемся еврейском захвате самых плодородных земель Украины. Этот стратег возвестил о переселении из Иерусалима на Украину пяти миллионов евреев в ближайшие годы. То есть жители Израиля и Иерусалима даже не подозревают, что их ожидает в ближайшее время новое изгнание (пять миллионов — это почти все еврейское население Израиля).
Если Польша зафиксировала свое возмущение усилением мракобесия на Украине санкциями против Вятровича, то в Израиле мы наблюдаем новую тенденцию к дистанцированию от Украины — вплоть до откровенного отчуждения.
Газета "Джерусалем пост" сообщила о том, что МИД Израиля предпринимает шаги для перезахоронения останков легендарного для хасидского движения в иудаизме рабби Нахмана в Иерусалиме. Этот человек покоится в украинском городе Умань, куда каждый год съезжаются десятки тысяч паломников.
Это явственно указывает на то, что в Иерусалиме начали относиться всерьез и с пониманием к украинскому кризису.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.