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Израильские СМИ: Украина изобрела фальшивого "еврея-бандеровца"

12:5613.11.2017
07070
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника УкраиныУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Стена молчания вокруг политики героизации нацистских преступников на Украине недавно уже дала сильную трещину. Теперь к протестующим против глорификации их идеологии присоединилась влиятельная либеральная израильская газета "Хаарец", следовавшая доселе главенствующей в Израиле "страусиной" политике в отношении Украины.

До сих пор выражение возмущения в Израиле наблюдалось обычно больше среди традиционалистов и носителей памяти о Второй мировой войне.

В этом контексте жестокую критику политики дезинформации правительства Украины со стороны левой и проамериканской газеты можно считать значимым прорывом. Особенно учитывая тот факт, что ее английская версия читается множеством адептов либерального сообщества.

Оскверненный мемориал жертвам Холокоста во Львове
© Фото предоставлено Всеукраинским благотворительным фондом Хэсэд Арье
"Насмешка над евреями": как жертв погромов делают "героями УПА*"
Статья известного американского историка Джареда Макбрайда называется "Как Украина изобрела еврейско-украинского националиста, чтобы отбелить свое прошлое периода нацизма". Материал разоблачает очередную вопиющую фальсификацию "Украинского института национальной памяти" Владимира Вятровича. Речь идет о попытке использовать трагическую судьбу красноармейца Леонида Добровского, попавшего в плен, а позже оказавшегося в руках коллаборационистов на Западной Украине. Скрывая свое еврейство, он чудом уцелел среди бандеровских извергов.

Так вот. Теперь его пытаются использовать как пропагандистский козырь для доказательства широты взглядов и отсутствия антисемитизма в ОУН-УПА (ну, это примерно как если бы факт наличия советских разведчиков в рядах SS преподносился как доказательство того, что в SS любили русских и коммунизм). Следует подчеркнуть, что автор статьи использует этот пример фальсификации для самых жестких оценок деятельности извратителей истории — как в "Институте памяти", так и в правительстве Украины.

© РИА Новости / Петр ЗадорожныйПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Ветераны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове

Этот жесткий настрой, кстати, перекликается с решением правительства Польши запретить въезд в страну Вятровичу. Вместе эти факты свидетельствуют о растущем возмущении даже в тех кругах, где голос России почти не слышен и где изначально относились с симпатией к киевскому перевороту, названному по иронии судьбы "революцией достоинства".

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИД Польши заявил, что Украина должна расплатиться за преступления прошлого
Но политика умиротворения фашизма всегда и везде приводит исключительно к тому, что он кидается на своих защитников.

Так, первый зампред Гостелерадио Украины Богдан Червак на днях открыто пригрозил полякам повторением геноцида.

Процитируем зампреда: "УВО, ОУН, а вскоре УПА* приводили поляков в чувство. Никаких уступок в вопросах исторической памяти, в отношении к ОУН, УПА*, дивизии "Галичина" не будет. РФ обломала зубы. Обломает и Польша".

На этом фоне меркнут, но тоже заслуживают внимания заявления "героя Украины" генерала-лейтенанта Григория Омельченко о якобы планирующемся еврейском захвате самых плодородных земель Украины. Этот стратег возвестил о переселении из Иерусалима на Украину пяти миллионов евреев в ближайшие годы. То есть жители Израиля и Иерусалима даже не подозревают, что их ожидает в ближайшее время новое изгнание (пять миллионов — это почти все еврейское население Израиля).

Если Польша зафиксировала свое возмущение усилением мракобесия на Украине санкциями против Вятровича, то в Израиле мы наблюдаем новую тенденцию к дистанцированию от Украины — вплоть до откровенного отчуждения.

CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"Владимир Вятрович
CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"
Владимир Вятрович

Газета "Джерусалем пост" сообщила о том, что МИД Израиля предпринимает шаги для перезахоронения останков легендарного для хасидского движения в иудаизме рабби Нахмана в Иерусалиме. Этот человек покоится в украинском городе Умань, куда каждый год съезжаются десятки тысяч паломников.

Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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День освобождения от фашизма. Как Украина потеряла свой главный праздник
Давно напрашивавшееся решение о перезахоронении стало утвержденной политикой правительства. Продолжение паломничества на Украину стало опасным туризмом. Поэтому куда разумнее договориться с Киевом о размежевании во избежание кровавых инцидентов.

Это явственно указывает на то, что в Иерусалиме начали относиться всерьез и с пониманием к украинскому кризису.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 

 

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