Завершается тысячелетнее пребывание евреев на Украине

Авигдор Эскин, для РИА Новости
История знает немало примеров, когда пробуждение перед лицом опасности приходило внезапно и нежданно. Вспомним, как угроза Польскому (Данцигскому) коридору стала побудительным фактором для английского премьера Чемберлена весной 1939 года заверить Польшу, что ей будет оказана помощь в случае внешней агрессии. И это уже после сговора с Гитлером, позволившего тому оккупировать Чехословакию.
Почему именно возможная угроза Данцигскому коридору, а не оккупация Чехословакии привела к прорыву в сознании англичан — вопрос к историкам. Похожий вопрос можно будет задать представителям еврейских организаций в странах диаспоры: почему они всколыхнулись только после установления на Украине памятника Семену Петлюре?
Опасения израильтян и еврейских организаций диаспоры оправданны. Когда власти спускают к низам директиву установить памятник убийце сотен тысяч людей, то на месте это воспринимается как руководство к действию.
Глава партии "Свобода" в Виннице Володымыр Базелюк выступил с неприкрытыми угрозами в адрес евреев и обвинениями в организации голодомора, а массовое убийство евреев во время восстания гайдамаков называет "единственно комфортным с "жидами" сосуществованием".
Израильский кнессет выступил несколько раз решительно и бескомпромиссно, что мы неоднократно отмечали. Но почему молчат Российский еврейский конгресс и близлежащие к нему объединения?
Еврейские организации Украины тоже пробудились последнее время. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с резким заявлением, а также поделился письмом заслуженного деятеля Украины, винничанина, доцента Винницкого педагогического университета Зория Файна, у которого петлюровцы убили прадеда и прапрадеда. Это было обращение Файна к своему покойному отцу, с которым он делился горечью в связи с тем, что творится на Украине в эти дни.
Сразу вслед за Майданом некоторые еврейские бизнесмены и общественные деятели Украины полагали, что неонацистский угар быстро выветрится, а жить и строить станет проще, но сегодня мало кто тешит себя такими иллюзиями.
Игорь Коломойский относился к категории олигархов, которые всплыли в мире делячества вовсе не благодаря созиданию во благо сограждан. Многим он казался мощным и непотопляемым, но и его выдворили и превратили в аутсайдера. Что пример и наука другим. Почва горит под ногам у всех, кто еще не уехал.
Таким образом, тысячелетнее пребывание евреев на Украине подходит к завершению. Это можно считать еще одним симптомом болезни на данном куске постсоветского пространства.