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Завершается тысячелетнее пребывание евреев на Украине

08:0026.10.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломник во время празднования еврейского нового года в городе Умань, Украина. Архивное фотоПаломник во время празднования еврейского нового года в городе Умань, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

История знает немало примеров, когда пробуждение перед лицом опасности приходило внезапно и нежданно. Вспомним, как угроза Польскому (Данцигскому) коридору стала побудительным фактором для английского премьера Чемберлена весной 1939 года заверить Польшу, что ей будет оказана помощь в случае внешней агрессии. И это уже после сговора с Гитлером, позволившего тому оккупировать Чехословакию.

Почему именно возможная угроза Данцигскому коридору, а не оккупация Чехословакии привела к прорыву в сознании англичан — вопрос к историкам. Похожий вопрос можно будет задать представителям еврейских организаций в странах диаспоры: почему они всколыхнулись только после установления на Украине памятника Семену Петлюре?

Оскверненный мемориал жертвам Холокоста во Львове
© Фото предоставлено Всеукраинским благотворительным фондом Хэсэд Арье
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Посол Израиля на Украине Белоцерковский выразил озабоченность. Это и неудивительно, ибо 62 депутата кнессета протестовали еще четыре года назад, незадолго до Майдана, против героизации нацизма на Украине. Но вот резкое выступление главы Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера — это как переправа через Рубикон. Популярнейший израильский религиозный новостной ресурс "Бехадрей гахаредим" вышел с передовицей о том, что весь еврейский мир потрясен и возмущен памятником Петлюре в Виннице. Приводятся слова депутата кнессета от религиозной партии, раввина Исраэля Айхлера, который обратился к украинскому премьеру: "Я хочу сказать вам, что открытая вами рана причиняет немыслимую боль нам, и я надеюсь, что вы исправите ситуацию".

Опасения израильтян и еврейских организаций диаспоры оправданны. Когда власти спускают к низам директиву установить памятник убийце сотен тысяч людей, то на месте это воспринимается как руководство к действию.

© Фото : Вінницька міська радаПамятник Симону Петлюре в Виннице
© Фото : Вінницька міська рада
Памятник Симону Петлюре в Виннице

Глава партии "Свобода" в Виннице Володымыр Базелюк выступил с неприкрытыми угрозами в адрес евреев и обвинениями в организации голодомора, а массовое убийство евреев во время восстания гайдамаков называет "единственно комфортным с "жидами" сосуществованием".

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали "Шухевичфест"
Жесткую реакцию еврейских организаций на столь вопиющие проявления ненависти на национальной почве можно только приветствовать. Тем не менее мы вправе задать вопрос, почему пробудившиеся ныне не проявили такой же озабоченности героизацией Бандеры и Шухевича, а также боевиков ОУН-УПА на государственном уровне, которые несут прямую ответственность за гибель сотен тысяч людей? Десятки памятников убийцам, сотни улиц в их честь. Поняв всю чудовищность восхваления Петлюры с целью разжигания ненависти, не следует ли проявить последовательность?

Израильский кнессет выступил несколько раз решительно и бескомпромиссно, что мы неоднократно отмечали. Но почему молчат Российский еврейский конгресс и близлежащие к нему объединения?

Еврейские организации Украины тоже пробудились последнее время. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с резким заявлением, а также поделился письмом заслуженного деятеля Украины, винничанина, доцента Винницкого педагогического университета Зория Файна, у которого петлюровцы убили прадеда и прапрадеда. Это было обращение Файна к своему покойному отцу, с которым он делился горечью в связи с тем, что творится на Украине в эти дни.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань, Украина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Общая атмосфера неуверенности в завтрашнем дне среди евреев Украины неизбежно способствует увеличению потока репатриантов в Израиль. Вся община там не насчитывает и восьмидесяти тысяч человек. Тем не менее в прошлом году число выехавших в Израиль исчислялось пятью с половиной тысячами. В этом году ожидается еще около шести тысяч репатриантов, если опираться на цифры начала октября.

Сразу вслед за Майданом некоторые еврейские бизнесмены и общественные деятели Украины полагали, что неонацистский угар быстро выветрится, а  жить и строить станет проще, но сегодня мало кто тешит себя такими иллюзиями.

Игорь Коломойский относился к категории олигархов, которые всплыли в мире делячества вовсе не благодаря созиданию во благо сограждан. Многим он казался мощным и непотопляемым, но и его выдворили и превратили в аутсайдера. Что пример и наука другим. Почва горит под ногам у всех, кто еще не уехал.

Таким образом, тысячелетнее пребывание евреев на Украине подходит к завершению. Это можно считать еще одним симптомом болезни на данном куске постсоветского пространства.

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