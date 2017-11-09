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Россия "вторглась" в Лондон. Как западные СМИ придумали "шпионский скандал"

08:0009.11.2017
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© AFP 2017 / Pavel Zelensky Московский Кремль на фоне флага ВеликобританииМосковский Кремль на фоне флага Великобритании
© AFP 2017 / Pavel Zelensky

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"Как Россия вторглась в сердце британской власти" — таким громким заголовком консервативная британская газета The Sunday Times сопроводила серию своих "сенсационных расследований", объединенных в последнем номере под рубрикой "Внутри Лондонграда".

История начинается как настоящий шпионский триллер: "Три дня назад в российском правительственном здании в Кенсингтоне (Западный Лондон) группа наиболее близких России британских друзей собралась на мероприятие". И оказывается, вел это загадочное мероприятие кембриджский профессор Нил Кент, чьи семинары "регулярно посещали некоторые из самых больших имен в шпионском мире". Любой английский читатель, запуганный последнее время страшными историями о постоянном "российском вторжении" во все и вся, уже должен был напрячься.

© The Sunday Times "Как Россия вторглась в сердце британской власти". Заголовок The Sunday Times
© The Sunday Times
"Как Россия вторглась в сердце британской власти". Заголовок The Sunday Times

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дальше газета, не упомянув ни разу тему этого таинственного собрания, долго описывает состав высокопоставленных участников, в который входили представители кампании "Vote Leave", агитировавшей в прошлом году за Brexit, и Партии независимости Великобритании (UKIP). Невероятным образом эта история вдруг перескакивает на скандал вокруг "российских связей" Джорджа Пападопулоса, бывшего советника кампании Дональда Трампа. А еще дальше следует долгий рассказ о WikiLeaks и Джулиане Ассанже, который год томящемся в эквадорском посольстве в Лондоне, а также об очередных конспирологических теориях вокруг финансирования кампании евроскептиков на референдуме по Brexit.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017

Читая всю эту длинную историю, начинаешь уже как-то и забывать о том загадочном мероприятии, на которое коварно собрались некие "британские друзья России". И лишь самые дотошные читатели газеты наверняка потирали руки в предвкушении страшной развязки: вот еще чуток — и мы дойдем до объяснения, зачем же некие профессора, вхожие в "шпионский мир", собрались вместе. По законам жанра ее теперь как-то надо связать воедино с Трампом, Brexit и "самыми большими именами в шпионском мире".

Плакат с изображением президента России Владимира Путина и медведя в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Olga Maltseva
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Но нет, эта длинная статья вдруг переходит к констатации того факта, что в лондонских банках годами циркулируют деньги российских олигархов. Приводятся пугающие слова некого Бена Ниммо, специалиста из Атлантического совета (американского экспертного центра, специализирующегося на антикремлевской пропаганде): "Во всем мире знают, что российские деньги в Британии кровавы". В подтверждение этого приводится история о якобы загадочной смерти в 2012 году беглого бизнесмена Александра Перепеличного, жившего в Туманном Альбионе, — того самого, чья смерть поначалу не вызвала никаких вопросов у полиции, пока СМИ не стали раскручивать версию о том, что он был отравлен щавелевым супом (прессу даже не смутил тот факт, что вдова умершего тоже ела этот суп безо всяких последствий для своего здоровья, о чем открыто заявила недавно на судебных слушаниях). А затем читателю сообщается, что за последние годы в Британии "таинственно умерли 14 человек, связанных с оппозицией Путину" (что это за список такой, The Sunday Times благоразумно решила не уточнять).

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© РИА Новости / Захари Шойрер
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Итак, история, начавшаяся с "собрания друзей России и профессоров-шпионов" в Кенсингтоне, дошла до загадочных смертей. Неужели нам сейчас расскажут, что эти профессора на своих сходках и определяют, кому жить, а кому умирать в Лондоне. Но нет, длинный "шпионский триллер" внезапно обрывается рассказом о том, что некий Джордж Коттрелл, бывший советник лидера UKIP Найджела Фараджа, получил легкий приговор за попытку отмыть грязные деньги в США, а это значит, что он наверняка предложил следствию какую-то интересную информацию. И все, конец истории.

То есть как это? А какая же связь всего этого рассказа об убийствах, шпионах, Ассанже, Пападопулосе, Лондонграде с неким "мероприятием" в Кенсингтоне? Стоит ли жителям Западного Лондона напрягаться и ждать нападения профессоров-ассасинов, подкупленных Россией, или после "расследования" The Sunday Times эта страшная сеть уже вскрыта? Данные вопросы остались без ответа.

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Во всяком случае, до тех пор, пока посольство России в Великобритании не вывесило твит, в котором раскрыло эту "жуткую тайну": "Очередная фейковая истории от Sunday Times, представившей презентацию книги как шпионское мероприятие".

Оказывается, загадочное "российское правительственное здание" — это представительство Россотрудничества в Лондоне, занимающееся исключительно продвижением российской культуры, истории и русского языка. А "шпионское мероприятие", с которого некогда солидная консервативная газета начала длинную историю об убийствах и заговорах, так и не пояснив читателям, о чем же речь, — это презентация книги профессора Нила Кента об истории Петербурга. И не более того.

© Фото : Представительство Россотрудничества в ВеликобританииПрофессор Нил Кент на презентации своей книги об истории Санкт-Петербурга в Лондоне
© Фото : Представительство Россотрудничества в Великобритании
Профессор Нил Кент на презентации своей книги об истории Санкт-Петербурга в Лондоне

"Десять лет я работал профессором в Российской академии художеств имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге по культурному обмену. Читал лекции сначала на английском, а затем на русском языке. Я сразу же влюбился в город, его архитектуру, культуру и богатую, хотя и часто тревожную историю. Исследования я начал в 2002 году для себя, но в итоге решил превратить это в книгу", — приводит слова Кента Россотрудничество.

Вот так из скромной презентации небольшой англоязычной книги об истории Петербурга можно запросто вывести "шпионский триллер" о заговоре, убийствах и "вторжении России в сердце британской власти".

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