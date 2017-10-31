Итоги дела Манафорта: как поиск "русского следа" в США зашел в тупик

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Шум вокруг официальных обвинений, выдвинутых против бывших советников Дональда Трампа, стоит огромный. Но за шумом и трескотней вырисовывается очевидная истина: в американской предвыборной кампании прошлого года никакого "русского следа" нет. И эти обвинения — наглядное тому подтверждение.
Украинский след
Скандал вокруг капиталов Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа, может свидетельствовать скорее об "украинском следе". Спецпрокурор Роберт Мюллер подробно разобрал финансовые документы Манафорта и выявил бесспорные факты получения тем солидных сумм на свои кипрские офшоры.
Нынешние воспоминания бывшего посла США Джона Хербста свидетельствуют именно о том, что это он в начале 2005 года согласовывал появление Манафорта в штабе Януковича, а не посол России. "Это было нечто, что я посчитал хорошей идеей", — говорит Хербст сейчас. Мало того, по признанию посла, лоббист Рик Дэвис, работавший на Манафорта, постоянно докладывал в посольство о своей деятельности в штабе Партии регионов, что подтверждает неприятные догадки команды Януковича.
Наверняка Хербст докладывал о каждой из этих бесед в Госдепартамент. И наверняка там легко могли сверить свои догадки о гонорарах американских политконсультантов, работавших в Киеве, с публичным реестром FARA, где лоббисты должны постоянно декларировать средства, полученные от иностранных держав.
Я не буду сейчас анализировать поверхностность и откровенные ляпы обвинения в адрес Манафорта. Достаточно сказать, что Мюллер в этом документе утверждает, что до Януковича президентом Украины была Юлия Тимошенко — уже показательный факт, говорящий о "тщательности" расследования. Но потоки по офшорным счетам Манафорта спецпрокурор отследил тщательно. Мюллер подробно разбирает переписку Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса. Там нет ни слова о России.
"Дети лейтенанта Шмидта"
А вот в обвинениях против другого, менее значимого, советника кампании Трампа есть упоминания России. Речь идет о заключении Мюллера относительно Джорджа Пападопулоса, который с марта 2016-го работал в качестве одного из советников по внешнеполитическим вопросам в штабе кампании.
Итак, спецпрокурор выяснил, что Пападопулос сразу после того, как узнал о своем попадании в штаб Трампа, контактировал с неким "заморским профессором". Наверняка с российским, раз речь идет о поиске "русского следа"? Но, как выяснили американские СМИ, речь идет о мальтийце Джозефе Мифсуде, представляющимся директором Лондонской академии дипломатии.
В 20-х числах марта Попадопулос встретился с некой "российской женщиной", представленной ему в качестве "родственницы российского президента Владимира Путина, имеющей связи с высшими чиновниками России". Позже он понял, что его попросту надули насчет "племянницы".