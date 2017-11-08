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"Давайте запретим русские флаг и гимн": что стоит за инициативой США

08:2808.11.2017
(обновлено: 08:37 08.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБолельщик сборной России. Архивное фотоБолельщик сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Скандал вокруг публикации газеты The New York Times по поводу возможного допуска российской сборной к Олимпиаде в Пхенчхане, но без права участия в церемонии открытия и исполнения национального гимна, заставляет вернуться к осмыслению ситуации, сложившейся вокруг России в спорте. А также позиции, которую заняли российские власти в связи с этим.

Сейчас, по прошествии полутора лет с начала событий, большая часть эмоций схлынула, что дает возможность взглянуть на происходящее уже хладнокровно и попытаться оценить, к чему привела выбранная Кремлем стратегия.

Но для начала стоит проговорить ряд прописных и очевидных истин.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Допустить нельзя, нельзя не допустить: что хотят отобрать у россиян на ОИ-2018
В ходе десятилетий холодной войны большой спорт стал значимой частью противостояния сверхдержав. Он был одновременно и сублимацией военно-политического антагонизма, и важнейшим символом государственного престижа, где немалую роль играла и гордость общества за своих спортсменов. СССР и США были вовлечены в спортивную гонку точно так же, как в ядерную, космическую, экономическую и все прочие.

Постсоветская Россия (и государство, и общество) в значительной степени унаследовала этот подход. Более того, можно сказать, что в каком-то смысле он даже обострился. На фоне государственных провалов, неудач и унижений во всех сферах гордость за российских спортсменов, которые по-прежнему успешно выступали на международной спортивной арене, до некоторой степени компенсировала удары по национальной гордости в прочих областях — от экономики до геополитики.

Тем удивительнее для общества (да и для всего мира) стало то, что в развернувшемся в последние полтора года шельмовании российского спорта Кремль занял откровенно "слабую" позицию. Вместо того чтобы всех "скрутить в бараний рог" и, задействовав все возможные рычаги, прекратить травлю, была выбрана линия на спокойную работу в рамках спортивных институтов, исправление выявленных ошибок и терпеливые, но малоэффективные увещевания "потерявших берега" международных чиновников от спорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОК назвал спекуляцией информацию NYT о лишении сборной России гимна на ОИ-2018
В связи с этим в адрес российских властей и конкретно Кремля летели (и летят до сих пор) обвинения в беспомощности, беззубости и других неприятных для государства качествах. Однако звучат эти обвинения неубедительно, потому что на фоне "слабой" позиции в спортивном скандале Россия за то же время продемонстрировала сильные и эффективные действия в куда более сложных и важных вопросах: начиная от успешно отбитого в Международном суде дела акционеров ЮКОСа до кардинального изменения расклада сил на Ближнем Востоке за последние два года.

В таком контексте не остается другого вывода, кроме того, что высшие правящие круги России сознательно отказались от активного участия в урегулировании спортивного скандала с поручением этого вопроса самым эффективным государственным кризис-менеджерам (а таковые в стране имеются), отдав решение проблемы на откуп российским спортивным чиновникам.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Сложилась ситуация, когда Олимпиаду ждешь не с радостью, а с боязнью – Хоркина
Вопрос же "а почему?" приводит к достаточно простому ответу: потому что это неважно. Причем неважно и для страны, и для государства.

Важны экономика, социальная сфера, развитие технологий, геополитические изменения, которые определят облик планеты на следующие десятилетия.

Спорт больших достижений неважен. Победы в нем приятны и радуют общество, но практического значения для страны они по большому счету не имеют и реальной пользы ей они не несут.

К тому же в нынешней ситуации, когда Россия вынуждена действовать и добиваться своих целей в условиях весьма ограниченных ресурсов, распыление их на второстепенные задачи может оказаться просто опасным.

Российские болельщики на Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политолог: запрет гимна РФ при допуске сборной на Олимпиаду – это нонсенс
Тем более что за давлением на "больную мозоль" национального престижа на международной арене видятся совершенно прозрачные намерения добиться уступок от России по другим вопросам. Мы снимаем с крючка российских спортсменов — вы идете на уступки в Сирии, на Украине, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии или в каком-нибудь еще уголке мира.

Как и во многих других проблемах, в последние годы Кремль выбрал парадоксальный подход к данной теме. По сути, последние полтора года Россия демонстрирует всему миру, что успехи в большом спорте больше не являются ее "больной мозолью". Именно поэтому давление на российский спорт вызывает не истерическую, а достаточно спокойную реакцию Москвы, которую некоторые и называют слабой.

Однако попытки давления в надежде добиться желаемой реакции не прекращаются: от совершенно абсурдной дисквалификации российских лыжников до призыва олимпийского комитета Нидерландов к России признаться в допинге (поскольку доказательств так и нет).

Но если с чисто спортивными проблемами ситуация видится уже привычной, то заход, сделанный The New York Times, более оригинален. Фактически это попытка перебросить мостик от спортивной темы к государственной — а это уже совсем другое дело.

Даже на запрет российским сборным участвовать в международных соревнованиях Москва реагирует внешне спокойно, предоставляя спортсменам самостоятельно решать, как действовать дальше: участвовать под нейтральным флагом или отказываться от участия в соревнованиях. Это, кстати, также дополнительно разрывает исторически сложившуюся сцепку в виде ответственности государства за спортивные результаты российских атлетов.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ультиматум или провокация? СМИ сообщили, что РФ пустят на ОИ с запретом на гимн
Но дискриминация именно национальной сборной и национальных символов — это совсем другое дело. Москва уже неоднократно демонстрировала свою жесткую позицию в данном вопросе. Достаточно вспомнить недавнюю историю со снятием американцами российских флагов с закрытого консульства в Сан-Франциско. Флаги, как известно, в итоге были возвращены России

Судя по публикации в The New York Times, Штаты явно решили попробовать для разнообразия потоптаться не на чисто спортивной (где, как они, видимо, уже все-таки поняли, шансов у них нет), а символическо-государственной теме, к которой у Москвы подчеркнуто чувствительное отношение. Цель все та же — создать ловушку, из которой у России не будет хорошего выхода.

Правда, официальная реакция МОК о "преждевременных спекуляциях" и сдержанный комментарий Кремля прозрачно дали понять, что партия еще далеко не окончена.

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