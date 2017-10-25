Рябков назвал обыски российских архивов в США нарушением норм права

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США вернули Москве архив и флаги генконсульства в Сан-Франциско, но их действия вокруг российской дипсобственности являются нарушением международных норм, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", — сказал Рябков журналистам.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.