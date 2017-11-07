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Падение Илона Маска началось: СМИ наконец подсчитали его убытки

08:0007.11.2017
(обновлено: 08:16 07.11.2017)
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© AFP 2017 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2017 / Peter Parks

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Текущие события вокруг, возможно, самого известного бизнесмена в мире Илона Маска любопытны в первую очередь не экономическими деталями и финансовыми показателями его деятельности, а очередной демонстрацией могущества медиа и особенностей человеческой индивидуальной и массовой психологии.

Автомобиль Tesla Motors Model 3. Архивное фото
© REUTERS / James Glover II
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О том, что бизнес Маска представляет собой пузырь, надутый с помощью блистательного (без всякого ерничества — блистательного) пиара, колоссальных государственных субсидий и использования чужих технических достижений, за последние годы писали много. Счет текстам, посвященным подробному техническому и финансовому разбору (и разоблачению) проектов Маска — от Tesla до SpaceX, от SolarCity до Hyperloop — идет уже на сотни, причем на всех основных языках мира.

Практически все эти тексты заканчивались негативными прогнозами относительно его бизнеса, твердыми заявлениями, мол, сколько веревочке не виться, все равно конец будет и так далее. В качестве аналога неизбежного будущего Маска приводилась Элизабет Холмс, основательница медицинского стартапа для анализа крови Theranos, чей фантастический взлет и не менее грандиозное крушение можно было наблюдать совсем недавно.

© AFP 2017 / Susanna BatesАвтомобиль Tesla X
© AFP 2017 / Susanna Bates
Автомобиль Tesla X

Правда, у всех этих обличающих текстов до недавнего времени была одна особенность. Они не публиковались в самых влиятельных, популярных и респектабельных медиа мира — от Financial Times до The Washington Post. Там Илон Маск неизменно именовался гениальным бизнесменом-изо

бретателем-визионером, совершающим технологический и предпринимательский прорыв в будущее.

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2017 / Peter Parks
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В результате сложилась абсурдная, но в то же время вполне распространенная ситуация. Критики Илона Маска годами твердили о катастрофических финансовых показателях деятельности бизнесмена, о серьезных проблемах на его производствах, о противоречии ряда его инициатив банальным законам физики. А их либо игнорировали, либо подвергали насмешкам за зависть к чужому успеху и гению.

А вот теперь свежие события обещают давно прогнозируемый перелом в отношении к Маску со стороны мейнстрима.

Можно спорить, почему именно новый квартальный отчет Tesla стал соломинкой, переломившей горб верблюду, и почему многочисленные предыдущие отчеты, также демонстрировавшие многомиллионные убытки компании, не вызывали подобной реакции.

Однако факт остается неизменным. Выпущенный Tesla на днях отчет за третий квартал 2017 года произвел — и в СМИ, и на рынках — эффект разорвавшейся бомбы. Новость об убытках в 671 миллион долларов за три месяца не просто обрушила котировки компании и лишила самого Илона Маска 800 миллионов долларов личного состояния.

© AP Photo / Jeff ChiuСборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния
© AP Photo / Jeff Chiu
Сборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния
Спиннеры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Куда важнее то, что на страницы мейнстримной западной прессы наконец выплеснулись давно и хорошо известные всем интересующимся факты, которые, однако, до того медиа-столпы предпочитали игнорировать: о проблемах на производствах Маска, о катастрофическом отставании от графиков в выпуске продукции, о госсубсидиях, которые только и поддерживают разнообразные детища бизнесмена на плаву, о явной авантюрности высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop и о многом-многом другом.

Нет, пока Илона Маска еще не "топят", но тональность публикаций о нем изменилась кардинально. Вместо восторженного восхищения вдруг появилась дистанцированность и даже ирония. Для этого достаточно ознакомиться с заголовками свежих публикаций: от "Модель 3 сжигает другие проекты Tesla" у Bloomberg Businessweek до "Компании Tesla нужна магия Илона Маска как никогда раньше" британской Telegraph.

Согласимся: это уже совсем не та восторженно-уверенная интонация, что сопровождала Маска в мейнстримных СМИ передовых стран в течение десятилетия.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
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Аврааму Линкольну приписывают афоризм: "Можно все время дурачить некоторых, можно недолго обманывать всех, но нельзя бесконечно обманывать всех". Последние двадцать лет безудержного развития медиа- и виртуальных технологий создали впечатление, что благодаря им будет возможно бесконечно водить вокруг пальца всех. Однако сейчас все больше примеров того, что реальность всегда пробивает себе дорогу сквозь наведенный медиа-, PR- и пропагандистский морок.

…Теперь реальность постучалась в дверь Илона Маска, а в его случае после очень долгого пути наверх это означает начало движения обратно.

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