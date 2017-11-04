Tesla не вывезла: c чем связан провал главного инноватора современности

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Инвесторы Tesla в ужасе: в третьем квартале года одна из самых инновационных компаний мира (вторая строчка в рейтинге по версии Forbes) сообщила об убытке, который стал рекордным за всю историю производителя электрокаров, — 671 миллион долларов. Оказалось, что компания критически отстает от графика с серийным производством новой Tesla Model 3, предзаказ на которую оформили полмиллиона человек. Вслед за провальным финансовым отчетом создатель Tesla Motors Илон Маск лишился 4% своего состояния, потеряв за один день 800 миллионов долларов. Почему забуксовала стремительно развивающаяся автомобильная империя главного инноватора современности — в материале РИА Новости.

Двести вместо двадцати тысяч

В конце июля 2017 года компания Tesla Motors запустила Model 3 в серийное производство — новинка, стоимость базовой комплектации которой составляет 35 тысяч долларов, должна была раз и навсегда развеять миф о дороговизне и недоступности машин будущего.

Электрокар Tesla в итоге стал самым горячо ожидаемым в истории автомобильной промышленности. Презентация машины состоялась в марте 2016 года, и к июлю 2017-го эта модель успела собрать беспрецедентное количество предварительных заказов — около полумиллиона. Желающие купить новинку внесли возвратные депозиты в 1000 долларов США. Испугавшись очереди, которая растянулась на полтора года, 63 тысячи человек даже забрали свои деньги обратно.

© AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3 © AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3

Глава Tesla тогда пообещал, что к декабрю компания выпустит 20 тысяч автомобилей Model 3, но к началу октября с конвейера сошло лишь 360 штук, 222 из них — за весь третий квартал.

Аналитики уверены: в связи с таким отставанием давление инвесторов и клиентов на компанию будет возрастать, и ситуация может обостриться к концу года, когда придет время подводить итоги последнего квартала 2017-го.

Создание Model 3 компания планировала с первых дней своего существования. Стратегия Tesla заключалась в том, чтобы сделать привлекательный и дорогой спортивный автомобиль, а затем вложить эти деньги в создание доступного электрокара, который атакует масс-маркет.

Не хватает аккумуляторов

Чтобы соблюсти запланированные ударные темпы, Маск пообещал своим сотрудникам "как минимум полгода производственного ада", но с самых первых дней создания Model 3 все пошло не так, как предполагалось.

Кто бы мог подумать, что настоящий производственный ад для компании начнется не на сборочной линии автомобилей во Фримонте, а на заводе компании Gigafactory в штате Невада, выпускающей аккумуляторные батареи для Tesla, — его возможности оказались сильно ограничены.

© AP Photo / Paul Sakuma Сотрудник на заводе Tesla в Фримонте, штат Калифорния © AP Photo / Paul Sakuma Сотрудник на заводе Tesla в Фримонте, штат Калифорния

"Основная проблема, которая препятствует выводу сборочной линии Model 3 на полную мощность, — это сборка модулей батарей", — признал Илон Маск в ходе телефонной конференции с аналитиками после публикации квартального отчета. Он пояснил, что виной всему стал субподрядчик, который "допустил грубые ошибки", но в Tesla неверно оценили масштаб проблемы, так как "это очень сложная производственная сфера".

Подешевела на 10 миллиардов долларов

В первом квартале 2017 года компания Илона Маска установила рекорд, увеличив продажи электрокаров в мире на 69% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца седаны Model S и кроссоверы Model X приобрели 25 тысяч человек.

Впрочем, наблюдатели указывают на то, что ахиллесовой пятой Tesla всегда была способность выводить свои автомобили на рынок так же эффективно, как это делают традиционные автоконцерны вроде Toyota и General Motors, имеющие за плечами опыт многих десятилетий.

В июне всего за несколько дней Tesla потеряла 10 миллиардов долларов рыночной стоимости. Падение ее бумаг вызвало заявление компании Volvo о том, что с 2019 года она начнет производить автомобили только с электрическим или гибридным двигателем.

© РИА Новости / Владислав Бирюков Директор Volvo по электрификации и гибридным технологиям Олле Одселл "заправляет" подключаемый гибрид V60 Plug-in Hybrid © РИА Новости / Владислав Бирюков Директор Volvo по электрификации и гибридным технологиям Олле Одселл "заправляет" подключаемый гибрид V60 Plug-in Hybrid

Рынок получил четкий сигнал: уже в ближайшие годы неповоротливые, на первый взгляд, традиционные автопроизводители будут все агрессивнее конкурировать со звездой Кремниевой долины.

Новый сегмент

Скептики предупреждали, что с учетом огромного количества предзаказов и сложившейся репутации как производителя люксовых электрокаров Tesla обязательно столкнется со сложностями: компания вступает в совершенно новый для себя сегмент бюджетных автомобилей. Впрочем, мало кто ожидал, что проблемы возникнут с одним из самых сильных направлений ее бизнеса — аккумуляторными батареями. Именно оно удержало ее на плаву в разгар мирового финансового кризиса 2008 года и приносило прибыль задолго до того, как она начала продавать роскошные седаны по 100 тысяч долларов.

Сейчас Илон Маск пытается успокоить инвесторов и армию разочарованных клиентов, стоящих в листе ожидания: проблему он пообещал решить в течение ближайших месяцев и к марту 2018 года довести производство Model 3 до 3000-5000 единиц в неделю.

Критики, впрочем, сомневаются в том, что в столь сжатые сроки компании удастся выровнять ситуацию: чтобы выпустить полмиллиона автомобилей, ей нужно радикально ускорить сборку батарей и максимально автоматизировать этот процесс — подход "исправить на лету" здесь явно не сработает.

© AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск © AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Останется без денег через год

Аналитики одного из крупнейших инвестбанков мира, швейцарского UBS, подготовили для Tesla мрачный прогноз: деньги у амбициозного автопроизводителя закончатся уже через год. Эксперты указывают на то, что во втором квартале Tesla "сожгла" 1,2 миллиарда долларов, полученных от акций и конвертируемых долговых облигаций и привлекла еще 1,8 миллиарда в августе на продаже облигаций под производство Model 3.

С учетом агрессивных темпов расходов Tesla неизбежно потребуется дополнительное внешнее финансирование, привлечь которое будет очень нелегко. По прогнозам, в четвертом квартале года компания сумеет собрать не более 2500 автомобилей Model 3. При сохранении таких темпов производства ей потребовалось бы 50 лет, чтобы выполнить обещания.