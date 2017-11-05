Двенадцать причин ненавидеть велосипедистов. О логике оппозиции

Олег Макаренко, для РИА Новости

Бывший президент Буш, который столь успешно играл на телеэкранах образ бесшабашного ковбоя с ветром прерий в голове, со скорбной точностью высветил скелет всех политических споров — и старых, и современных.

"Слишком часто мы судим о других по худшим примерам их поведения, в то время как себя оцениваем по нашим лучшим намерениям", — сказал Джордж Буш-младший две недели назад в своей речи в Нью-Йорке.

Сложно не согласиться с потомственным президентом США. Когда оппозиционеры критикуют власть, они указывают на какого-нибудь отбившегося от рук депутата и заявляют, что вся власть такая. В заслугу же себе оппозиционеры ставят кратное увеличение пенсий и победу над коррупцией, ибо твердо намерены достичь этих целей вскоре после предполагаемого прихода к власти.

Проведем простой эксперимент. Найдем несколько реальных негативных новостей о велосипедистах и объединим их в один перечень.

1. В Дашково-Песочне пьяный велосипедист ограбил студентку.

2. Собутыльники украли телевизор и продали его проезжающему велосипедисту в Обнинске.

3. В Лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у детей.

4. Неадекватный велосипедист избил велосипедом автомобилиста.

5. Пьяный велосипедист украл 20-килограммовый памятник мастеру Йоде.

6. В Екатеринбурге велосипедист поджег автомобиль своего обидчика.

7. В Раквере неизвестный велосипедист украл у женщины на улице сумку.

8. На Кубани велосипедист украл у геодезистов оборудование на 100 тысяч рублей.

9. Немолодой велосипедист изнасиловал случайную прохожую.

10. Столичный велосипедист ограбил студента.

11. Велосипедист избил пешехода за его невнимательность.

12. Под Астраханью задержан пьяный велосипедист с пакетом наркотиков.

Начнем теперь регулярно составлять подборки таких новостей, подолгу разбирать каждое очередное преступление велосипедистов на оппозиционных ресурсах, будем вести работу в интернете, объясняя, что во всех наших бедах виноваты именно велосипедисты. Выдумаем также велосипедистам какое-нибудь оскорбительное (но цензурное) прозвище. Представили?

Это первая часть реплики Джорджа Буша. Замените велосипедистов, например, на чиновников, полицейских или депутатов — и вы узнаете картину сегодняшнего дня.

Вторая часть реплики, про благие намерения, ярче всего проявляется в разговорах о пенсиях, больницах, бензине и об уровне жизни вообще. Средняя пенсия сейчас составляет около 14 тысяч рублей

Это немного, однако это все же в несколько раз больше, чем в далеком 2000 году, когда власть плавно перешла от прозападных политиков к пророссийским. Чтобы исключить рублевую инфляцию, можно пересчитать пенсию в каком-нибудь товаре, в литрах бензина, например. Мы увидим, что пенсии объективно выросли в разы, это неоспоримый факт.

Как оценивают этот факт недовольные? Ну конечно же, они говорят, что этого мало, что когда поддерживаемые ими политики придут к власти, они немедленно решат проблему пенсий, повысив их до "достойного" уровня. Проблема в том, что если успехи и неудачи действующей власти можно пощупать руками, то все благие намерения оппозиции остаются исключительно на бумаге. Более того, как показывает исторический опыт, после победы революционеров уровень жизни почти всегда снижается, причем зачастую катастрофически.

Казалось бы, очевидное рассуждение, однако это не мешает критикам сравнивать текущую ситуацию с тем эльфийским царством, которое они без труда построили бы, если бы их допустили к большому штурвалу.

Забавно, но подобные построения без всякого стеснения делают даже те, кто управлял уже страной раньше, показав в этом деле полную свою несостоятельность.

Есть такой старый анекдот. В магазин к Рабиновичу приходит покупатель и спрашивает цену на рыбу.

— Пять рублей.

— Но ведь у Кацмана рыба по четыре рубля!

— Почему же вы не купили у Кацмана?

— У него как раз сейчас закончилась рыба.

— Вот когда и у меня закончится рыба, я тоже буду продавать ее по четыре рубля.

Вместо подведения итога: кажется, мы сильно недооценивали Джорджа Буша. Видимо, плохое знание географии и прочих школьных предметов не помешало бывшему президенту глубоко разобраться в том, как устроены политика и околополитическая жизнь.