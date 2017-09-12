Реальный объем пенсий в 2018-2020 годы сокращаться не будет, заявил Нилов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Реальный объем пенсий в 2018-2020 годах сокращаться не будет, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее "Ведомости" сообщили, что, согласно предоставленному в правительство прогнозу Минэкономразвития России, из-за отказа от индексации работающим пенсионерам в реальном выражении пенсионные выплаты уменьшатся. По данным издания, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

"Подобная публикация со ссылкой на позицию Минэкономразвития вызывает сожаление, потому как подтекстом звучит, что индексации пенсий работающим пенсионерам не предполагается", — заметил депутат, добавив, что попытается "понятным языком" описать ситуацию, которую озвучивало министерство.

"Реальный объем пенсий, конечно, сокращаться не будет, но, исходя их того, что не предполагается индексация пенсий работающим пенсионерам, покупательская способность на фоне инфляции, естественно, будет падать", — продолжил депутат. Он напомнил, что пенсии теперь по закону индексируются для неработающих пенсионеров по специальному индексу, привязанному к фактической инфляции. Этот индекс определяется правительственными структурами и, по мнению Нилова, не соответствует реальной инфляции.

"Нам говорят, что инфляция 4% в прошлом году, но мы видим, сколько стоили продукты питания, товары первой необходимости, сколько денег тратилось на услуги ЖКХ. И, конечно, цены выросли не на 4%, возьмите, например, бензин и посмотрите, как изменилась цена топлива. Цена бензина влияет на все остальные цены в России. Поэтому это (инфляция — ред.) не 4%", — уверен глава думского комитета.

"Исходя из этих позиций, вероятно, Минэкономразвития и сообщило о том, что пенсии постепенно будут снижаться, то есть речь идет не об объеме денежных средств, которые будут получать на руки пенсионеры, а о покупательной способности этих денег. Вот о чем идет речь", — еще раз подчеркнул парламентарий.

"С сожалением мы видим, что как только президент РФ дает указание, сразу же деньги находятся. Вчера прозвучала позиция, которая вызывает поддержку и желание законодательно ее закрепить, о том, что МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума, и установлены конкретные сроки. Значит, деньги есть, и Минфин эти деньги изыщет из резервов или сократит другие расходы. То же самое и здесь: если бы была политическая воля проявлена, а я не исключаю, что она будет проявлена в ходе работы над бюджетом, то и позиция Минэкономразвития (по пенсиям работающим пенсионерам) тогда тоже скорректируется", — предположил Нилов.

Говоря о том, как экономят на пенсионерах, он напомнил, что в 2015 году инфляция была не 4%, а первый этап индексации пенсий был 4% с обещанием сделать второй этап, в котором бы индексация была доведена до реальной инфляции. "Но второго этапа, как мы помним, не было, а было принято о единоразовой выплате по 5 тысяч рублей. Но эти 5 тысяч рублей, во-первых, меньше, чем суммарный доход при полноценной инфляции, а, во-вторых, эти выплаты не были в последующем учтены в размере пенсий. Соответственно, они и дальше не будут учтены и проиндексированы", — отметил депутат.

"Таким образом, красиво все звучит, но реально государство экономит, находя вот такие обводные пути. Кроме того, и тогда хотели не выплачивать всем пенсионерам, а только тем, кто получает в Пенсионном фонде РФ, забыв про военных пенсионеров. Но как только президент сказал, что надо решить вопрос, тут же Минфин нашел денежные средства. Вывод: деньги есть, но нужна политическая воля. А позиция Минэкономразвития – это формирование общественного мнения, с одной стороны, а с другой, это посыл, что индексации работающим пенсионерам не будет, к большому сожалению", — полагает Нилов.

Пенсии растут

Как заявили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда, ключевым для Пенсионного фонда документом, который определяет размер страховых пенсий по старости, является федеральный закон о бюджете ПФР.

"Ключевой документ ПФР, который определяет предстоящие индексации пенсии, это федеральный закон о бюджете ПФР. Как вы понимаете, в него закладываются прогнозные показатели инфляции в соответствии с макроэкономическим прогнозом. Бюджет принимается на три года", — сообщили в ПФР.

В соответствии с бюджетом ПФР на 2017-2019 годы средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 тысяч 657 рублей, в 2018 году — 14 тысяч 45 рублей, в 2019 году — 14 тысяч 439 рублей. Таким образом, за три года пенсии должны вырасти в среднем на 700 рублей.

Как сообщал в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительство РФ планирует добиваться дальнейшего роста пенсий в рамках проекта федерального бюджета на следующую трехлетку.