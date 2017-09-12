Реальный объем пенсий в 2018-2020 годы сокращаться не будет, заявил Нилов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Реальный объем пенсий в 2018-2020 годах сокращаться не будет, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Подобная публикация со ссылкой на позицию Минэкономразвития вызывает сожаление, потому как подтекстом звучит, что индексации пенсий работающим пенсионерам не предполагается", — заметил депутат, добавив, что попытается "понятным языком" описать ситуацию, которую озвучивало министерство.
"Реальный объем пенсий, конечно, сокращаться не будет, но, исходя их того, что не предполагается индексация пенсий работающим пенсионерам, покупательская способность на фоне инфляции, естественно, будет падать", — продолжил депутат. Он напомнил, что пенсии теперь по закону индексируются для неработающих пенсионеров по специальному индексу, привязанному к фактической инфляции. Этот индекс определяется правительственными структурами и, по мнению Нилова, не соответствует реальной инфляции.
"Нам говорят, что инфляция 4% в прошлом году, но мы видим, сколько стоили продукты питания, товары первой необходимости, сколько денег тратилось на услуги ЖКХ. И, конечно, цены выросли не на 4%, возьмите, например, бензин и посмотрите, как изменилась цена топлива. Цена бензина влияет на все остальные цены в России. Поэтому это (инфляция — ред.) не 4%", — уверен глава думского комитета.
"С сожалением мы видим, что как только президент РФ дает указание, сразу же деньги находятся. Вчера прозвучала позиция, которая вызывает поддержку и желание законодательно ее закрепить, о том, что МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума, и установлены конкретные сроки. Значит, деньги есть, и Минфин эти деньги изыщет из резервов или сократит другие расходы. То же самое и здесь: если бы была политическая воля проявлена, а я не исключаю, что она будет проявлена в ходе работы над бюджетом, то и позиция Минэкономразвития (по пенсиям работающим пенсионерам) тогда тоже скорректируется", — предположил Нилов.
"Таким образом, красиво все звучит, но реально государство экономит, находя вот такие обводные пути. Кроме того, и тогда хотели не выплачивать всем пенсионерам, а только тем, кто получает в Пенсионном фонде РФ, забыв про военных пенсионеров. Но как только президент сказал, что надо решить вопрос, тут же Минфин нашел денежные средства. Вывод: деньги есть, но нужна политическая воля. А позиция Минэкономразвития – это формирование общественного мнения, с одной стороны, а с другой, это посыл, что индексации работающим пенсионерам не будет, к большому сожалению", — полагает Нилов.
Пенсии растут
Как заявили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда, ключевым для Пенсионного фонда документом, который определяет размер страховых пенсий по старости, является федеральный закон о бюджете ПФР.
"Ключевой документ ПФР, который определяет предстоящие индексации пенсии, это федеральный закон о бюджете ПФР. Как вы понимаете, в него закладываются прогнозные показатели инфляции в соответствии с макроэкономическим прогнозом. Бюджет принимается на три года", — сообщили в ПФР.
Как сообщал в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительство РФ планирует добиваться дальнейшего роста пенсий в рамках проекта федерального бюджета на следующую трехлетку.