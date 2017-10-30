К нападению на журналистку "Эха": как мне создали атмосферу ненависти

Авигдор Эскин, для РИА Новости



С момента, как прогремело известие о нападении маньяка на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, призрак маккартизма бродит по либеральным изданиям.

Отметим, что даже самые враждебные комментаторы не предприняли попытки привязать к трагедии в качестве причин ни израильский паспорт маньяка, ни пропагандистский характер радиостанции. Так не ищут политической подоплеки при укусе человека бешеной собакой.

Но как ни странно, сама верхушка радиостанции решила не брезговать пиаром на крови своей сотрудницы: посыпались обвинения в адрес коллег и оппонентов, критиковавших "Эхо Москвы". Не их ли нелюбовь привела к созданию атмосферы, побудившей безумца к атаке?

Этот цинизм, напоминающий худшие дни разгула ненависти в пору сенатора из Висконсина Джозефа Маккарти, вылился не только в медийный хор ненависти, но и в доносы в худших традициях сталинских времен. В те времена тоже порой писали "туда", когда имелся малейший предлог и появлялась надежда на захват квартиры соседа.

Все это выглядит особенно странно и диковинно, если принять во во внимание тот факт, чем радиостанция "Эхо Москвы" занималась сама.

Могу свидетельствовать о случившемся со мной одиннадцать лет назад, когда я высказался публично против деятельности в Израиле бегствующего олигарха и тогдашнего спонсора радиостанции Леонида Невзлина.

Мне дала отпор сама Юлия Латынина, обвинив меня в строительстве "свиномета" — катапульты с целью зашвыривания свиных голов в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Прямо так и сказала: "Вот о том самом господине Эскине, который зашвыривал свинью в мечеть Аль-Акса" ("Код доступа" от 29 июля 2006 года).

Что было в реальности? В реальности двадцать лет назад один израильский уголовник пытался убедить власти, что "продал мне" такую идею. Был скандал, а потом было разбирательство с моим полным оправданием. Латынина не могла не знать, что лгала. Две с половиной недели спустя она уже писала в "Новой газете": "Скажем честно — план предложил провокатор, а Эскин — не донес" (14 августа 2006 года). Уже никто не метал и даже не строил, а какой-то провокатор что-то кому-то сказал.

Но главное следовало дальше. Латынина рассказывает о том, как узнала о скандальной израильской небылице, которую выдавала за зловещий заговор: "И вот представьте себе сценку. Я выхожу из самолета, огромное количество людей, которые чего-то встречают, прилетели спортсмены с чемпионата мира по боксу, человек 20 вооруженных автоматчиков, которые их встречают. Просто это нормально, это Дагестан. Все остальные люди стоят, толпа, обнимаются. В этот момент у меня звонит телефон, я спрашиваю, кто такой, с кем, мне отвечают, кто такой, что про свинью и про мечеть Аль-Акса. Я это переспрашиваю, я говорю, как этот человек, который пытался закинуть свинью в мечеть Аль-Акса. И в этот момент все сто человек, стоящих в аэродроме, включая 20 вооруженных чеченцев, оборачиваются ко мне, я понимаю, что оказываюсь в центре общественного внимания. Все хотят услышать про свинью и про мечеть Аль-Акса".

…Если это было не подстрекательство к убийству, то что? Достаточно было, чтобы кто-то поверил в эту небылицу. Оглашение этой истории по радио без указания на ее недостоверность было прямым призывом к расправе. Иного толкования быть не может.

Сразу после этого эфира я позвонил на "Эхо Москвы" и побеседовал с Алексеем Венедиктовым. Он не согласился предоставить мне ни минуты для опровержения сказанного Латыниной: "Если у вас есть проблемы, обращайтесь в суд".

…И эти люди жалуются сегодня на то, что вокруг них создалась недружественная атмосфера?