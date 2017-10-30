К нападению на журналистку "Эха": как мне создали атмосферу ненависти

Авигдор Эскин, для РИА Новости
С момента, как прогремело известие о нападении маньяка на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, призрак маккартизма бродит по либеральным изданиям.
Но как ни странно, сама верхушка радиостанции решила не брезговать пиаром на крови своей сотрудницы: посыпались обвинения в адрес коллег и оппонентов, критиковавших "Эхо Москвы". Не их ли нелюбовь привела к созданию атмосферы, побудившей безумца к атаке?
Этот цинизм, напоминающий худшие дни разгула ненависти в пору сенатора из Висконсина Джозефа Маккарти, вылился не только в медийный хор ненависти, но и в доносы в худших традициях сталинских времен. В те времена тоже порой писали "туда", когда имелся малейший предлог и появлялась надежда на захват квартиры соседа.
Все это выглядит особенно странно и диковинно, если принять во во внимание тот факт, чем радиостанция "Эхо Москвы" занималась сама.
Могу свидетельствовать о случившемся со мной одиннадцать лет назад, когда я высказался публично против деятельности в Израиле бегствующего олигарха и тогдашнего спонсора радиостанции Леонида Невзлина.
Мне дала отпор сама Юлия Латынина, обвинив меня в строительстве "свиномета" — катапульты с целью зашвыривания свиных голов в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Прямо так и сказала: "Вот о том самом господине Эскине, который зашвыривал свинью в мечеть Аль-Акса" ("Код доступа" от 29 июля 2006 года).
Но главное следовало дальше. Латынина рассказывает о том, как узнала о скандальной израильской небылице, которую выдавала за зловещий заговор: "И вот представьте себе сценку. Я выхожу из самолета, огромное количество людей, которые чего-то встречают, прилетели спортсмены с чемпионата мира по боксу, человек 20 вооруженных автоматчиков, которые их встречают. Просто это нормально, это Дагестан. Все остальные люди стоят, толпа, обнимаются. В этот момент у меня звонит телефон, я спрашиваю, кто такой, с кем, мне отвечают, кто такой, что про свинью и про мечеть Аль-Акса. Я это переспрашиваю, я говорю, как этот человек, который пытался закинуть свинью в мечеть Аль-Акса. И в этот момент все сто человек, стоящих в аэродроме, включая 20 вооруженных чеченцев, оборачиваются ко мне, я понимаю, что оказываюсь в центре общественного внимания. Все хотят услышать про свинью и про мечеть Аль-Акса".
Сразу после этого эфира я позвонил на "Эхо Москвы" и побеседовал с Алексеем Венедиктовым. Он не согласился предоставить мне ни минуты для опровержения сказанного Латыниной: "Если у вас есть проблемы, обращайтесь в суд".
…И эти люди жалуются сегодня на то, что вокруг них создалась недружественная атмосфера?