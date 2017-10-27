Венедиктов попросит СК допросить журналистов ВГТРК

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире телеканала "Дождь" заявил, что намерен обратиться в СК РФ с просьбой допросить журналистов ВГТРК, так как, по его мнению, некоторые их сюжеты могли спровоцировать нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

Он уточнил, что речь идет об одном из сюжетов на телеканале "Россия 24", где, в частности, упоминалось "Эхо Москвы", но не назвал конкретных авторов.

"Мы считаем, что этот сюжет мог быть подстрекательством тем людям, которые, патриоты, сочли после этого сюжета Таню врагом, шпионом, агентом… Мы попросили, попросим, вернее, следователей и других журналистов того же холдинга ВГТРК, который отличается большим вниманием к Татьяне, допросить", — заявил Венедиктов.

Он также заявил, что принял решение "эвакуировать из страны" журналистку его радиостанции Ксению Ларину после выступления ведущего ВГТРК Владимира Соловьева в эфире "Вести ФМ" на следующий день после нападения на Фельгенгауэр.

"Она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность… Ксения будет вести свои программы на удаленке, но не из Российской Федерации", — добавил Венедиктов.

В минувший понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Нападавший арестован и частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.