День освобождения от фашизма. Как Украина потеряла свой главный праздник

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Палатки с антироссийской и антисоветской символикой и с призывами к новой войне у памятника герою и полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину, скорбная участь монумента "Родина-мать", который то ли снесут, то ли реконструируют, попутно изуродовав (пока не решили как), да тайно принесенные букетики на Аллею Героев Советского Союза в Парке Победы —

вот и все, что осталось в Киеве от великого праздника — Дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Как один кум другого кинул

Еще несколько лет назад это был большой государственный праздник. Потому что 28 октября 1944 года вся Украина после трех с лишним лет немецко-фашистской оккупации была освобождена от агрессоров.

При этом, что интересно, это был вовсе не советский праздник и даже не пережиток коммунистических времен. В 2009 году вице-премьер Сергей Тигипко выступил с инициативой отмечать День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (по-украински — "День визволення України від фашистських загарбників"). Тогдашний президент Виктор Ющенко тут же подписал соответствующий указ, и праздник стал государственным.

Для Ющенко, лично много сил и внимания уделявшего вопросам украинской истории, это было особенно важно. Он ввел в стране День памяти жертв Голодомора (25 ноября) и лично открыл одноименный мемориал, который соседствует с Аллей Героев и Вечным огнем Парка Победы.

И чтобы сбалансировать исторические параллели, Ющенко утвердил своим указом День освобождения Украины. Два праздника, две даты, два соседствующих мемориала.

Прошло всего восемь лет, и День освобождения Украины превратился в обычный день календаря. А вот жертвам Голодомора здесь придают особое — не просто антисоветское, а отчетливое антироссийское звучание.

Вот и получилось, что кум Петро (то есть президент Порошенко) фактически отменил указ своего предшественника и кума Виктора (президента Ющенко). Во всяком случае, ни поздравлений с Днем освобождения Украины, ни плакатов или транспарантов, посвященных этому, в столице Украины мы ни накануне, ни в этот день, 28 октября, не обнаружили.

"Тоталитарная" Родина-мать

В Парке Победы в эти дни тихо и по-осеннему грустно. Вот две девушки устроили на фоне мемориальных плит небольшую фотосессию. Здесь, и правда, с высокого правого берега Днепра открывается великолепный вид.

Возле входа в парк трое мужчин возятся с двумя небольшими конструкциями, устанавливают в них флаги. Через несколько минут обнаруживаем, что подставка утыкана сине-желтыми государственными флагами, которые никакого отношения к той Великой Победе не имеют. Раньше здесь стояли красные флаги, те самые, которые символизировали триумф над фашистской Германией. Но теперь красный флаг на Украине запрещен законом.

Идем по аллее. Слева и справа могилы советских солдат — Героев Советского Союза, павших в боях за освобождение Украины. Замечаем на некоторых надгробиях скромные букетики — где две гвоздики, где полевые цветы, астры… Еще несколько букетиков у Вечного огня.

© РИА Новости Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве © РИА Новости Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве

Понятно, что это — инициатива отдельных граждан, которые принесли сюда цветы накануне, вечером или ранним утром, когда прохожих поменьше и нет опасности быть атакованными националистами и радикалами.

В Днепре (бывшем Днепропетровске), например, вышло так. Там граждане, бережно сохранявшие память о событиях Великой Отечественной войны, накануне Дня освобождения Украины возложили цветы к такому же мемориалу. А на следующий день, как сообщили местные СМИ, пришли люди в черной униформе без опознавательных знаков и выкинули все цветы в ближайшую урну.

Другой памятник, у которого раньше в Киеве ежегодно отмечали День освобождения Украины, — это мемориал Николаю Ватутину, погибшему в 1944 году.

Скульптура расположена прямо напротив парламента Украины — в Мариинском парке. Ее неоднократно оскверняли безобразными надписями, обливали краской. Особенно отличились в этом члены партии "Национальный корпус". А сейчас, именно в эти дни, памятник окружают националисты и радикалы, установившие у парламента палатки третьего Майдана. Теперь внуки воинов УПА*, в борьбе с которыми и погиб Ватутин, хозяйничают прямо у самого постамента — варят борщ, прогуливаются, здесь же проходят переговоры между отдельными группировками. Палаток здесь несколько десятков. Так что люди, то есть бойцы различных радикальных подразделений, буквально кишат у ног Ватутина (вернее, у подножия его памятника).

А проспект Ватутина горсовет Киева недавно переименовал в проспект Шухевича , того самого, который служил в СС и является одним из создателей УПА*.

Непонятная судьба ждет и другой символ Победы — памятник "Родина-мать", который высится над Днепром и стал своеобразной визитной карточкой Киева. Поскольку он, по мысли нынешних властей, является пережитком советского прошлого, символом "тоталитаризма" и "российского империализма", сначала его хотели снести. Но оказалось, что это сложно и дорого. Тогда решили "подкорректировать".

Потому что, по мысли главы государственного Института национальной памяти Владимира Вятровича, "очень плохо, что эта визитная карточка помечена тоталитарной символикой".

Дело в том, что Родина-мать держит в руке щит с гербом Украинской Советской Социалистической республики. И вот теперь, по словам Вятровича, власти изыскивают техническое решение удаления иди замены герба.

© Sputnik Перейти в фотобанк Памятник "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото © Sputnik Перейти в фотобанк Памятник "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото

О тех, кто помнит и не боится

То, что сейчас, то есть буквально сегодня происходит на Украине — это реванш проигравших войну, вернее их внуков и даже правнуков. Они, захватив в столице власть в 2014 году, теперь мстят потомкам победителей. Их немного в сравнении с основной массой населения, но они агрессивны, обучены, вооружены и организованы националистами и радикалами, профинансированы олигархами и некоторыми полугосударственными структурами Запада. И что очень важно — фактически поддерживаются властью.

Накануне Дня освобождения Украины мы попросили одного из руководителей ветеранской организации страны дать свою оценку происходящему или хотя бы через наше СМИ поздравить немногочисленных оставшихся ветеранов. Он отказался, во всяком случае, попросил не упоминать его фамилии в публикациях.

Но это вовсе не торжество нацистов, радикалов, последователей УПА*. Это — морок, который пройдет. Потому что есть и другие симптомы. Куда более оптимистичные. Например, сотни тысяч людей, участвовавших в шествии Бессмертного полка 9 Мая нынешнего года в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Одессе.

А 28 октября, в День освобождения Украины к мемориалу Парка Победы подкатил скромный свадебный кортеж. Жених и невеста, молодые симпатичные украинцы, возложили на наших глазах цветы к Вечному огню, постояли минуту в молчании и отправились отмечать на сегодня главное событие в своей жизни — начало семейной жизни.

Так что и среди молодежи есть те, кто верят, помнят и не боятся.

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Когда материал уже готовился к печати, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко, как сообщает сайт администрации президента, почтил своим присутствием Парк Вечной Славы (в Киеве его называют Парком Победы). В официальном сообщении сказано, что Порошенко вместе с "ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины".

© Фото : официальный сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины. 28 октября 2017 © Фото : официальный сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины. 28 октября 2017

Можно было бы, конечно, порадоваться за украинцев и Украину, что глава государства, хотя и не накануне, но в День освобождения вспомнил об этой знаменательной дате. Если бы не цинизм ситуации.

А цинизм в том, что к ветеранам Второй мировой войны на Украине относятся по закону в том числе и воины УПА*, то есть те самые, которые воевали против советских солдат-освободителей. Те самые, кто убил Николая Ватутина и легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. А "ветераны АТО", или так называемой "антитеррористической операции", сегодня воюют против собственного населения.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой запрещена на территории России.