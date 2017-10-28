День освобождения от фашизма. Как Украина потеряла свой главный праздник

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Палатки с антироссийской и антисоветской символикой и с призывами к новой войне у памятника герою и полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину, скорбная участь монумента "Родина-мать", который то ли снесут, то ли реконструируют, попутно изуродовав (пока не решили как), да тайно принесенные букетики на Аллею Героев Советского Союза в Парке Победы —
вот и все, что осталось в Киеве от великого праздника — Дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Как один кум другого кинул
Еще несколько лет назад это был большой государственный праздник. Потому что 28 октября 1944 года вся Украина после трех с лишним лет немецко-фашистской оккупации была освобождена от агрессоров.
При этом, что интересно, это был вовсе не советский праздник и даже не пережиток коммунистических времен. В 2009 году вице-премьер Сергей Тигипко выступил с инициативой отмечать День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (по-украински — "День визволення України від фашистських загарбників"). Тогдашний президент Виктор Ющенко тут же подписал соответствующий указ, и праздник стал государственным.
И чтобы сбалансировать исторические параллели, Ющенко утвердил своим указом День освобождения Украины. Два праздника, две даты, два соседствующих мемориала.
Прошло всего восемь лет, и День освобождения Украины превратился в обычный день календаря. А вот жертвам Голодомора здесь придают особое — не просто антисоветское, а отчетливое антироссийское звучание.
Вот и получилось, что кум Петро (то есть президент Порошенко) фактически отменил указ своего предшественника и кума Виктора (президента Ющенко). Во всяком случае, ни поздравлений с Днем освобождения Украины, ни плакатов или транспарантов, посвященных этому, в столице Украины мы ни накануне, ни в этот день, 28 октября, не обнаружили.
"Тоталитарная" Родина-мать
В Парке Победы в эти дни тихо и по-осеннему грустно. Вот две девушки устроили на фоне мемориальных плит небольшую фотосессию. Здесь, и правда, с высокого правого берега Днепра открывается великолепный вид.
Идем по аллее. Слева и справа могилы советских солдат — Героев Советского Союза, павших в боях за освобождение Украины. Замечаем на некоторых надгробиях скромные букетики — где две гвоздики, где полевые цветы, астры… Еще несколько букетиков у Вечного огня.
Понятно, что это — инициатива отдельных граждан, которые принесли сюда цветы накануне, вечером или ранним утром, когда прохожих поменьше и нет опасности быть атакованными националистами и радикалами.
Другой памятник, у которого раньше в Киеве ежегодно отмечали День освобождения Украины, — это мемориал Николаю Ватутину, погибшему в 1944 году.
Скульптура расположена прямо напротив парламента Украины — в Мариинском парке. Ее неоднократно оскверняли безобразными надписями, обливали краской. Особенно отличились в этом члены партии "Национальный корпус". А сейчас, именно в эти дни, памятник окружают националисты и радикалы, установившие у парламента палатки третьего Майдана. Теперь внуки воинов УПА*, в борьбе с которыми и погиб Ватутин, хозяйничают прямо у самого постамента — варят борщ, прогуливаются, здесь же проходят переговоры между отдельными группировками. Палаток здесь несколько десятков. Так что люди, то есть бойцы различных радикальных подразделений, буквально кишат у ног Ватутина (вернее, у подножия его памятника).
Непонятная судьба ждет и другой символ Победы — памятник "Родина-мать", который высится над Днепром и стал своеобразной визитной карточкой Киева. Поскольку он, по мысли нынешних властей, является пережитком советского прошлого, символом "тоталитаризма" и "российского империализма", сначала его хотели снести. Но оказалось, что это сложно и дорого. Тогда решили "подкорректировать".
Потому что, по мысли главы государственного Института национальной памяти Владимира Вятровича, "очень плохо, что эта визитная карточка помечена тоталитарной символикой".
Дело в том, что Родина-мать держит в руке щит с гербом Украинской Советской Социалистической республики. И вот теперь, по словам Вятровича, власти изыскивают техническое решение удаления иди замены герба.
О тех, кто помнит и не боится
То, что сейчас, то есть буквально сегодня происходит на Украине — это реванш проигравших войну, вернее их внуков и даже правнуков. Они, захватив в столице власть в 2014 году, теперь мстят потомкам победителей. Их немного в сравнении с основной массой населения, но они агрессивны, обучены, вооружены и организованы националистами и радикалами, профинансированы олигархами и некоторыми полугосударственными структурами Запада. И что очень важно — фактически поддерживаются властью.
Но это вовсе не торжество нацистов, радикалов, последователей УПА*. Это — морок, который пройдет. Потому что есть и другие симптомы. Куда более оптимистичные. Например, сотни тысяч людей, участвовавших в шествии Бессмертного полка 9 Мая нынешнего года в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Одессе.
Так что и среди молодежи есть те, кто верят, помнят и не боятся.
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Когда материал уже готовился к печати, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко, как сообщает сайт администрации президента, почтил своим присутствием Парк Вечной Славы (в Киеве его называют Парком Победы). В официальном сообщении сказано, что Порошенко вместе с "ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины".
А цинизм в том, что к ветеранам Второй мировой войны на Украине относятся по закону в том числе и воины УПА*, то есть те самые, которые воевали против советских солдат-освободителей. Те самые, кто убил Николая Ватутина и легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. А "ветераны АТО", или так называемой "антитеррористической операции", сегодня воюют против собственного населения.
*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой запрещена на территории России.