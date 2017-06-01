Проспект генерала Ватутина в Киеве переименовали в честь Шухевича

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Киевской городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича, сообщило в четверг украинское издание "Левый берег".
По данным издания, за принятие соответствующего проекта решения проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61. Первый раз проспект пытались переименовать в декабре 2016 года, но тогда сделать это не удалось из-за недостаточного количества голосов.
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
*Организация, запрещенная в России