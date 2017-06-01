Проспект генерала Ватутина в Киеве переименовали в честь Шухевича

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Киевской городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича, сообщило в четверг украинское издание "Левый берег".

"Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича", — говорится в сообщении.

По данным издания, за принятие соответствующего проекта решения проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61. Первый раз проспект пытались переименовать в декабре 2016 года, но тогда сделать это не удалось из-за недостаточного количества голосов.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

*Организация, запрещенная в России