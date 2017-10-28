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Штайнмайер против Климкина: почему Киев больше не получит денег от Запада

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (453)
15:3528.10.2017
(обновлено: 15:44 28.10.2017)
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© РИА Новости / МИД РФПерейти в фотобанкФедеральный президент, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фотоФедеральный президент, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / МИД РФ
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" прокомментировал заявление Украины по газу
В последние дни произошло три разноплановых, но заметных и взаимосвязанных события. Федеральный президент, бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совершил рабочий визит в Москву. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин побывал с аналогичным визитом в Берлине. Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что, по данным Киева, первая очередь "Турецкого потока" вступит в строй уже в 2018 году, после чего Украина лишится минимум полумиллиарда долларов ежегодной платы за транзит. Это примерно четвертая-пятая часть от общей суммы в 2-2,5 миллиарда долларов, которую Киев все еще зарабатывает на транзите российского газа в ЕС.

Коболев также был обеспокоен тем, что если вступит в строй вторая очередь "Турецкого потока", а она должна заработать к концу 2019 года, то совокупные потери украинского бюджета составят уже миллиард долларов, а ежегодный заработок снизится до 1-1,5 миллиарда. Но руководитель украинского нефтегазового холдинга почему-то ни словом не обмолвился о "Северном потоке — 2". А ведь в последние два года главное внимание Киева было сосредоточено именно на нем, и срыв данного проекта стал едва ли не национальной идеей Украины.

Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>

Свитый из басен и слов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свитый из басен и слов

В попытках убедить Германию отказаться от проекта Киев заручился поддержкой Польши, прибалтов и, самое главное, США. Вашингтон активно давил на своих германских партнеров, даже санкциями против компаний, участвующих в финансировании проекта, угрожал. Америка имела двойной интерес. Во-первых, ей было необходимо сохранить хотя бы частичное финансирование погибающего от безденежья украинского проекта за счет России. Плата за транзит газа является не единственным надежным источником валютных поступлений в украинский бюджет. Еще есть доходы от гастарбайтеров, но их объем сложнее планировать, да и не стремится население делиться своими заграничными заработками с государством.

Работник Газпрома на газохранилище
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Знать Киев-то силен, раз лает на "Газпром"?
Во-вторых, США надеялись, что, столкнувшись с неизбежными проблемами на украинском направлении (традиционное воровство газа в зимний период, изношенность украинской ГТС, а также серьезные политические риски) и не имея альтернативных путей доставки газа в ЕС, "Газпром" потеряет часть европейского рынка. На свободное место изъявляли горячее желание зайти американские сланцевики с более дорогим, но зато политкорректным североамериканским газом.

Последним условным успехом борцов с "Северным потоком — 2" стало намерение Дании принять закон, позволяющий блокировать строительство газопровода в ее водах. Это не может остановить проект, лишь создает некоторые дополнительные трудности, впрочем, вполне преодолимые. Можно сказать, что датский казус стал утешительными призом тем, кто проиграл борьбу за блокирование "Северного потока — 2". Проблему свою они не решили, но некоторое моральное удовлетворение получили.

Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
© REUTERS / Ernest Scheyder/File Photo
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Поскольку "Северный поток — 2" также должен вступить в срой в 2019 году, у Берлина возникла необходимость информировать своих киевских подопечных о кардинально меняющейся геополитической ситуации, в которой, начиная с 2020 года, место для Украины не предусмотрено за ненадобностью. Также надо было сохранить лицо и продемонстрировать, что "поддержка политики реформ", которые якобы проводит Киев, сохранилась, в вопросе Крыма и Донбасса Германия свою позицию не поменяла, несмотря на безоговорочное участие в российских проектах обходящих Украину газопроводов.

Зима близко
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Зима близко

С этой целью Климкина просто вызвали в Берлин, где, как сообщает МИД Украины, он провел ряд встреч с политиками и парламентариями, представляющими формирующуюся коалицию, обсудив с ними проблемы урегулирования в Донбассе, вопросы реализации Минских соглашений, Крыма и дальнейшего углубления реформ. Никаких совместных заявлений не последовало, никакие документы подписаны не были. То есть состоялся обычный инструктаж чиновника, представляющего подмандатную территорию.

Если перевести птичий язык мидовского пресс-релиза на нормальный русский, то получим содержание инструктажа. Климкину сообщили, что "политику реформ" придется проводить за свой счет. Запад не только не даст больше денег в долг, но и в ближайшие два года лишит Украину платы за транзит газа. Вопрос с "Северным потоком — 2" решен, и Киеву лучше не упираться, нарываясь на скандал с Берлином.

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
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В качестве утешения Берлин гарантировал неизменность позиции по признанию украинского статуса Крыма (что в реальности Киеву ничего не дает, даже турбины "Сименс" все равно попадают на полуостров) и позиции по Донбассу. В итоге Берлин будет и дальше настаивать на сохранении антироссийских санкций. Впрочем, и это для Киева вопрос исключительно морального удовлетворения. Не то чтобы санкции совсем не угнетали Россию, но из стимулирования ими политики импортозамещения Москва извлекает больше выгоды, чем терпит издержек от санкционных ограничений. В то время как ЕС имеет одни издержки и никакого позитива.

Ну и, наконец, антироссийские санкции каждый год продлеваются, для чего необходим консенсус всех членов ЕС. Достаточно кому-то одному выступить против (а желающие давно есть) — и санкции просто не будут продлены на очередной период, как уже произошло с ограничением прав российской делегации в ПАСЕ. До сих пор Берлин подобную фронду в ЕС успешно подавлял. Но в перспективе он может, не нарушая обязательств, взятых перед Украиной и строго придерживаясь курса на санкции лично, просто "не суметь" убедить одного-двух-трех своих младших партнеров по ЕС.

Добыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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В этом плане символичен визит в Москву Штайнмайера. С одной стороны, федеральный президент — чисто декоративное украшение германской политической системы, синекура для заслуженных политических пенсионеров. С другой — Штайнмайер внезапно сообщил прессе, что намерен в ходе своей встречи с Владимиром Путиным не ограничиваться протокольной церемониальной беседой, но акцентировать внимание на неизменности германской позиции по Крыму, Донбассу и санкционному вопросу.

Можно было бы предположить, что германского президента, который, кстати, является последним активным политиком из тех, кто выступил гарантами соглашения Януковича с оппозицией, открывшего двери февральскому вооруженному перевороту в Киеве 2014 года, отправили в очередной раз прощупать позицию российского лидера (не смягчилась ли она?). Но германские политики всех уровней, включая канцлера, столько раз занимались подобным прощупыванием, что надежды давно развеяны.

В то же время на фоне формально жестких заявлений Штайнмайера германская пресса взахлеб писала о том, как он любит Россию и как желает восстановить с ней нормальные отношения. Это совершенно очевидный намек на то, что важно не что конкретно говорится по поводу приверженности Берлина поддержке Украины, но кем говорится, как и в каком контексте.

Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин. Архивное Фото.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Штайнмайер, говоря о приверженности политике санкций, все время подчеркивал, что это его личная позиция, а германскую внешнюю политику определяет правительство. Происходило все это на фоне единственно важной для Москвы приверженности Берлина достройке "Северного потока — 2". Ну и общий теплый фон германской прессы как бы намекал, что не надо обращать внимания на повторение избитых недействующих формул. В принципиальных вопросах сотрудничество развивается, и это главное, а определенные правила Германии формально пока приходится соблюдать.

Судя по отчаянию Андрея Коболева, который о "Северном потоке — 2" предпочел вообще промолчать, а в отношении "Турецкого потока" высказал робкую надежду, что, может быть, хотя бы вторую очередь не будут торопиться вводить в строй, в Киеве все поняли правильно. Заклинания Запад еще некоторое время произносить будет, пока не найдет повод обнулить свои обязательства. А вот денег больше не будет. Совсем.

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