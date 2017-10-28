Штайнмайер против Климкина: почему Киев больше не получит денег от Запада

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Коболев также был обеспокоен тем, что если вступит в строй вторая очередь "Турецкого потока", а она должна заработать к концу 2019 года, то совокупные потери украинского бюджета составят уже миллиард долларов, а ежегодный заработок снизится до 1-1,5 миллиарда. Но руководитель украинского нефтегазового холдинга почему-то ни словом не обмолвился о "Северном потоке — 2". А ведь в последние два года главное внимание Киева было сосредоточено именно на нем, и срыв данного проекта стал едва ли не национальной идеей Украины.
Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>
В попытках убедить Германию отказаться от проекта Киев заручился поддержкой Польши, прибалтов и, самое главное, США. Вашингтон активно давил на своих германских партнеров, даже санкциями против компаний, участвующих в финансировании проекта, угрожал. Америка имела двойной интерес. Во-первых, ей было необходимо сохранить хотя бы частичное финансирование погибающего от безденежья украинского проекта за счет России. Плата за транзит газа является не единственным надежным источником валютных поступлений в украинский бюджет. Еще есть доходы от гастарбайтеров, но их объем сложнее планировать, да и не стремится население делиться своими заграничными заработками с государством.
Последним условным успехом борцов с "Северным потоком — 2" стало намерение Дании принять закон, позволяющий блокировать строительство газопровода в ее водах. Это не может остановить проект, лишь создает некоторые дополнительные трудности, впрочем, вполне преодолимые. Можно сказать, что датский казус стал утешительными призом тем, кто проиграл борьбу за блокирование "Северного потока — 2". Проблему свою они не решили, но некоторое моральное удовлетворение получили.
С этой целью Климкина просто вызвали в Берлин, где, как сообщает МИД Украины, он провел ряд встреч с политиками и парламентариями, представляющими формирующуюся коалицию, обсудив с ними проблемы урегулирования в Донбассе, вопросы реализации Минских соглашений, Крыма и дальнейшего углубления реформ. Никаких совместных заявлений не последовало, никакие документы подписаны не были. То есть состоялся обычный инструктаж чиновника, представляющего подмандатную территорию.
Если перевести птичий язык мидовского пресс-релиза на нормальный русский, то получим содержание инструктажа. Климкину сообщили, что "политику реформ" придется проводить за свой счет. Запад не только не даст больше денег в долг, но и в ближайшие два года лишит Украину платы за транзит газа. Вопрос с "Северным потоком — 2" решен, и Киеву лучше не упираться, нарываясь на скандал с Берлином.
Ну и, наконец, антироссийские санкции каждый год продлеваются, для чего необходим консенсус всех членов ЕС. Достаточно кому-то одному выступить против (а желающие давно есть) — и санкции просто не будут продлены на очередной период, как уже произошло с ограничением прав российской делегации в ПАСЕ. До сих пор Берлин подобную фронду в ЕС успешно подавлял. Но в перспективе он может, не нарушая обязательств, взятых перед Украиной и строго придерживаясь курса на санкции лично, просто "не суметь" убедить одного-двух-трех своих младших партнеров по ЕС.
Можно было бы предположить, что германского президента, который, кстати, является последним активным политиком из тех, кто выступил гарантами соглашения Януковича с оппозицией, открывшего двери февральскому вооруженному перевороту в Киеве 2014 года, отправили в очередной раз прощупать позицию российского лидера (не смягчилась ли она?). Но германские политики всех уровней, включая канцлера, столько раз занимались подобным прощупыванием, что надежды давно развеяны.
В то же время на фоне формально жестких заявлений Штайнмайера германская пресса взахлеб писала о том, как он любит Россию и как желает восстановить с ней нормальные отношения. Это совершенно очевидный намек на то, что важно не что конкретно говорится по поводу приверженности Берлина поддержке Украины, но кем говорится, как и в каком контексте.
Судя по отчаянию Андрея Коболева, который о "Северном потоке — 2" предпочел вообще промолчать, а в отношении "Турецкого потока" высказал робкую надежду, что, может быть, хотя бы вторую очередь не будут торопиться вводить в строй, в Киеве все поняли правильно. Заклинания Запад еще некоторое время произносить будет, пока не найдет повод обнулить свои обязательства. А вот денег больше не будет. Совсем.