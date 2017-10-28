"Матильда": опыты художественной пошлости под видом исторической драмы

Андрей Сорокин, для РИА Новости
В непростой судьбе "Матильды" настал счастливый момент, когда она добралась до зрителя, и наконец-то можно поговорить собственно о фильме, а не об исступленном многомесячном гвалте вокруг него. И вот тут нас подстерегает то неловкое чувство, когда говорить-то и не о чем. Но придется, раз уж без малого год нам "Матильду" без мыла заталкивали в самые трогательные места.
Что за кино
Богохульства, в котором подозревали данное произведение самодеятельные "стражи православия", не наблюдается — ни по духу, ни по содержанию. На поверку все это оказалось фантазиями персонажей, имеющих весьма затейливые и малоканонические представления о предмете своих озабоченностей. В общем, ни одна скрепа не пострадала.
Про само произведение. Красиво снято. Можно сказать, мастерски. По-богатому. Балы, красавицы, лакеи и цари, дворцы с эротикой и хруст французской булки. Сюжет интригует и возбуждает по всем правилам мыльнооперной драматургии. Кино как кино. На любителя.
На этом рекламный анонс фильма прошу считать законченным. В его художественных качествах может убедиться любой желающий. А не желающий, признаться, ничего не потеряет.
"Матильда" не по адресу
В принципе, это вообще не для нас.
12.7%Да, жду премьеру в кинотеатрах
29.9%Посмотрю, когда фильм появится в интернете
57.4%Нет, этот фильм мне не интересен
По счастливому стечению обстоятельств русская культура не обогатилась художественным осмыслением революции могучим интеллектуальным багажом диснеевского мультика. Зато "Матильда" не подкачала.
Фильм вообще сделан в расчете на зарубежного пользователя. Да не простого, а распределяющего престижные фестивальные цацки вплоть аж до самого "Оскара". И в соответствии с представлениями авторов о том, какую Россию хочет видеть этот зарубежный пользователь: vodka, balalaika, ushanka, рюсски tsar и прочее няшное варварство в декорациях напыщенной провинциально-купеческой роскоши.
В общем, Анастейша как она есть.
Фальшивая сказка
Но, раз уж это по какой-то ошибке показывают совершенно безвинным нам, хотелось бы вот на что обратить внимание.
Поскольку фильм позиционируется как историческая драма, он дает повод продолжить начатый в заметках о "Салюте-7" разговор не столько о конкретном кино, сколько об опытах исторической экранизации. Но если "Салют-7" мы рассматривали как пример в целом удачной кинобылины, то с "Матильдой" в этой логике не совсем так, а как бы и не наоборот.
Только герой-то — персонаж никакой не собирательный, а насквозь исторический и реальный: Николай Александрович Романов. Каждая деталь его биографии изучена и описана наукой историей вдоль и поперек. В том числе и мимолетный роман с Матильдой Кшесинской.
Мораль о "чувстве и долге" навешивается на романтическую драму, все перипетии которой не просто преувеличены или художественно домыслены — они высосаны известно из какого места. Вопреки хрестоматийным историческим фактам, вопреки не подвергаемой сомнению даже недругами репутации Н. А. Романова как достойнейшего мужа и отца — настолько идеального, что, не будь он царем, был бы всем пионерам пример. И точно так же, вопреки хрестоматийным историческим фактам, из того же места высосаны небылицы о Ходынке — видимо, в качестве компенсации за ранее возведенную на героя напраслину.
Внимание, вопрос: как можно доверять сказке, какой бы смысл в нее ни пытались вложить создатели, если она аргументирована очевидными и несуразными враками?
Оттенки антисоветчины
Но "Матильда" обращает наше внимание и еще на одну важную вещь.
Глава государства — без разницы, выдающийся или незадачливый — это в русской культуре олицетворение и страны в целом, и конкретной эпохи. Тем более, что эпоха Николая II — одна из самых драматических в нашей истории.
Это константа, которая диктует минимальную планку уважения к конкретному человеку при такой должности.
Сводить драму исторического масштаба к выдуманной пошленькой интрижке — сильно ниже планки. А поскольку эта интрижка приписана главе государства, то даже ниже плинтуса.
Это опошление — оно ведь тоже не в диковинку для светочей отечественной творческой и интеллигентской элиты. Просто сегодня Николай II встал в один ряд Лениным да Сталиным. А драма николаевской эпохи — в один ряд с эпохой советской, включая Великую Отечественную и Гагарина, которые давно уже считаются "законной добычей".
"Матильда", таким образом, вскрывает сокровенную тайну такого рода "художественной правды": ею движет не пресловутая "антисоветчина", а пренебрежение к российской государственности как таковой — независимо от того, "красная" она или монархическая.
А осмысление истории в таком ключе для нас всегда неактуально.