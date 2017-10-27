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Почему The Times ревнует к RT. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь

08:0027.10.2017
(обновлено: 08:13 27.10.2017)
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© Фото : аккаунт alexandra szacka в TwitterРекламный плакат RT в лондонском метроРекламный плакат RT в лондонском метро
© Фото : аккаунт alexandra szacka в Twitter

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Бурная западная реакция на российские СМИ, работающие за границей, стала уже привычной. За последние несколько лет уже вошло в традицию, что RT и Sputnik на самом высоком уровне обвиняют во всех грехах как в Европе, так и за океаном.

Однако забавно, что не менее резкую, нежели "вмешательство в выборы", реакцию регулярно вызывает даже реклама RT. В Британии и США получили широкое распространение — и привлекли большое внимание — выполненные в фирменной черно-зеленой гамме телекомпании плакаты и билборды с остроумными слоганами.

Сенатор Джозеф Маккарти в Вашингтоне. 1954 год. Архивное фото
© AP Photo
Охота на ведьм. RT сравнил антироссийскую и антисоветскую кампании в США
Тексты рекламы RT иронично обыгрывают главные обвинения в адрес телеканала со стороны Запада и его властей:

"Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвиняй нас!"

"ЦРУ называет нас "машиной пропаганды". Узнай, как мы называем ЦРУ".

"Будьте бдительны! Здесь размещена реклама "рупора пропаганды".

"Смотрите RT и узнайте, кого мы взломаем следующими".

Однако эта провоцирующая улыбку реклама вызывает в высоких кругах западного истеблишмента самую что ни на есть серьезную реакцию.
Например, Хиллари Клинтон восприняла ее на свой счет и резко прокомментировала рекламу телеканала в ходе презентации своей книги в Лондоне. Столп мировых медиа британская The Times посвятила этой рекламе статью, причем закавычила слово "ироничный" как характеристику рекламных текстов да еще мелко сжульничала, не опубликовав комментарий RT, который противоречил главной мысли публикации.

© REUTERS / Rebecca NadenХиллари Клинтон на литературном фестивале в Челтнете. 15 октября 2017
© REUTERS / Rebecca Naden
Хиллари Клинтон на литературном фестивале в Челтнете. 15 октября 2017

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Совфеде назвали возможные ответные меры в отношении американских СМИ
Да и вообще, пристрастное внимание газеты к телекомпании (семь опубликованных статей только за 2016 год) вызвало адресный ироничный комментарий со стороны главного редактора RT Маргариты Симоньян: "Ребята из The Times, а почему так мало — всего семь? Надо было сразу штук 15 — на две недели вперед хватило бы".

Тем не менее острая — если не сказать болезненная — реакция на рекламу телекомпании стала настолько расхожей со стороны политического и медийного мейнстрима Запада, что заставляет задаваться вопросом: а почему, собственно? Почему обычные шутки провоцируют столь странный, если не сказать неадекватный, эффект?

Ответ видится в том, что на самом деле эта реакция вовсе не является неадекватной. Наоборот, истеблишмент Запада абсолютно верно воспринимает угрозу, исходящую от этих ироничных — безо всяких кавычек — билбордов. Другое дело, что внешнее проявление этой реакции — убийственная серьезность и глупые "передерги карт под столом" — ошибочно и способно скорее привести к обратному результату.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Косачев о докладе Чехии по RT: доносы стали частью "европейских ценностей"
Но сама оценка значения и значимости рекламы российского СМИ на лондонских или вашингтонских улицах — вполне точна.

Эти забавные плакаты на самом деле несут в себе для западного мейнстрима новую, серьезную и абсолютно реальную сторону "русской угрозы" — юмор.

Образ России и русских во внешнем мире сформировался давным-давно, и последние столетия практически не подвергался значимым изменениям. Даже двадцатый век всего лишь добавил к нему пару штрихов (вроде автомата Калашникова и ушанки с красной звездой), сделав этот символический портрет еще более целостным. Одной из важных составляющих этого образа является крайняя угрюмость и хмурость нашей страны.

Едва ли не самым расхожим стереотипом является утверждение, что русские не улыбаются. Это, кстати, в значительной степени соответствует действительности, если речь идет о незнакомцах в общественных местах. Логичным развитием этого стереотипа стало мнение, что русские и не смеются, и, как следствие, это значит, у русских вообще нет чувства юмора.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди в костюмах эмоджи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди в костюмах эмоджи

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян — о работе RT в США: никуда мы не денемся
В свою очередь, юмор является мощнейшим и практически универсальным средством расположения к себе. Более того, в современном мире — информационно проницаемом и глобальном — значение юмора как средства продвижения своей позиции и привлечения к себе симпатий людей резко возрастает.

Таким образом, тревога глобального мейнстрима относительно высокой эффективности рекламы RT понятна и вполне обоснованна.

И телекомпания, и агентство Sputnik напрямую работают с западной (и не только) аудиторией. То, что это всего лишь воспроизведение западных стандартов работы в других государствах (будь то "Радио Свобода" или Би-би-си), оправданием для глобальной элиты не является, поскольку двойные стандарты никто не отменял.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин о работе RT и Sputnik: снимаю шляпу
Такое посягательство на "свою" аудиторию вызывает раздражение само по себе, тем более что уже есть свидетельства того, что некогда тотальная информационная монополия над западным обществом размывается. Однако введение в это "уравнение" юмора дополнительно повышает уровень раздражения у истеблишмента, поскольку увеличивает привлекательность — и, как следствие, эффективность — конкурента в глазах рядовых людей на базовом, чисто человеческом уровне.

Тем более обидно, когда это качество внезапно демонстрируют "вечно мрачные и злобные русские", тем самым ломая кучу шаблонов.

Достаточно вспомнить, какой широкий и позитивный резонанс во всем мире вызвал случай, когда на закрытии сочинской Олимпиады был обыгран эпизод с нераскрывшимся до конца олимпийским кольцом на церемонии открытия. "Мы и не знали, что у русских есть чувство юмора", — звучало рефреном в тысячах комментариев.

Получается, что рекламная кампания RT, подчеркнуто ироничная, не просто привлекает интерес и симпатии к себе, но и продолжает проламывать многовековую стену стереотипов о России. И еще большой вопрос, какая из задач более важна в исторической, так сказать, перспективе.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян рассказала, когда западные СМИ начнут говорить правду о России
Впрочем, если серьезность американцев в негативной оценке рекламы RТ выглядит искренней и одномерной, то в раздражении по данному поводу представителей Британии (будь то члены парламента или СМИ) чувствуется некоторая двусмысленность.

Создается впечатление, что они ко всему еще и… ревнуют.

Ведь чувство юмора — сухое и саркастичное — как раз является фирменным знаком английского образа в мире и одной из самых обаятельных его черт.

А тут Россия на их же территории мало того что ломает многовековые имиджевые и медийные устои, но и всерьез вознамерилась поконкурировать в сфере юмора и иронии, которые являются предметом национальной гордости Британии. Причем, судя по реакции рядовых граждан, добивается в этом определенных успехов.
Ну как тут не расстроиться?

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