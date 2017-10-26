Юбилей Хиллари Клинтон: история провалов и поражений

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Хиллари Клинтон отмечает свое 70-летие. Если бы не сенсационная победа Дональда Трампа, сегодня в Белом доме было бы всеобщее гулянье. Юбилей первой в истории женщины, ставшей президентом США, наверняка стал бы одной из основных новостей в мировых СМИ. Биография юбилярши преподносилась бы как долгая и триумфальная история успеха. Ах, это "если бы"… Сейчас же стоит рассматривать эту биографию совсем иначе.

По большому счету, история Хиллари — это череда провалов и поражений. Причем эпических поражений! По которым можно составлять учебники на тему: как не нужно строить свои избирательные кампании.

Давайте попробуем найти в этой биографии хотя бы что-то, связанное с ее личным политическим успехом. Сразу предупреждаю, сделать это будет затруднительно.

Первая политическая кампания, в которой Клинтон приняла участие (пока еще в качестве 16-летней волонтерки), была связана с одной из самых скандальных предвыборных гонок в истории США. Родэм (девичья фамилия Хиллари), будучи рьяной фанаткой Республиканской партии, агитировала за одного из самых эпатажных кандидатов того периода — Барри Голдуотера. Тот был буквально помешан на "российской угрозе", строя свою агрессивную кампанию на накручивании страхов вокруг этого помешательства. Не исключено, что именно с тех пор Хиллари и воспылала особыми чувствами к России. И кстати, неудивительно также, что пост сенатора от штата Аризона в 1987 году унаследовал от Голдуотера небезызвестный Джон Маккейн. Преемственность!

Кампания 1964 года завершилась триумфальной победой демократов — Линдон Джонсон получил 486 голосов выборщиков, Голдуотер — всего 52. Ни один демократ в послевоенной истории США не получал такой поддержки.

Во время президентской гонки 1968 года 20-летняя Хиллари поддерживала номинанта уже от Демпартии Юджина Маккарти (этакого Берни Сандерса той эпохи), который с треском проиграл борьбу за номинацию Хьюберту Хамфри. А тот, в свою очередь, не смог противостоять Ричарду Никсону на президентских выборах.

Но это была лишь волонтерская активность юной активистки, мечущейся между партиями и идеями одна радикальнее другой. Первую же профессиональную попытку включиться в чью-то кампанию Хиллари предприняла в 1970 году. Тогда она была нанята в штаб кандидата от Демократической партии Джозефа Дадли, боровшегося за пост сенатора от штата Коннектикут. Демократы были явными фаворитами — постоянно выигрывали этот пост с 1958 года. Но Дадли все равно умудрился каким-то невероятным образом проиграть.

В 24 года Хиллари уже со своим бойфрендом Биллом приняла участие в кампании кандидата в президенты США от Демпартии Джорджа Макговерна, которая вошла в историю как одна из самых провальных: Ричард Никсон получил тогда 520 голосов выборщиков, Макговерн — всего 17 голосов.

Поразительно, правда? За какую бы кампанию ни бралась юная Хиллари, на какую бы лошадь ни ставила в разных гонках, она всегда выбирала абсолютно проигрышный вариант.

Летом 1975 года Хиллари вышла замуж за Билла. И, собственно, все! После этого ее политическая карьера на долгие годы была связана лишь с историей успеха мужа. В течение 12 лет она была первой леди штата Арканзас, а затем, с 1993 по 2001 год, — первой леди США.

© AP Photo / stf /Ron Frehm Билл и Хиллари Клинтон. 1992 год © AP Photo / stf /Ron Frehm Билл и Хиллари Клинтон. 1992 год

Нельзя сказать, что Хиллари не внесла свой вклад в успешные кампании супруга. В конце концов, она всегда принимала в них самое активное участие, не раз выступала и с сольными митингами, в ходе которых выработала свою механическую улыбку до ушей. Сейчас трудно оценить ее вклад в рейтинги Билла Клинтона. Некоторые злопыхатели говорили, что она скорее играла на их понижение. Но даже если это и не так, вплоть до 2000 года Клинтон не имела опыта самостоятельных кампаний.

В 2000 году началась операция демократов по подготовке Клинтон к будущему президентскому креслу. Специально под нее было очищено место сенатора от штата Нью-Йорк, где демократы просто не могли проиграть — последний раз республиканец добывал это кресло в 1958 году, когда Клинтон еще под стол пешком ходила.

Против нее был выдвинут откровенно слабый, мало кому известный кандидат от республиканцев Рик Лацио. На старте кампании Клинтон опережала его в рейтингах на 33%. Однако надо ж было так постараться, что к июлю Лацио умудрился выравнять рейтинги. В итоге Клинтон все-таки победила с отрывом в 12%. Но какой ценой! На тот момент кампания Клинтон — Лацио стала самой дорогой в истории сенатских выборов. Истеблишменту демократов, который на момент старта кампании был уверен в том, что ему не придется вливать значительные средства в абсолютно безопасный для них штат, пришлось в конце концов серьезно вложиться в кампанию Клинтон. Кстати, тогда же началось и спонсирование ее кампаний со стороны скандально известного Харви Вайнштейна.

Казалось бы, уже тогда истеблишменту демократов задуматься бы над тем, а стоит ли раскручивать проект "Хиллари в президенты" с ее-то особой "удачей" и неумением вести самостоятельные кампании?

Но, похоже, переизбрание Клинтон на пост сенатора в 2006 году несколько успокоило лидеров Демпартии. Правда, прямо скажем, эти выборы носили скорее символический характер. Республиканцы не стали вкладываться в "демократический" штат, выдвинув против Хиллари совершенно неизвестного кандидата Джона Спенсера. Клинтон изначально была вне конкуренции, хотя все равно потратила на выборы 36 миллионов долларов — это стало самой дорогой сенатской кампанией 2006 года. Уже тогда всем было понятно, что Хиллари станет основным кандидатом от демократов на президентских выборах 2008 года.

Решение элит поставить на Клинтон в той гонке не вызывало особых споров. Скажем, в декабре 2005 года она опережала ближайшего конкурента среди потенциальных кандидатов от Демпартии на 14%, а темная лошадка Барак Обама вообще отставал от нее на 19% и особо не воспринимался ею как серьезный соперник.

На старте партийных праймериз Клинтон была вне конкуренции, получила полную поддержку со стороны истеблишмента и партийных доноров. Но все равно умудрилась проиграть Обаме, который провел гораздо более яркую и креативную кампанию!

© AP Photo / Jae C. Hong Шляпа с изображением кандидатов от Демократической партии Барака Обамы и Хиллари Клинтон, 2008 год © AP Photo / Jae C. Hong Шляпа с изображением кандидатов от Демократической партии Барака Обамы и Хиллари Клинтон, 2008 год

После эпического поражения Обаме наступил четырехлетний период работы Хиллари на солидном посту главы внешнеполитического ведомства. Боюсь оказаться субъективным, но, по-моему, более провального госсекретаря в истории США еще надо поискать. Чего стоит только Ливийская война и убийство посла США в Бенгази. И в довершение всего — скандалы по поводу ненадлежащего хранения секретной информации ведомства.

Несмотря на все эти невероятные провалы и поражения, к президентским выборам 2008 года Клинтон уже считалась чуть ли не безальтернативным кандидатом от Демократической партии. Демократы не нашли ничего лучше, как в период всеобщего разочарования элитами избрать своим знаменем человека, ставшего фактически олицетворением этих элит!

Дальше нет смысла описывать ее очередной эпический "фейл" — данная кампания еще свежа в памяти и хорошо описана. Опережая Трампа порой на двузначные числа в рейтингах, затратив рекордные суммы на кампанию, имея почти 100-процентную возможность выиграть, Хиллари ухитрилась слить и эти выборы…

Сейчас Клинтон разъезжает по странам и континентам, пишет мемуары и статьи, объясняя свой провал "происками русских", виня в этом кого угодно, но только не себя. Ну да, это ведь "русские хакеры" подменили план предвыборных поездок провалившейся кандидатки с тем, чтобы она ни разу не посетила штат Висконсин, оказавшийся в итоге ключевым в победе Трампа? Верно? Другого же объяснения нельзя придумать?

Или все-таки вернее объяснить последнее поражение Клинтон тем, что она просто была создана для него, прокладывая к нему дорогу чередой своих провалов, изучая ошибки кампаний не для того, чтобы учиться на них, а для того, чтобы повторять их от выборов к выборам?