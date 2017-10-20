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Как "сексуальный маньяк" платил Клинтон. Подтекст голливудского скандала

17:3420.10.2017
(обновлено: 17:35 20.10.2017)
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© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви ВайнштейнПродюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Invision/Vince Bucci

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Скандал, связанный с обвинениями против американского продюсера Харви Вайнштейна, стал чуть ли не главной новостью мировых СМИ.

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Angela Weiss
Клинтон пожертвует полученные от Вайнштейна деньги на предвыборную кампанию
Каждый день читатели и зрители узнают о новых фамилиях звезд и полузвезд, которые рассказывают о сексуальных домогательствах некогда могущественного деятеля Голливуда (вряд ли сам Вайнштейн помнит все их имена). В этой связи шокированная пресса бросилась бурно обсуждать нравы шоу-бизнеса, как будто "особые связи" актрис и их продюсеров/режиссеров до сих пор являлись особой тайной для публики. А вот политический контекст этого скандала либеральные СМИ смущенно стараются замолчать или даже перевести его "на иные рельсы".

Почему? Да потому что обсуждение политических пристрастий уличенного в сексуальных домогательствах продюсера может поставить в неудобное положение лидеров "не того" лагеря. Разумеется, "не того" с точки зрения либерального истеблишмента, целиком и полностью поддерживаемого Голливудом.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Трамп объяснил поражение демократов на президентских выборах
Не секрет, что Вайнштейн, представляемый теперь в СМИ "сексуальным маньяком", на протяжении многих лет и политических кампаний был одним из самых щедрых спонсоров ведущих политиков Демократической партии, включая Барака Обаму и Хиллари Клинтон. В базе данных доноров политических кампаний OpenSecrets значатся 185 пожертвований от имени Вайнштейна на выборы различных кандидатов (в основном от Демпартии) и на нужды партийных структур демократов. Среди них — бывшие и нынешние сенаторы, конгрессмены и особенно — конгрессвуменши.

Судя по истории взносов голливудского продюсера, больше всего он дружил с кланами Кеннеди и Клинтон. Причем к Хиллари Клинтон он питал особую страсть (наверное, только в политическом смысле этого слова), регулярно спонсируя ее кампании различного уровня.

Например, в 1999 году он финансировал ее сенатские выборы в штате Нью-Йорк. И с тех пор не пропускал ни одной кампании, особенно сосредоточившись, само собой, на двух президентских походах Хиллари. В общей сложности только на последнюю ее кампанию Вайнштейн внес более 1,4 миллиона долларов (более 80 миллионов рублей), став одним из самых крупных частных доноров Клинтон.

© AP Photo / Stuart RamsonХарви Вайнштейн и Хиллари Клинтон. 3 декабря 1998
© AP Photo / Stuart Ramson
Харви Вайнштейн и Хиллари Клинтон. 3 декабря 1998

Поддерживал он и кампанию Барака Обамы, но, судя по более мелким взносам, без особого огонька — видимо, продюсер был не в восторге от того, что Обама перешел дорогу его главной протеже во время праймериз 2008 года.

И это ведь речь идет только о личных взносах Вайнштейна в избирательные кампании. Не считая пожертвований от его фирм и взносов в Фонд Клинтон, чья деятельность окутана массой скандалов и тайн. По ряду оценок, продюсер внес в него ни много ни мало 250 тысяч долларов (более 14 миллионов рублей).

Президент России Владимир Путин и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во Владивостоке, 2012 год
© AFP 2017 / Pool/Mikhail Metzel
Трамп ликует: из ФБР "слили", что Клинтон тоже работала на Путина
И как вы думаете, Фонд поторопился вернуть эти деньги? Как бы не так! Его спикер Крейг Минасян поспешил заявить, что они уже потрачены на различные благотворительные проекты, а потому возврату не подлежат. Скандал скандалом, а денежки счет любят.

Сама Клинтон, правда, придумала иную историю для того, чтобы объяснить свое нежелание вернуть миллионы, которые были пожертвованы опальным продюсером на ее кампании. Она заявила, что в те 10 процентов ее дохода, которые бывшая первая леди ежегодно перечисляет на благотворительность, войдут и деньги, полученные от Вайнштейна. То есть, проще говоря, Клинтон заявила фактически следующее: деньги продюсера я возвращать не собираюсь, а те благотворительные взносы, которые я и без того пожертвовала бы, считайте этими самыми деньгами. Что ж, хитро!

Гораздо примитивнее на скандал отреагировал Национальный Комитет Демократической партии (Democratic National Committee, или DNC). Тот поклялся, что перечислит "более 30 тысяч долларов", полученных от Вайнштейна, политическим группам, спонсирующим кампании кандидатов-женщин. Проблема лишь в том, что в общей сложности продюсер перевел на нужды DNC более 300 тысяч (более 17 миллионов рублей). То есть "добрые самаритяне" от Демпартии решили "зажать" 90 процентов денег, подаренных им Вайнштейном.

Молодые люди рядом с ростовыми фигурами кандидатов в президенты США в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вбить Клинтон. Трамп захотел победить Хиллари еще раз
Этим, конечно же, не преминули воспользоваться оппоненты демократов. Глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл громогласно заявила: "Если DNC в самом деле защищает женщин, как они заявляют, то возврат грязных денег Вайнштейна не может вызывать дискуссий". Активно твитить о скандале, связанном с Вайнштейном и его сотрудничестве с демократами, начал и Дональд Трамп — младший.

Демократам отдавать деньги явно не хочется, поэтому они организовали в сетях кампанию поддержки посредством своих раскрученных троллей (да-да, тролли бывают не только "российские"). Так, пользователь Impeach Donald Trump, популярный у демократов, твитнул: "Почему, черт побери, Фонд Клинтон должен вернуть $250.000 Харви Вайнштейна, если деньги уже использованы для помощи людям". "У меня НЕТ ПРОБЛЕМ с тем, что Фонд Клинтон оставит $250.000 Харви Вайнштейна — это поможет людям, которые в том нуждаются", — вторит другой, как бы "феминистский", бот.

© AP Photo / Andres KudackiПротесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейна. 13 октября 2017
© AP Photo / Andres Kudacki
Протесты после решения суда по делу продюсера Харви Вайнштейна. 13 октября 2017

Мейнстримовые же СМИ в своем большинстве постарались "не заметить" ни политического подтекста скандала с Вайнштейном, ни шума по поводу использования демократами его денег. Можете себе представить, какой бы скандал они раздули бы, если б таким образом проявил себя кто-нибудь из спонсоров кампании Трампа!

Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Клинтон и Обама осудили обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна
Мало того, дабы вывести из-под удара своих любимых политиков-демократов, либеральные СМИ даже попытались перевести стрелки на Трампа, припомнив ему скандальные фразы об особенностях "ухаживания" за женщинами. "Харви Вайнштейн и Дональд Трамп — один и тот же человек?" — задается вопросом журнал Variety, который в прошлом году впервые за свои 111 лет существования поддержал кандидата в президенты (думаем, вы понимаете какого… точнее — какую). И тут же утвердительно отвечает на этот вопрос.

Вовсю бросился проводить подобные аналогии и телеканал MSNBC, с которым Трамп также ведет свою личную войну. Самым пикантным в данной истории является тот факт, что канал NBC News, входящий в единую структуру с MSNBC, был открыто обвинен в попытке скрыть сексуальный скандал вокруг Вайнштейна в связи с особыми отношениями между руководством канала и скандальным продюсером.

Не берусь судить о том, является ли этот дурно пахнущий скандал чьим-то политическим заказом. Но то, что он уже используется и наверняка еще долго будет использоваться в "разборках" между политическими элитами США, сомневаться не приходится. Может быть, и "русский след" в итоге найдут. А то как-то неприлично, что до сих пор до этого никто не додумался. Нетипично для современной Америки.

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