Как НАТО оккупирует Балканы: теперь в альянс втягивают Македонию

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

США и Североатлантический альянс столбят за собой все новые и новые территории на Балканах, создавая "зону безопасности" в условиях "агрессивной политики" Кремля. На днях постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что НАТО будет продолжать политику открытых дверей для новых членов. Она говорила о Македонии. По ее словам, претенденты "должны отвечать стандартам демократии и определенным военным нормам". Хатчисон пообещала поддерживать Македонию, которая "может стать следующей страной, выдержавшей экзамен".

Предыдущий испытуемый

В чем состоит этот экзамен и кто сдавал его прежде?

В мае этого года "экзамен выдержала" Черногория — ее приняли в НАТО. Этот небольшой клочок бывшей Союзной Республики Югославия сначала был оторван от Сербии путем "народного референдума" в 2006 году. Это был первый экзамен на лояльность коллективному Западу, сданный Мило Джукановичем, который на протяжении последних лет попеременно становился то премьер-министром, то президентом Черногории.

В 90-е годы, когда шли войны на просторах бывшей Югославии, Джуканович организовал мафиозную сеть контрабанды сигарет в Италию. На него возбудили уголовное дело в Неаполе, но до конца не довели. Оказалось выгоднее держать Джукановича на коротком поводке в виде послушной марионетки. В результате Джуканович оторвал Черногорию от Сербии, а последние 10 лет, как паровоз, тянул страну в НАТО.

Вторая часть "марлезонского балета" состоялась в октябре 2016 года, в день выборов в черногорский парламент. Тогда Джуканович объявил о попытке госпереворота, совершенной якобы агентами Москвы, "чтобы воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО". В результате в парламент были "избраны" такие депутаты, которые спустя полгода проголосовали за присоединение Черногории к альянсу.

Если кто-то сомневался, что сценарий инсценировки госпереворота был прописан на Западе, то после заявления прокурора по делу о госперевороте Миловое Кантича стало все ясно. Он, простая душа, публично поблагодарил британские и американские спецслужбы за помощь в "расследовании". Одним словом, черногорские власти, вопреки вековым братским узам русских, сербов и черногорцев, успешно сдали экзамен на русофобию.

На очереди Македония

Теперь экзамен предстоит сдать Македонии. Стоит ожидать проведения страной-претендентом русофобской политики на внешней арене, ее участия в информационно-пропагандистских кампаниях, организуемых из Вашингтона и из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, безоговорочного выполнения роли, отведенной ей в провокациях против России, и так далее. За образец, видимо, придется взять Черногорию.

Впрочем, зачетная сессия для Македонии уже началась. Спонсируемый Госдепом США Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне опубликовал статью, в которой утверждается, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию в российских интересах". В качестве доказательств был приведен некий текст на македонском языке — без подписи автора, без адресата, без названия.

Кураторы этой затеи считают всех остальных полными идиотами, поскольку провокация в Македонии по поводу русского вмешательства как клон похожа на "документы русского досье" на Трампа, которые гуляют в интернете и якобы свидетельствуют о русском вмешательстве в выборы в США.

Атака на президента

В мае этого года президент Македонии Георге Иванов посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. По итогам встречи Россия и Македония заявили о позитивном развитии двусторонних отношений. И сразу же в Россию прилетел "снаряд" от OCCRP.

Впрочем, целью был и Георге Иванов. Незадолго до этого он стал объектом жесточайшего давления со стороны всех евроатлантических структур, которые грубо вмешивались во внутриполитический кризис в Македонии. Они требовали от Иванова дать добро оппозиции сформировать правительство "албанской платформы" — правительство наспех созданной после выборов коалиции оппозиционного македонского меньшинства и албанских партий. Зачем? Затем, чтобы ослабить позиции президента и национального македонского большинства.

Албанские партии в Македонии — и это говорил сам Иванов — напрямую финансируются и курируются из соседней Албании. Их нескрываемая цель — расчленить Македонию и в перспективе присоединить к Албании (члену НАТО) македонские области, населенные албанцами.

Албанская оппозиция используется Западом как инструмент давления на Георге Иванова. По сути, он является объектом грубого шантажа со стороны Вашингтона и Брюсселя. Президент вынужден выбирать между опасностью раскола Македонии — а этот рычаг США могут запустить в ход в любое время — и послушным выполнением заданий из Вашингтона.

Не успело сформироваться новое, оппозиционное президенту правительство, и антироссийские заявления из его рядов не заставили себя долго ждать. Министр обороны в новом македонском правительстве Радмила Шекеринская заявила, что новые македонские власти предпринимают усилия для присоединения Македонии к НАТО, чтобы защитить страну от "вмешательства" России в ее внутренние дела.

Аналогичную игру Запада мы наблюдали в конце 90-х в ходе конфликта между центральными властями Сербии и косовскими албанцами, в котором Белград пытался усмирить антигосударственный мятеж и в итоге был назначен виновным во всех смертных грехах. В результате исторически принадлежавший Сербии край Косово безо всякого референдума провозгласил независимость — и весь Запад ее признал.

Кто следующий

Нет никакого сомнения, что Косово в перспективе тоже будет втянуто в НАТО — несмотря на возможные протесты со стороны Белграда. Но следующий претендент за Македонией — не Косово, а Босния и Герцеговина (БиГ). Об этом вполне откровенно писал Heritage Foundation, который называют мозговым центром Трампа.

© AP Photo / Risto Bozovic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице © AP Photo / Risto Bozovic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице

Однако остается загадкой, как США будут вовлекать БиГ в НАТО. БиГ с самого начала своего существования в 1995 году расколота на две враждующие части — Республику Сербскую (населена православными сербами) и Федерацию Боснии и Герцеговины (населена католиками-хорватами и боснийцами-мусульманами). Хорватско-мусульманская федерация рвется в НАТО. Республика Сербская с надеждой смотрит на Белград и Москву.

Президент Республики Сербской Милорад Додик и поддерживающее его сербское население противостоят давлению центральных властей Сараево, всячески пытающихся подавить самостоятельность Баня-Луки — вплоть до принуждения Республики Сербской признать, что сербский язык, на котором, естественно, говорят, местные жители, называется теперь не сербским, а боснийским.

Многие аналитики утверждают, что, учитывая неискоренимую симпатию сербов к России, процесс присоединения БиГ к НАТО может закончиться попыткой выхода Республики Сербской из состава федерации. Ни коллективный Запад, который видит БиГ в составе НАТО, ни центральная власть в Сараево этого допустить просто не могут. Но и сербы не могут быть в составе БиГ, где все решается против их интересов и против их воли. Этот конфликт двух частей БиГ то вновь вспыхивает, то затихает.

Риторика с обеих сторон крайне агрессивна и непримирима, что видно даже из местной прессы. И как можно примирить эти стороны, если они враждовали веками и на эту вековую вражду наслоились незабытые взаимные обиды и претензии со времен Второй мировой войны и последней войны в Югославии в 90-е?

Лишь малой искры довольно для того, чтобы конфликт обострился до крайности. Активизация процесса вхождения БиГ в НАТО — это уже не искра, а целый факел. Есть опасность развития событий по самому драматическому сценарию.

Но это еще не все.

А Сербия?

Финальным пунктом планов НАТО по фактической оккупации Балкан является Сербия. В этом вся логика процесса по развалу Югославии, затеянного Западом в 90-х: расчленить страну; подчинить отколовшиеся части Западу; ослабить сербов, традиционно настроенных прорусски, и вывести их из-под влияния России.

Сегодня официальный Белград имеет с НАТО ряд соглашений, которые делают Сербию де-факто членом альянса, поскольку страна взяла на себя все обязательства члена НАТО, таковым не являясь и не имея прав страны-члена. О формальном же членстве Сербии в НАТО никто пока не говорит. Заявить об этом в Сербии сегодня равносильно политическому самоубийству.

Западные элиты выжидают. Им нужно время. То время, когда уйдет нынешнее поколение сербов, готовых умереть, но не быть союзниками тех, кто считает Россию своим врагом. Если в Брюсселе будут форсировать вопрос о втягивании Сербии в НАТО, тогда надо предположить, что альянс знает рецепт, как утихомирить сербов или, по крайней мере, доказать им, что Россия "реально угрожает" Сербии.

Так или иначе Запад — в лице НАТО и ЕС — планомерно и упорно подминает под себя Балканы. Одной стране сулят райские кущи при вступлении в ЕС, как, например, Сербии. Другим — защиту от России, как, например, Черногории и Македонии при их вступлении в НАТО.

При этом настроения населения игнорируются, как были проигнорированы многомесячные массовые манифестации в Черногории, участники которых требовали проведения референдума по вопросу о вступлении в НАТО. Референдум так и не состоялся, а Черногория уже в НАТО.

Правда, международный опыт последних лет показывает, что американские планы геополитической перекройки регулярно проваливаются, а целые регионы вместо этого обрушиваются в кровавый хаос, как это случилось на Ближнем Востоке. Учитывая совсем недавнее прошлое Балкан, не говоря уже о более глубокой истории этого региона, такой сценарий здесь никак нельзя исключить.