Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Высший земельный суд Дюссельдорфа полностью "отменил все ограничения на проведение аукционов на мощности Opal", — официально известила заинтересованные стороны пресс-служба Opal Gastransport GmbH & Co. KG, являющегося оператором ключевого для российского "Газпрома" газопровода.
Тут нужно кое-что напомнить.
И все, казалось бы, были довольны.
И еще отчего-то недовольны поляки, которые в результате полной загрузки Opal вообще ничего не лишались, но просто не могли не стать главной антироссийской затычкой в европейской бочке с любым видом топлива.
Поэтому в декабре 2016 года правительство Польши и польская же газовая компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что "принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения". Аналогичную жалобу PGNiG и ее немецкое подразделение PGNiG Supply & Trading подали и в Высший земельный суд Дюссельдорфа.
И сначала им даже повезло.
Однако бравурные мазурка с гопаком играли относительно недолго. Не прошло и полугода, как европейские суды сначала приостановили "обеспечительные меры", а теперь вот суд Дюссельдорфа вынес уже и окончательное решение: украинские экономические надежды и польские политические амбиции закономерно проиграли. А русские "газовые потоки" не менее закономерно выиграли.
Что это значит — ну кроме очевидного политического поражения Польши, разумеется?
Например, что путь для строительства "Северного потока — 2" открыт теперь уже и с правовой точки зрения: находчивое юридическое решение с "аукционами на мощности", на которые никто, кроме "Северного потока", изначально не претендует, окончательно ликвидирует "узкое место" с Третьим энергопакетом и сухопутным участком трубы. Уже сейчас 10,2 миллиарда кубов окончательно уйдут с украинского маршрута, а когда будет запущен "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубических метров газа и обе нитки "Турецкого потока" мощностью 31,5 миллиарда кубических метров, они полностью перетянут на себя все объемы транзита по нынешней украинской ГТС.
Кстати, напомним: дело даже не в том, что украинские газотранзитные менеджеры славятся своей кротостью, а Украина — политической стабильностью. Просто транзит "Северный поток" и "Северный поток — 2" банально дешевле. "Морские" газопроводы технологически совершеннее устаревшей и давно требующей реконструкции украинской ГТС.
Ибо демократия демократией, а газ через "Северный поток" дешевле уже даже сейчас, при транспортировке по одной ветке. Если просто брать доставку в "узловой" Баумгартен, то там уже сейчас есть несколько евро разницы. А если говорить о доставке, допустим, на рынок Чехии или на юг Германии, то экономия еще выше. И отнюдь не случайно Еврокомиссия вывела Opal из-под действия Третьего энергопакета "пока" аж до 2033 года.
Таким образом, русофобская политическая романтика в очередной раз разбилась о реальность. И если по поводу Украины можно сказать, что у нее просто еще очень маленький опыт пребывания в роли "цепной антироссии", то у Польши опыт романтических антироссийских атак и расхлебывания последствий уже многовековой. Видимо, ей просто нравится.