Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Высший земельный суд Дюссельдорфа полностью "отменил все ограничения на проведение аукционов на мощности Opal", — официально известила заинтересованные стороны пресс-служба Opal Gastransport GmbH & Co. KG, являющегося оператором ключевого для российского "Газпрома" газопровода.

Тут нужно кое-что напомнить.

Opal — по-настоящему "узкое место" российского "Северного потока", прямо регулирующееся печально известным российским и немецким энергетикам Третьим энергетическим пакетом. Из-за его "регуляторных ограничений" первая ветка "потока" так и стояла недозаполненной. Но потом было найдено довольно изящное с правовой точки зрения и рациональное в технологическом плане решение, и кроме исключительного права на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров), которое осталось в силе, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

И все, казалось бы, были довольны.

Кроме, разумеется, украинцев, которые лишались части "русского газового транзита" сразу же. И всего "русского транзита" в перспективе — после строительства второй, а потом и, возможно, третьей нитки "Северного потока".

И еще отчего-то недовольны поляки, которые в результате полной загрузки Opal вообще ничего не лишались, но просто не могли не стать главной антироссийской затычкой в европейской бочке с любым видом топлива.

Поэтому в декабре 2016 года правительство Польши и польская же газовая компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что "принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения". Аналогичную жалобу PGNiG и ее немецкое подразделение PGNiG Supply & Trading подали и в Высший земельный суд Дюссельдорфа.

И сначала им даже повезло.

Иск был принят, в качестве обеспечительной меры суды приостановили решение Еврокомиссии, и на проведение аукционов на дополнительные мощности Opal был наложен судебный европейский запрет.

Однако бравурные мазурка с гопаком играли относительно недолго. Не прошло и полугода, как европейские суды сначала приостановили "обеспечительные меры", а теперь вот суд Дюссельдорфа вынес уже и окончательное решение: украинские экономические надежды и польские политические амбиции закономерно проиграли. А русские "газовые потоки" не менее закономерно выиграли.

Что это значит — ну кроме очевидного политического поражения Польши, разумеется?

Например, что путь для строительства "Северного потока — 2" открыт теперь уже и с правовой точки зрения: находчивое юридическое решение с "аукционами на мощности", на которые никто, кроме "Северного потока", изначально не претендует, окончательно ликвидирует "узкое место" с Третьим энергопакетом и сухопутным участком трубы. Уже сейчас 10,2 миллиарда кубов окончательно уйдут с украинского маршрута, а когда будет запущен "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубических метров газа и обе нитки "Турецкого потока" мощностью 31,5 миллиарда кубических метров, они полностью перетянут на себя все объемы транзита по нынешней украинской ГТС.

Кстати, напомним: дело даже не в том, что украинские газотранзитные менеджеры славятся своей кротостью, а Украина — политической стабильностью. Просто транзит "Северный поток" и "Северный поток — 2" банально дешевле. "Морские" газопроводы технологически совершеннее устаревшей и давно требующей реконструкции украинской ГТС.

Кстати, решение не вкладывать деньги в модернизацию украинской ГТС, а укладывать трубопроводы в обход сошедшей с ума территории было принято отнюдь не одним "Газпромом", а в союзе с европейскими, прежде всего германскими, энергетиками. И теперь, после договоренностей еще и по "Турецкому потоку", они, как нам кажется, только убедились в правильности принятого ими решения. Несмотря на все санкции, политическое давление со стороны и идеологическую близость к молодой украинской демократии.

Ибо демократия демократией, а газ через "Северный поток" дешевле уже даже сейчас, при транспортировке по одной ветке. Если просто брать доставку в "узловой" Баумгартен, то там уже сейчас есть несколько евро разницы. А если говорить о доставке, допустим, на рынок Чехии или на юг Германии, то экономия еще выше. И отнюдь не случайно Еврокомиссия вывела Opal из-под действия Третьего энергопакета "пока" аж до 2033 года.

Таким образом, русофобская политическая романтика в очередной раз разбилась о реальность. И если по поводу Украины можно сказать, что у нее просто еще очень маленький опыт пребывания в роли "цепной антироссии", то у Польши опыт романтических антироссийских атак и расхлебывания последствий уже многовековой. Видимо, ей просто нравится.

